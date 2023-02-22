Дело против Глуховского о дискредитации российских войск передано в суд

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22 февраля, среда  |  Последнее обновление — 22:30  |  vz.ru
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Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
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Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Конфликт с Россией приводит французов к голоду

Цены на продукты во Франции радикально растут Aline Morcillo/Hans Lucas/Reuters
Миллионы французов, как оказалось, вынуждены ограничивать себя в еде. А все из-за того, что цены на продукты питания взлетели, и это еще только начало – в ближайшие дни ожидается еще большее повышение цен. Реальной причиной происходящего стал глобальный конфликт, который ЕС в целом и Франция в частности поддерживают с Россией. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Как Красная армия освободила Кривой Рог

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 февраля 1944 года наши освободили Кривой Рог. Это было не просто установление контроля над точкой на карте. Успех Никопольско-Криворожской операции оказал влияние на ход войны на всем Восточном фронте. Подробности...

Почему Познер поддержал Херша

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Примерно, как Талейран не совсем был благородным старцем, великий император в гневе именовал его «г…ном в шелковых чулках», но в понимании того, что данная, сейчас находящаяся у власти на Западе, группировка имеет все шансы плохо кончить – ему не было равных. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемая ротация элит в ЕС в 2023-2024 годах на фоне кризиса потребует болезненных решений, касающихся исполнения союзнических обязательств перед США. В том числе и относительно участия Европы в разрешении украинского кризиса. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    речь в Варшаве


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    рост цен


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    подрыв «Северных потоков»


    Германия позорится на весь мир из-за страха перед США

    послание федсобранию


    Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

    Свобода слова


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    Дело против Глуховского о дискредитации российских войск передано в суд

    Генпрокуратура передала в суд уголовное дело против писателя Глуховского о дискредитации Вооруженных сил
    		    22 февраля 2023, 22:23
    Фото: Доминик Бутен/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Уголовное дело против писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом), который заочно обвиняется в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, направлено в Басманный суд Москвы, сообщила Генпрокуратура.

    Как заявило следствие, Глуховский весной, находясь за пределами России, опубликовал в соцсетях сообщения, в которых заведомо ложную информацию о российских войсках выдавал за достоверную. При этом Глуховский также опубликовал видеоролики, «смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения», передает ТАСС.

    Глуховский утверждал, что российские войска якобы вели «умышленные обстрелы и бомбардировки жилых домов, школ и больниц», совершали «массовые убийства мирных жителей и изнасилования несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции».

    Генеральная прокуратура указывает, что обеспечить участие Глуховского в уголовном деле нет возможности. При этом все следственные действия, которые доступны без его участия, завершены. В связи с этим судебное разбирательство будет проведено без фигуранта.

    Напомним, осенью Глуховский был включен Министерством юстиции России в реестр иноагентов. Глуховский объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Российские силы предотвратили создание ВСУ «огненного мешка» под Красным Лиманом
    Марочко: ВС РФ пресекли попытки ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении
    		    22 февраля 2023, 08:10
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Российские силы пресекли попытку украинских военных контратаковать на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Эксперт со ссылкой на собственные источники сообщил РИА «Новости», что украинские боевики предприняли действия наступательного характера из районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить российские позиции. Попытки ВСУ наступать были сорваны упреждающими ударами российских сил, сказал Марочко.

    По его словам, ВСУ пытались создать так называемый огневой мешок, однако благодаря работе Вооруженных сил России, им этого не удалось.

    По данным Минобороны, за сутки подразделениями группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, две американские гаубицы М101.

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    Медведев: Россию порвут на части в случае остановки СВО
    		    22 февраля 2023, 10:59
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Если Россия, «не добившись победы», остановит специальную военную операцию, ее порвут на части, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом, по его словам, боевые действия закончатся, если США прекратят поставки оружия киевскому режиму.

    В своем Telegram-канале Медведев сравнил два выступления, прозвучавших накануне: послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором в том числе было объявлено о приостановке участия нашей страны в СНВ-3, и выступление президента США Джо Байдена «перед толпой поляков».

    Медведев назвал решение Путина по ДСНВ назревшим и неизбежным. По его словам, к этому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране. Зампред СБ России отметил, что решение российского лидера будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США в частности, ведь до сих пор американский истеблишмент рассуждал так: «Мы будем гадить вам везде и во всем, мы будем поставлять гигантские объемы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность – это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова».

    Зампред Совета безопасности России назвал это грубой ошибкой американцев, которая «хуже, чем преступление». «Ошибка, порожденная их mania grandiosa. Их ощущением своего превосходства и безнаказанности», – подчеркнул он.

    Медведев указал, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Он напомнил, что Россия вправе защищаться любым оружием, включая ядерное.

    Он процитировал президента Путина: «Победить Россию на поле боя невозможно», – и отметил, что приостановка СНВ-3 связана именно с этим.

    Медведев посоветовал потерявшим связь с реальностью американским элитам подумать, чего они добились. «Понаблюдаем и за реакцией других ядерных держав – участников НАТО: Франции и Британии. Их СЯС обычно не включали в баланс ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений между США и СССР (Россией), а давно пора это сделать», – добавил он.

    В тот же день Байден, продолжил Медведев, обратился к российскому народу, выступая «перед толпой поляков». Речь американского лидера прозвучала «в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм». Байден, как отметил Медведев, нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию, что, по оценке зампреда Совбеза России, выглядело нечестно и нелепо.

    «Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши? Почему он апеллирует к народу другой страны в период, когда у него полно домашних проблем? С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства? Почему граждане России должны верить лидеру США, которые развязали больше всех войн в XX и XXI веках, но упрекают нас в агрессивности? Лицу, которое направляет все свои слабеющие интеллектуальные возможности на то, чтобы Россия потерпела «стратегическое поражение», – отметил он.

    «И еще. Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: «Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины». Это рафинированное вранье. Правда совсем в другом. Если Россия остановит СВО, не добившись победы, России не будет – ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится», – заключил Медведев.

    В МИД России ранее заявили, что дальнейшая судьба Договора по сокращению наступательных вооружений, приостановку действия которого инициировал российский лидер Владимир Путин, будет целиком зависеть от США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США.

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    Кремль решил не публиковать переговоры Путина с Меркель, Олландом и Порошенко
    Песков сообщил о решении России не публиковать стенограмму переговоров «нормандской четверки» по подготовке «Минска-2»
    		    22 февраля 2023, 07:46
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Кремль не собирается обнародовать стенограмму переговоров лидеров стран «нормандской четверки», которые велись за закрытыми дверями при подготовке минских договоренностей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескова спросили, не стоит ли опубликовать стенограмму после откровений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда и экс-президента Украины Петра Порошенко. Песков отметил, что российская сторона «практически никогда этого не делает и не будет делать и сейчас», передает ТАСС.

    Как заявил пресс-секретарь, никто из лидеров «не раскрывал никакие детали». По словам Пескова, «просто и Меркель, и Олланд, и Порошенко», как выяснилось, «серьезно не относились к этим документам». Договоренности оказались «ширмой для того, чтобы хорошенько Украину подготовить к войне».

    Песков подчеркнул, что глава российского государства «приложил много усилий» для реализации соглашения. «К сожалению, сейчас мы уже понимаем, что это было невозможно на тот момент», – сказал Песков.

    Напомним, Меркель открыто подтвердила, что подписание минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Порошенко также признал, что Украина согласилась на минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.

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    Минобороны сообщило о выполнении заявок штурмовых подразделений на боеприпасы
    Минобороны заявило о выполнении всех заявок на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений в кратчайшие сроки

    21 февраля 2023, 22:57

    Текст: Антон Антонов

    Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений в зоне специальной военной операции на Украине выполняются в кратчайшие сроки; все заявки, поданные на февраль, будут обеспечены в ближайшие дни, сообщило Минобороны России.

    «Так было и так будет», – заявили в ведомстве. В Минобороны рассказали, что с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов поставлено 1,6 тыс. реактивных снарядов к РСЗО, более 10 тыс. боеприпасов для крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов, а также 980 боеприпасов для танков, передает ТАСС.

    Поставки боеприпасов в соответствии с заявками на март начнутся 25 февраля. В сообщении говорится, что за 2022 год «потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140% от полученных заявок». «Это наш приоритет», – заверили в ведомстве. 

    Комментируя «появившиеся на отдельных информационных ресурсах экзальтированные заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению города Артемовска», Минобороны подчеркнуло, что командование уделяет «особое постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений».

    Минобороны рассказало, что лишь за последние два дня общее продвижение российских штурмовых подразделений вперед на подготовленные оборонительные позиции вооруженных сил Украины у Артемовска превысило 2,5 км. Отмечается, что успешное продвижение было бы невозможно без полноценной поддержки огневыми средствами группировки «Юг». В связи с этим, как указывает Минобороны, «все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности».

    Штурмовые группы получают всю необходимую поддержку, заверило ведомство. Несмотря на сложные метеоусловия у Артемовска, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолето-вылетов штурмовой авиации, заявили в министерстве.

    В сообщении говорится, что добровольцы, как и бойцы штурмовых подразделений группировки Вооруженных сил России, «мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие боевые задачи по освобождению Донбасса от боевиков киевского режима». Как заявило Минобороны, «попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки контрпродуктивны и играют только на пользу врагу».

    Напомним, российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал ликвидировать межведомственные недомолвки и подобную «прочую чушь». «Все для дела, все для результата, на это должно быть все нацелено», – подчеркнул он.

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    Небензя потребовал компенсацию от устроивших взрывы «Северных потоков» стран
    Небензя потребовал наказать виновных в диверсии на «Северных потоках» и компенсировать ущерб пострадавшим государствам
    		    22 февраля 2023, 01:57
    Фото: Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Страны, которые несут ответственность за диверсии на «Северных потоках», должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ организации.

    Небензя подчеркнул, что нет сомнений ни в том, кто взорвал трубопроводы, ни в мотивах, ни в способе – «это даже больше, чем дымящийся пистолет, который мечтают найти все американские детективы в голливудских блокбастерах». По его словам, с такими уликами за защиту «наших американских коллег» не взялся бы ни один адвокат, «а в вердикте жюри присяжных сомнений бы не было», передает РИА «Новости».

    Оценивая первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии, Небензя сказал, что западные эксперты, похоже «не заинтересованы в объективном международном расследовании», это «усиливает подозрения». Обсуждения по тексту проекта резолюции продолжаются.

    Он подверг критике «те, с позволения сказать, расследования», которые ведут Дания, Швеция и Германия. Небензя указал, что расследования «не просто не транспарентны», а проводятся с целью «замести следы и выгородить старшего американского брата». Россию «к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют», отметил он.

    «День настал. И он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств – эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества», – сказал Небензя.

    Чтобы предотвратить это, нужно найти и наказать виновных в подрыве «Северных потоков», заявил он. Страны, которые несут ответственность за случившееся, должны «компенсировать пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом», сказал дипломат.

    Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН обращение Госдумы с запросом на проведение расследования диверсии, а также ноты российских посольств в адрес внешнеполитических ведомств Германии, Дании, Норвегии, Швеции и США.

    Небензя также отметил, что репутация американского журналиста Сеймура Херша позволяет не сомневаться в том, что он говорит правду о произошедшем на трубопроводах. Дипломат заявил: «Мы узнали не только о том, что это сделали США, но и как они это сделали при соучастии союзника по НАТО – Норвегии».

    Напомним, Херш со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсии.

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    Российские силы продвинулись к центру Артемовска
    Советник врио главы ДНР Гагин: Российские войска бьются с ВСУ уже почти в центре Артемовска
    		    22 февраля 2023, 12:41
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Российские силы продвинулись в Артемовске (украинское название – Бахмут) почти до центра города, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, инициатива сейчас в руках российских бойцов, которые уже давно вошли в Артемовск с северной стороны и бьются уже практически в центре города, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

    Гагин добавил, что сдача украинцами Артемовска – вопрос времени, причем он считает, что произойдет это достаточно скоро.

    20 февраля сообщалось, что российские военные постепенно окружают Артемовск и готовятся начать наносить удары по точкам в западной части города.

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    Рябков призвал не верить сообщению CNN о «неудачном» испытании российской МБР
    		    22 февраля 2023, 13:39
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Американский телеканал CNN – полностью дискредитировавшее себя СМИ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя сообщение о якобы неудачном испытательном пуске баллистической ракеты, произошедшем накануне визита президента США Джо Байдена в Киев.

    Рябков сказал, что программа испытательных пусков не является вопросом, который стоит комментировать. Вся достойная публичного освещения информация предоставляется Министерством обороны, приводит его слова РИА «Новости».

    В последнее время, продолжил Рябков, в публичном пространстве возникает множество ситуаций провокационного характера, когда осуществляются внешне правдоподобные, а на самом деле не имеющие ничего общего с действительностью и вредоносные вбросы. Целью таких провокаций является проверка реакции официальных кругов в той или стране, в данном случае – в России, сказал замминистра иностранных дел.

    Всему, что появляется в СМИ, доверять нельзя, указал он. «Тем более если источником выступает CNN – полностью себя дискредитировавшее в последние годы и полностью поставившее себя на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политической элиты США», – добавил Рябков.

    О недостоверности сообщений канала CNN написало ранее агентство Bloomberg. По данным источника агентства, Россия не проводила испытаний МБР в период, пока Байден находился в Киеве. 

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    Разочарованный речью Байдена Качиньский попал на видео
    В Сети опубликовано видео с разочарованным речью Байдена в Варшаве Качиньским
    		    22 февраля 2023, 14:38
    Фото: Mateusz Slodkowski/Fotonews/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    В соцсетях появилось видео с председателем правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярославом Качиньским, который, как утверждается, оценил речь американского президента Джо Байдена в Варшаве как малосодержательную.

    Видео можно увидеть в YouTube.

    Стипендиат фонда Барака Обамы Барт Сташевский, также присутствовавший на выступлении Байдена, сообщил, что лидер «Права и справедливости» покинул трибуну со словами: «Он (Байден – прим. ВЗГЛЯД) ничего не сказал».

    Сташевский утверждает, что Качиньский таким образом оценил речь Байдена, проходя мимо бывшего премьер-министра Польши Яна Белецкого, передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден, выступая в Варшаве, обратился к россиянам и заявил: «НАТО и Запад вам не враг». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США можно определить как «недруга» россиян – это хуже, чем «враг».

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    Китай отказался верить США на слово в ситуации вокруг «Северных потоков»
    Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь счел недостаточными заверения США в непричастности к взрывам на «Северных потоках»
    		    22 февраля 2023, 01:00
    Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/
    Handout/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Заверений США в том, что они не имеют отношения к диверсиям на «Северных потоках», недостаточно для ответа на «множество вопросов и опасений» по всему миру, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

    На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним», передает ТАСС.

    Однако Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон». По мнению Пекина, такой «запрос» является абсолютно законным и обоснованным.

    Постпред Китая призвал ускорить расследование. Как заявил Чжан Цзюнь, если виновных не удастся установить, это пошлет «неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения». Дипломат подчеркнул, что «Северный поток» – «важнейший объект трансграничной энергетической инфраструктуры», взрывы сильно навредили как энергетическому рынку, так и экологии. 

    ООН как международная организация с наибольшими полномочиями и самым широким представительством может играть активную роль в проведении расследования, сказал Чжан Цзюнь. По его словам, Китай «приветствует внесенный на рассмотрение СБ ООН российский проект резолюции» по данному вопросу.

    Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».

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    Американский подполковник раскрыл обман Байдена в Киеве
    Подполковник армии США Дэвис назвал визит Байдена в Киев «большой постановкой»
    		    22 февраля 2023, 08:49
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Антон Никитин

    Визит президента США Джо Байдена в Киев во время воздушной тревоги является большой постановкой, не принесшей Украине никакой реальной пользы, заявил подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.

    Дэвис в эфире Fox News заявил, что необъявленный визит Байдена в украинскую столицу под звуки сирены выглядел «большой постановкой», особенно «когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими». По его словам, американские власти знали, что никакой атаки не планируется. Он также обратил внимание, что никто «даже не вздрогнул», когда зазвучали сирены, «так что почти все знали, что это произойдет», передает РИА «Новости».

    Визит Байдена в Киев, считает Дэвис, ничего не изменил, ведь американские власти готовы дать украинским властям все, что те захотят. «Похоже, это была скорее постановка, чем какая-то реальная польза для Украины», – заключил подполковник.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что США уведомили Россию о визите Байдена в Киев, однако ФСБ РФ не давала американскому президенту гарантий безопасности.

    Байден в Киеве провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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    Бывший американский разведчик заявил о проигрыше Украины
    Экс-офицер американской разведки заявил, что для Украины «все кончено»
    		    22 февраля 2023, 12:52
    Фото: BlackRock/Youtube
    Текст: Елизавета Шишкова

    Украина уже проиграла в противостоянии с Россией, несмотря на то, что Запад говорит обратное, заявил изданию Mysl Polska американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер.

    Он заявил, что «все уже знают, что Украина побеждена», передает РИА «Новости».

    Риттер отметил, что Киев, полагается на поле боя в основном на артиллерию, но запасы будут истощены к лету, при этом НАТО не сможет их восполнить.

    По мнению бывшего разведчика, Польша, которая сейчас призывает к наращиванию поставок оружия Киеву, только начинает осознавать, что победы не будет.

    Риттер добавил, что Россия скоро будет «стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль».

    Ранее пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина заявил, что Польша в ближайшие несколько недель передаст Украине 14 танков Leopard 2.

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    На Украине потребовали запретить российскую видеоигру об альтернативном СССР
    Украинский замминистра Борняков потребовал запретить российскую видеоигру Atomic Heart об альтернативном СССР
    		    22 февраля 2023, 09:18
    Фото: Atomic Heart/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Замглавы министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что украинские власти намерены просить компании Sony, Microsoft и Valve о запрете продаж компьютерной игры Atomic Heart российской студии Mundfish.

    Борняков заявил, что разработка игры происходила «на деньги, имеющие происхождение из попавших под санкции российских предприятий и банков», сообщает DTF.

    Кроме того, украинское ведомство требует запретить продажи игры и в других странах из-за якобы ее «токсичности», будто бы имеющейся угрозы «сбора данных» пользователей, а также «потенциального использования денег, привлеченных из покупок игры, на ведение боевых действий» против Украины.

    Борняков также указал, что разработчики Atomic Heart из студии Mundfish не выступили с публичным осуждением политики России.

    Кроме того, Борняков призвал самих пользователей игнорировать игру, передает ТАСС.

    Atomic Heart – это приключенческий шутер от первого лица с элементами ролевой игры. Действие разворачивается в альтернативном Советском Союзе, в котором страна вышла на массовое производство роботов, обслуживающих население страны. Главным героем игры является майор Сергей Нечаев – агент советской разведки.

    Игровая студия Mundfish, в которую входят российские разработчики, была основана в 2017 году на Кипре. Игра разработана с участием партнеров с Кипра и из Китая, а графическим партнером проекта является американская компания Nvidia.

    Релиз Atomic Heart состоялся в ночь на 21 февраля 2023 года. За первые сутки после старта продаж видеоигру Atomic Heart купили более 38 тыс. пользователей в магазине Steam.

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    Из машины фельдъегерской службы в Забайкалье украли 60 кг золота

    22 февраля 2023, 12:16

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Забайкальском крае из автомобиля фельдъегерской службы похитили 60 килограммов золота, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в Каларском районе края, сообщил собеседник РИА «Новости».

    В региональном УМВД пояснили, что в отделение полиции сообщили о проникновении в автомашину «Урал» и «хищении драгоценного металла».

    Дело завели по статье о краже, в Каларский округ направились опытные сотрудники уголовного розыска аппарата краевого УМВД.

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    На митинг-концерт в «Лужниках» пришли свыше 200 тыс. человек
    На митинг-концерт в «Лужниках» в Москве пришли свыше 200 тыс. человек
    		    22 февраля 2023, 17:50
    Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Свыше 200 тыс. человек пришли на митинг-концерт в «Лужниках» в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Она рассказала, что правопорядок и безопасность на митинге-концерте обеспечивают полицейские вместе с коллегами из других правоохранительных органов, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что на самой арене присутствуют 90 тыс. зрителей, а на прилегающей к ней территории находятся еще более 112 тыс. человек.

    Напомним, весь наш народ сейчас является защитником Отечества, заявил президент России Владимир Путин в «Лужниках», где проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества».

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    Умер заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев
    		    22 февраля 2023, 12:13
    Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий актер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев умер на 86-м году жизни, сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Ирина Горюнова.

    «Пришло тяжелое известие. На 86-м году жизни умер Борис Николаевич Чунаев, заслуженный артист РСФСР, ведущий артист театра, яркий талантливый исполнитель ролей в легендарных спектаклях Марка Захарова... Множество разноплановых образов, созданных артистом в кинематографе, сделало его популярным и любимым широким зрителем», – передает ТАСС слова Горюновой.

    По ее словам, коллеги и друзья скорбят вместе с близкими и родными.

    Заслуженный артист РСФСР (1986), советский и российский актер театра и кино Борис Чунаев родился в Москве 22 апреля 1937 года. В 1963 году состоялся его дебют на профессиональной сцене в Молодежном театре ЦДКЖ: Борис, будучи студентом Школы-студии МХАТ, исполнил роль Виктора Пронькина в постановке «Большая руда».

    В 1967 году Чунаев был принят в Московский театр имени Ленинского комсомола («Ленком»). За годы работы в «Ленкоме» воплотил множество разноплановых образов, среди которых роль Рыбника Иоста в «Тиле», Валерия в спектакле «Три девушки в голубом», Степана в «Поминальной молитве», дяди Леши в «Диктатуре совести».

    В 1967 году Борис Чунаев дебютировал в кино, исполнил роль Сёмкина в историко-биографическом фильме «Генерал Рахимов». Снялся в фильмах «Моя судьба», «Считайте меня взрослым», «Убить дракона», «И возвращается вечер», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «Олигарх», «На углу у Патриарших», «Полнолуние», «Каменная башка».

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