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Молодого человека зарезали в ходе ссоры в подмосковном кафе
СК: Молодого человека убили в ходе конфликта в ресторане в Подмосковье
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Молодой человек убит ножом в ходе конфликта в ресторане в подмосковном Подольске, сообщили в СК по Московской области.
По сообщению ведомства, в воскресенье в Подольской городской больнице от ножевого ранения скончался 24-летний местный житель, получивший ножевое ранение в кафе в ходе конфликта, возникшего между посетителями заведения, передает ТАСС.
Возбуждено уголовное дело, в следственный отдел доставлены все участники инцидента, устанавливается человек, нанесший смертельное ранение.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что шестилетняя девочка и мужчина 40 лет обнаружены убитыми в подмосковном Подольске.
Российские артиллеристы уничтожили выходивший из Артемовска отряд наемников
Военкор Руденко сообщил об уничтожении выходившего из Артемовска отряда наемников
Отряд иностранных наемников, пытавшийся выйти из Артемовска (украинское название – Бахмут), был уничтожен российским артиллерийским огнем, сообщил военкор Андрей Руденко.
Руденко сообщил в Telegram-канале, что отряд нацистов, куда входили иностранные наемники, ВС России уничтожили артиллерийским огнем при попытке выйти из Артемовска.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что российские силы подошли на расстояние в 1,2 км от административного центра Артемовска.
Французский историк назвал следующую «цель Путина»
Французский историк Тодд назвал следующую «цель Путина»
Страны Запада, спровоцировав украинский конфликт, недооценили силы России, теперь же НАТО оказалось в большой опасности, заявил газете Le Figaro французский историк Эммануэль Тодд.
Историка пытались спровоцировать, утверждая, что Владимир Путин «агрессор». Но Тодд заявил, что Запад пожалеет о том, что творится сейчас на Украине, так как следующей целью Кремля станет ослабление НАТО.
По его словам, Москва имеет хорошие шансы выйти из конфликта победительницей. Он подчеркнул, что на Западе не видят масштаба всей проблемы, передает РИА «Новости».
Эксперт заметил, что именно Вашингтон подтолкнул Москву предпринять превентивные меры, когда начал вооружать Украину по образцу армии НАТО.
Также произошел обратный эффект, когда американские консерваторы рассчитывали уничтожить российскую экономику при помощи санкций.
США столкнулись еще с одной проблемой – нехватка мощности для производства боеприпасов для ВСУ, добавил он.
Российские силы перерезали все пути снабжения ВСУ в Артемовске
Российские штурмовые отряды перерезали крупный путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске
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Российские силы отрезали для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) последнюю крупную дорогу снабжения в Артемовске (украинское название – Бахмут), ВСУ вынуждены пользоваться проселочными дорогами, сообщают военкоры.
По данным авторов Telegram-канала «Военкоры русской весны», ЧВК «Вагнер» подобрались к трассе, по которой снабжалась бахмутская украинская группировка, и почти ее перерезали, взяв под огневой контроль. Украинские солдаты вынуждены пользоваться проселочными дорогами, пишет «Российская газета».
Также, по данным военкоров, которые ссылаются на украинских аналитиков, ВСУ в городе оказались в критической ситуации, там идут ожесточенные бои.
В публикации отмечается, что ЧВК «Вагнер» одновременно расширяют северный фланг на запад, атакуют Богдановку и стремятся обойти Хромовое с востока.
Ранее сообщалось, что российским штурмовым формированиям удалось форсировать реку Бахмутка, теперь они пробиваются к центру Артемовска.
The Hill: Запад допустил три ошибки, ведущие Украину к поражению
Западные страны могут проиграть конфликт на Украине из-за страха победы и отсутствия стратегии, заявил журналист Стивен Блэнк в публикации издания The Hill.
Третьей ошибкой публицист назвал нежелание публично агитировать за победу Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Автор статьи указал на то, что западные лидеры все чаще скептически относятся к идее необходимости победы Украины. По его словам, ощущается «всепроникающий страх перед украинской победой».
Журналист подчеркнул, что Запад в ближайшее время увидит последствия своей нерешительности. Так, киевские войска покинут Артемовск, а также Украине придется отложить свое весеннее наступление из-за неотправленного Западом оружия.
Ранее лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Киев не победит без вмешательства НАТО.
Американский ветеран призвал Киев к миру с Россией после видео из Крыма
Американский ветеран Дрейвен призвал Киев к миру с Россией после видео из Крыма
Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, посмотрев видеоролик с крымским пейзажем.
Ветеран обратил внимание на красоту Крыма и заявил, что мир между двумя странами был бы таким простым делом, если бы злой язык нашептывал Украине иное, передает РИА «Новости».
По мнению военного, западные лидеры приложили максимум усилий, чтобы Украина не согласилась на российские условия урегулирования конфликта. Дрейвен отметил, что просто нужно было признать Крым российским, Донбассу дать нейтралитет, а Украине – нейтральный статус.
Он также считает, что США и союзники уже осознали, что Россия побеждает, но отступать не будут, а режим Зеленского «продал душу Западу».
Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Запад не смирится с поражением на Украине, поскольку вкладывал в нее огромные средства, поэтому конфликт с Россией на этом не остановится.
Разыскиваемого за убийство на Украине спортсмена задержали со стрельбой в Москве
Разыскиваемый Интерполом за убийство на Украине спортсмен из Азербайджана задержан со стрельбой в Москве
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Уроженец Азербайджана спортсмен Джаббар Юсифи, разыскиваемый по каналам Интерпола по подозрению в умышленном убийстве на Украине и незаконном хранении оружия в РФ, задержали со стрельбой при попытке бегства в Москве, сообщили в правоохранительных органах.
Подозреваемого пытались остановить на посту ДПС на МКАД для проверки документов. Мужчина уехал от полицейских,а они отправились в погоню. При попытке скрыться в одном из дворов, где он бросил машину, его задержали. Полицейским пришлось стрелять, во время задержания у мужчины обнаружили пистолет, передает ТАСС.
Задержанным оказался уроженец Азербайджана спортсмен Джаббар Юсифи, который находится в базе розыска Интерпола. В России он подозревается в незаконном хранении оружия, а на Украине – за умышленное убийство.
Джаббар Юсифи выступал на юношеских Олимпийских играх в сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, был победителем первенства России по панкратиону.
Ранее напавшего на полицейских хулигана в Домодедово подстрелили и задержали.
Экс-советник Кравчука и Кучмы обвинил Зеленского в уничтожении нации
Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского уничтожающим нацию диктатором
Президент Украины Владимир Зеленский установил в своей стране диктатуру и уничтожает украинскую нацию, в стране действуют фашистские законы, заявил Олег Соскин, который в 1990–2000 годах был советником украинских президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучмы.
Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что Зеленский уничтожает украинскую нацию, принимает законы, которые поддерживают его диктатуру в стране.
Он также указал: складывается впечатление, что на Украину вернулись фашистские времена, когда надо чуть ли не расстреливать без суда и следствия военных, не выпускать из страны мужчин, передает Ura.ru.
Экс-советник Кравчука и Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку из-за страданий украинского народа.
В Госдуме напомнили Макрону о русской армии в Париже
Депутат Госдумы призвал Макрона не забывать, как русская армия зашла в Париж
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит выучить исторический урок о том, что российские войска были в Париже, и зарубить себе на носу, что Россия способна разгромить любую мощную армию, заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев.
Ивлев напомнил, что в следующем году исполнится 210 лет, как русская армия после разгрома Наполеона зашла в Париж, тогда российский народ объединился во имя победы. По словам депутата, Макрону стоит выучить этот урок навсегда, и запомнить, что Россия способна разгромить любую мощную и непобедимую армию, передает РИА «Новости».
Депутат отметил, что после взятия Парижа Россия изменила ход истории, став самой мощной и справедливой страной, и об этом подвиге российского народа необходимо возродить память.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Риши Сунака помочь киевским войскам начать контрнаступление.
В свою очередь Риши Сунак заявил, что положение Киева на мирных переговорах будет определяться на поле боя, поэтому необходимо увеличить военную помощь, предоставляемую Украине.
Украинский боксер Усик потребовал от британца Тайсона Фьюри 1 млн фунтов для ВСУ
Украинский боксер Усик по-хамски потребовал от британца Тайсона Фьюри 1 млн фунтов для Украины
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Украинский боксер Александр Усик потребовал от чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри перечислить после боя миллионное пожертвование Украине, пригрозив неустойкой.
Чемпион WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри вызвал на бой украинского боксера Александра Усика, и предложил гонорар за бой 70/30. Усик принял предложение, но потребовал от британца пожертвовать 1 млн фунтов после поединка на Украину, пригрозив, что «за каждый день задержки» тот заплатит украинскому народу на 1% больше из своего кошелька, передает «Царьград».
Бой, как предполагается, состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Ранее Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.
Напомним, в феврале прошлого года Усик вступил в ряды территориальной обороны. Аналогично поступил другой украинский боксер Василий Ломаченко, который позднее отказался покидать страну ради поединка с австралийцем Джорджем Камбососом. Позже Усик покинул Украину ради поединка против британца Энтони Джошуа.
Стало известно о разногласиях Шольца и Бербок
Spiegel: Германия отказалась создавать совет нацбезопасности из-за разногласий Шольца и Бербок
Власти Германии отказались от создания Совета национальной безопасности страны, поскольку канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок после многомесячных переговоров не смогли прийти к соглашению, пишет журнал Spiegel.
Немецкое издание пишет, что новая структура, создаваемая по образцу США, должна была «улучшить координацию» между ведомством канцлера и министерствами, но Шольц и Бербок не смогли договориться, кто возглавит совет, и кто в него войдет. От проекта в правительстве отказались, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в немецком правительстве с самого начала возникали разногласия по ключевым вопросам внешней политики, в том числе поставкам оружия на Украину, и отношениям с Китаем.
Ранее глава МИД Германии призналась, что ее предупредили не шутить о канцлере ФРГ Олафе Шольце и не говорить ничего лишнего.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Шольц начал борьбу с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
Сальдо оценил возможность полномасштабного наступления ВСУ в Херсонской области
Сальдо заявил, что у ВСУ мало ресурсов для наступления на левобережье Днепра в Херсонской области
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Вооруженные силы Украины не располагают достаточным количеством ресурсов для полномасштабного наступления на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
В своем Telegram-канале Сальдо заявил, что слухи о готовящемся контрнаступлении ВСУ на левый берег Днепра распространяют для того, чтобы обмануть военных и посеять панику среди населения. Врио губернатора Херсонской области отметил, что перемещение хоть каких-то значительных отрядов или техники сразу фиксируются российской разведкой, контроль ведется в режиме реального времени.
По его словам, враг перебрасывает на правобережье некоторых видов специальной техники и подразделений, и приводит в порядок идущие с севера дороги, возможно, для быстрой доставки войск.
Сальдо подчеркнул, что в случае попытки ВСУ переправиться через Днепр, ВС России готовы дать отпор, новую линию фортификационных сооружений даже не придется задействовать.
Ранее Сальдо заявил, что ВСУ проводят принудительную эвакуацию жителей из Херсона.
Мадуро дал характеристику Путину и Байдену
Президент Венесуэлы Мадуро назвал Путина великим воином
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал российского президента Владимира Путина великим воином, папу Римского – чудотворцем, а Джо Байдена – президентом.
Мадуро в эфире программы La Pizarra дал характеристику мировым лидерам. Так, Путина он считает великим воином, папу Римского он назвал чудотворцем, секретаря Организации американских государств Луиса Альмагро предателем, Джо Байден, по его мнению, президент, а Дональд Трамп – прошлое, передает РИА «Новости».
Ранее американский военный разведчик Скотт Риттер отметил роль Путина в сохранении России.
Экс-глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон заявила, что Путин хочет, чтобы Россия была сильной и могущественной страной.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ объяснил смысл обороны Артемовска
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский объяснил смысл обороны Артемовска
Вооруженные силы Украины сейчас продолжают бой за Артемовск, чтобы выиграть время для накопления резервов перед весенним контрнаступлением, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Контрнаступление «уже не за горами», заявил Сырский агентству «Укринформ», передает ТАСС.
Ранее Сырский признал, что в городе сложилась довольно сложная ситуация для ВСУ. Также он напомнил, что оборона продолжается уже семь месяцев.
Напомним, российские силы подошли на 1,2 км к административному центру Артемовска.
Американский стратегический ракетоносец B-52H замечен у Петербурга
FlighRadar24: Стратегический ракетоносец ВВС США B-52H отработал воздушное маневрирование в 200 километрах от Петербурга
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Американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 отработал воздушное маневрирование над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Петербурга, свидетельствуют данные интернет-сервиса по мониторингу за воздушной обстановкой FlighRadar24.
Отработав воздушное маневрирование над Балтийским морем, B-52H ВВС США резко развернулся и ушел в направлении стран Прибалтики. Пройдя над Эстонией, Латвией и Литвой, американский стратегический ракетоносец вошел в воздушное пространство Польши, сообщает «Российская газета».
По данным FlighRadar24, американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 поднялся в воздух утром 11 марта с испанской авиабазы Морон.
Напомним, 13 декабря 2022 года ВВС США объявили о первом успешном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты All-Up-Round AGM-183A, запущенной с борта американского стратегического ракетоносца B-52H Stratofortress.
Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС
Источник: Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС с целью помешать персоналу провести восстановление станции
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Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС с целью помешать персоналу провести восстановление станции для обострения в информационном поле угрозы ядерной катастрофы на расположенной выше по течению Днепра Запорожской АЭС, сообщил осведомленный источник.
По информации источников в украинском военном командовании, Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ работающих там российских специалистов к восстановительным работам. В то же время, по словам осведомленного источника, Киев намеренно обостряет тему Каховской ГЭС и спекулирует на ней, необоснованно обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии, передает РИА «Новости».
Источник напомнил, что по информации украинского правительства, в настоящее время осуществляется сброс воды из Каховского водохранилища, что ведет к частичному обмелению водных объектов, в связи с чем украинской стороной инициировано создание экологической инспекции для формирования доказательственной базы и обвинения России в целенаправленном сбросе воды.
Источник выразил уверенность, что в Киеве хорошо осведомлены об истинных причинах этого процесса, а именно повреждении механизмов гидроэлектростанции вследствие обстрелов ВСУ. Как подчеркнул источник, украинцы мгновенно нейтрализуют попытки персонала провести восстановительные работы – при появлении рядом со станцией российских специалистов и гражданского транспорта начинаются их целенаправленные обстрелы.
По словам источника, доводы украинской стороны об угрозах «ядерной катастрофы» со стороны Запорожской АЭС, которая расположена в 150 километрах от Каховской ГЭС, кажутся не вполне обоснованными, поскольку международные эксперты МАГАТЭ признали, что сброс воды не окажет существенного воздействия на систему охлаждения реактора, пруд-охладитель которой восполняет запас за счет грунтовых вод.
Как считает осведомленный источник, главной задачей украинской стороны представляется не столько привлечение внимания международного сообщества к экологической проблеме, которая искусно эксплуатируется в СМИ, сколько подключение Каховской ГЭС для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области, для чего Украине необходимо завести на станцию своих специалистов под предлогом проведения восстановительных работ.
Напомним, в ноябре 2022 года политолог Владимир Корнилов объяснил последствия разрушения Каховской ГЭС.