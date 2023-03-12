Молодого человека зарезали в ходе ссоры в подмосковном кафе

СК: Молодого человека убили в ходе конфликта в ресторане в Подмосковье

Молодой человек убит ножом в ходе конфликта в ресторане в подмосковном Подольске, сообщили в СК по Московской области.

По сообщению ведомства, в воскресенье в Подольской городской больнице от ножевого ранения скончался 24-летний местный житель, получивший ножевое ранение в кафе в ходе конфликта, возникшего между посетителями заведения, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело, в следственный отдел доставлены все участники инцидента, устанавливается человек, нанесший смертельное ранение.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что шестилетняя девочка и мужчина 40 лет обнаружены убитыми в подмосковном Подольске.