  • Новость часаПри сбросе взрывчатки с украинского дрона в Донецке пострадали шесть человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украину сделали надсмотрщиком за россиянами в Париже
    Медведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России
    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента
    Портниха Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа
    Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ готовятся к бегству
    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу
    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    5 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    44 комментария
    9 декабря 2023, 20:54

    Директор «Русской песни» рассказал о состоянии Бабкиной

    Директор «Русской песни» Рябов опроверг падение Бабкиной в обморок

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения о падении в обморок народной артистки России Надежды Бабкиной в обморок на съемках не соответствуют действительности, заявил заместитель худрука – директора Московского государственного академического театра «Русская песня» Сергей Рябов.

    На съемке перед участниками, приехавшими из зоны СВО Надежда Бабкина произнесла эмоциональную речь, в студии было очень жарко, но в обморок никто не упал, сказал Рябов ТАСС.

    Он добавил, что артистка чувствует себя нормально.

    До этого в Сети сообщили, что Бабкина якобы упала в обморок, и ей вызвали скорую помощь.

    9 декабря 2023, 03:08
    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента

    Кирби об участии Путина в выборах президента: Это будет гонка, что надо

    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя участие Владимира Путина в выборах президента России, заявил, что «будет гонка, что надо».

    Кирби прокомментировал со смехом сообщения об участии Путина в выборах президента России. Он заявил, что все, что он может сказать об этом: «Это будет гонка, что надо», передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта». Короткая беседа произошла во время неформального общения Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с участниками церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» Героев России.

    Коментарии (83)
    9 декабря 2023, 05:28
    На Украине заявили о подготовке к новому наступлению

    Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке к новым наступательным операциям

    На Украине заявили о подготовке к новому наступлению
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска разрабатывают план новых наступательных и оборонительных операций, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ).

    Кулеба считает,  что любая пауза в боевых действиях даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым действиям, поэтому на Украине готовят бригады для новых контрнаступательных и оборонительных операций, пишет The Wall Street Journal, передает «Газета.Ru».

    Издание сообщает, что украинские военные в настоящее время роют траншеи в районе Лимана.

    Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    Напомним, Washington Post пишет, что Вашингтон неверно оценил возможность преобразования ВСУ в боевую силу западного образца в короткие сроки. Также издание рассказало о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления.

    Коментарии (25)
    9 декабря 2023, 12:44
    Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ готовятся к бегству
    Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ готовятся к бегству
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Жительница Херсона рассказала, что солдаты ВСУ открыто грабят жилые дома и квартиры, а свои действия объясняют тем, что ничего не хотят оставлять русским.

    Полиция же бездействует, на сообщения о грабежах нет никакой реакции, передает РИА «Новости» слова женщины.

    Местные жители предположили, что украинские войска готовятся к бегству.

    Женщина рассказала, что утром несколько солдат ВСУ зашли в подъезд ее многоэтажного дома, чтобы ограбить квартиры. Один из солдат в ответ на возмущения заявил: «Вы что хотите все... (русским - прим. ВЗГЛЯД) оставить?!». Она вызвала полицию, но никто не приехал.

    Ранее власти Украины ограничили для солдат ВСУ въезд в Херсон, потому что все чаще приезжают «ряженые военные», которые грабят оставшееся в городе мирное население.

    Коментарии (13)
    9 декабря 2023, 17:29
    Медведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России
    Медведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц солгал, когда заявил, что поставки российского газа в страны Европы прекращены, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Ранее Шольц заявлял, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу и, как следствие, несет ответственность за повышение цен на энергоносители.

    Шольц «врет и не краснеет», когда говорит о том, что в Европу не поступает газ из России, заявил Медведев в соцсети X, передает РИА «Новости».

    По его словам, немецкое руководство «само отвергло и кинуло» свой народ из-за «ненависти к России», а теперь «изворачивается и врет».

    Ранее Шольц заявил, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу.

    Коментарии (18)
    9 декабря 2023, 13:11
    Стрелявшего в сотрудников Росгвардии в Москве задержали
    Стрелявшего в сотрудников Росгвардии в Москве задержали
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подозреваемый в вооруженном нападении на сотрудников Росгвардии на улице Твардовского в Москве задержан, сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

    Сообщается, что военнослужащим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает, передает ТАСС.

    Позже было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

    Ранее сообщалось, что два сотрудника Росгвардии получили огнестрельные ранения на северо-западе Москвы, а стрелявший скрылся с места происшествия.

    Коментарии (19)
    9 декабря 2023, 13:20
    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским в главной роли

    Зампред Совбеза Медведев описал сценарий «последнего эпизода «Слуги народа» с Зеленским в главной роли

    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским в главной роли
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев описал сценарий «последнего эпизода киноэпопеи «Слуга народа» в президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

    «Президент Василий Голобородько (персонаж сериала «Слуга народа», которого играет Зеленский, – прим. ВЗГЛЯД) находится в бункере, стилизованном под свой официальный кабинет… Над столом портреты трех учителей – Адольфа, Бенито и Степана (в центре). Голобородько очень изменился после предыдущего сезона сериала: постарел на двадцать лет, оброс клочковатой неаккуратной щетиной, волосы сальные, щеки впали, взгляд бегающий, затравленный. На нем зеленая давно не стиранная футболка с тризубом», – пишет в своем Telegram-канале зампред.

    Согласно описанному им сценарию, Голобородько бесцельно слоняется по кабинету, иногда садится за стол, ворошит бумаги, периодически берет в руки телефон, «что-то неразборчиво кричит в трубку на смеси суржика и русского мата».

    «Затем обессиленно разваливается в кресле, достает коричневую папку и что-то в ней нюхает. Черты его лица разглаживаются, он закрывает глаза и успокаивается на время», – продолжает Медведев.

    Затем, по тексту Медведева, раздается стук в дверь, а зашедший помощник начинает доклад.

    «Две новости. Хорошая: контрнаступ идет успешно. Правда, мы пока отступаем. Плохая: москали и пиндосы взяли нас в клещи», – говорит помощник, согласно сценарию.

    По словам докладчика, которого слушает Василий Голобородько, группировка русских развивает наступление, подчеркивая, что Москва готова вернуться к переговорам, в то время как «американцы провалили вопрос поставок оружия и выталкивают Украину на мир с русскими».

    Президент Украины в ответ отмечает, что «переговоры будут означать конец для них, заверяя, что произойдет «новый Майдан с передачей власти Подлужному, Говнюшенко и Дристовичу».

    «А что, наши платежи компаниям Хантера не доходят до маразматика?» – уточняет при этом Василий Голобородько, на что получает ответ о том, что «Хантер, похоже, отохотился».

    Согласно сценарию Медведева, президент долго думает, после чего «проникновенно нюхает содержимое коричневой папки» а затем «начинает молиться на Адольфа, Степана и Бенито», совершая при этом земные поклоны.

    После этих действий он, по сценарию, садится за стол и начинает записывать обращение в соцсети, в котором заявляет, что Украина никогда не была так близка к долгожданной победе, а контрнаступ достиг запланированной цели.

    «Хочу обратиться к нашим врагам: вы не дождетесь от меня позорного мира! Я уйду, как завещали мне мои учителя. Причем, чтобы не завершить мою жизненную миссию так, как это сделали Бенито и Степан, я принял решение уйти, как Адольф», – заключает Василий Голобородько.

    В финале, по задумке зампреда, президент «вдыхает живительный порошок, после чего его голова бессильно падает на стол», а «на устах застывает блаженная улыбка, чем-то напоминающая улыбку персонажа Роберта де Ниро в китайской курительной опиума из фильма «Однажды в Америке».

    Коментарии (19)
    9 декабря 2023, 14:50
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по местам производства боеприпасов для РЗСО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром», сообщило Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, цели ударов достигнуты, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все назначенные объекты поражены.

    В пятницу Минобороны указывало, что с 3 по 8 декабря ВС России нанесли 30 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, поражены арсеналы, места хранения боеприпасов для артиллерии, базы ГСМ, пункты размещения подразделений ВСУ.

    Коментарии (19)
    9 декабря 2023, 03:44
    Стало известно о хаосе в штабах ВСУ из-за неопределенности в США

    NYT: ВСУ не сможет планировать операции из-за неопределенности в США

    Стало известно о хаосе в штабах ВСУ из-за неопределенности в США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Неопределенность относительно помощи от США помешает Украине планировать действия на фронте, заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн газете New York Times.

    Украина не знает, на какое количество снарядов может рассчитывать. По словам Бергманна, неопределенность по поводу американской помощи уже начала приводить к «хаосу» в планировании ВСУ, передает РИА «Новости».

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    Коментарии (15)
    9 декабря 2023, 16:18
    Портниха Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России
    Портниха Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советская и российская певица Алла Пугачева покинула Россию, поскольку ей нужно заботиться о детях, сообщила подруга и портниха артистки Любовь а.

    У Пугачевой и иноагента Максима Галкина есть двое детей, и певице в первую очередь надо заботиться о них, она не может их бросить, сказала Аксенова «Московскому комсомольцу».

    Артистка полагает, что отец должен воспитывать своих детей, поскольку «мало ли что» случится в будущем с самой певицей, указала собеседница.

    Артистка, по словам Аксеновой, уже «не верит в свое долголетие», поскольку у нее «куча болячек».

    Ранее сообщалось, что Пугачевой стало плохо в бутике на Кипре.

    Коментарии (24)
    9 декабря 2023, 06:30
    В США предложили Японии стать ядерной державой для сдерживания России

    NI: Превращение Японии в ядерную державу неизбежно, чтобы сдерживать Россию

    В США предложили Японии стать ядерной державой для сдерживания России
    @ Naoki Nishimura/AFL/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Японии придется стать ядерной державой, чтобы не рассчитывать на помощь США и сдерживать Китай, КНДР и Россию, заявил бывший редактор New York Times Барри Гевен в статье для National Interest.

    Гевен считает непозволительной роскошью позицию Японии, как  лидера глобального движения за мир. Он считает, что страна должна разработать ядерное оружие для замены американского «зонтика», передает РИА «Новости».

    По его словам, США не будут ставить под угрозу свои города ради защиты союзников, и Токио нужно задуматься, как использовать ядерное оружие для «сдерживания» соседей: Китая, КНДР и России.

    Ранее стало известно, что Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота.

    Коментарии (38)
    9 декабря 2023, 16:46
    Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа
    Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, а значит и в повышении энергоносителей.

    «Это президент России прекратил поставки газа по исправному газопроводу!», – сказал канцлер, передает агентство «Прайм».

    Он заявил, что из-за прекращения поставок топлива из России Германия лишилась газа, а Европа в целом недосчиталась 120 млрд куб. метров.

    Ранее в Германии выбрали слово года, им стало словосочетание «Кризисное состояние».

    Коментарии (32)
    9 декабря 2023, 05:46
    Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны: Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении

    Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные группировки «Центр» нанесли поражение двум бригадам ВСУ и одной бригаде украинской нацгвардии на Краснолиманском направлении, и уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    Савчук пояснил, что в районе Серебрянского лесничества была разбита штурмовая группа 5-й бригады нацгвардии Украины. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад около Червоной Дибровы и Григоровки, всего уничтожено до 290 военнослужащих ВСУ, передает ТАСС.

    Также, добавил Савчук, артиллеристы ЦВО поразили три опорных пункта и более 30 артиллерийских позиций украинских войск.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана.

    Коментарии (10)
    9 декабря 2023, 07:05
    Украину предупредили о риске лишиться промышленности

    Депутат Рады Магомедов: Россия может полностью лишить Украину промышленности

    Украину предупредили о риске лишиться промышленности
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия может полностью лишить Украину промышленности, за демилитаризацией страны последует ее деиндустриализация, заявил депутат Верховной рады Муса Магомедов в интервью каналу Politeka.

    Политик заявил, что 19 процентов предприятий на Украине полностью остановлены, а половина производств работает себе в убыток. Остальные – работают и платят налоги, передает РИА «Новости».

    Депутат считает, что Украине нельзя ждать окончания конфликта, чтобы восстановить промышленность, иначе она рискует ее потерять навсегда.

    Ранее сенатор Константин Долгов объяснил газете ВЗГЛЯД, почему Украине лучше быть с Россией.

    Коментарии (15)
    9 декабря 2023, 14:14
    Глава минобороны Украины заявил о «наработках» для «возврата» Крыма

    Глава минобороны Украины Рустемов заявил о подготовке «наработок» для «возврата» Крыма

    Глава минобороны Украины заявил о «наработках» для «возврата» Крыма
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство готовит к 2024 году некие «наработки», которые позволят ему «забрать» Крымский полуостров, заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

    Киевский режим не обладает «столь мощным флотом», но готовит «наработки» на 2024 год, которые позволят сделать так, чтобы российские военные «отошли навсегда из нашего Крыма», заявил Умеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, который «очень ждет возвращения на Украину». Глава региона Сергей Аксенов заявил, что Зеленский лжет.

    Коментарии (38)
    9 декабря 2023, 09:27
    Артем Жога назвал обвинения СБУ шагами «умственно отсталых»

    Герой ДНР Артем Жога назвал обвинения СБУ шагами «умственно отсталых»

    Артем Жога назвал обвинения СБУ шагами «умственно отсталых»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР и командир батальона «Спарта» Артем Жога охарактеризовал новые обвинения СБУ в его сторону, как шаги «умственно отсталых».

    По его словам, не представляется возможным комментировать сумасшедших и умственно отсталых людей, передает РИА «Новости».

    Накануне киевский режим заочно предъявил Жоге обвинение в коллаборационизме. До этого на Украине Жогу заочно приговорили к 12 годам тюрьмы «за участие в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях».

    Напомним, Герой ДНР Жога передал президенту России Владимиру Путину просьбу граждан страны выдвинуться на выборы в качестве кандидата на пост главы государства.

    Коментарии (4)
    Главное
    Стрелявшего в сотрудников Росгвардии в Москве задержали
    Глава МО Украины заявил о «наработках» для «возврата» Крыма
    Американца в Петербурге арестовали за реабилитацию нацизма
    Летчик Попов заявил об установке реактивных двигателей на БПЛА «Герань»
    GT: Мирные переговоры могут стать новым этапом конфликта на Украине
    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры
    Появился райдер Веры Брежневой для выступления на «русских корпоративах»

    Россия объявила конец западного финансового мира

    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

    Перейти в раздел

    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

    Перейти в раздел

    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

    Перейти в раздел

    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление

    Конфликт между Украиной и Польшей продолжает расширяться, и новым примером этому стало решение Варшавы по поводу так называемой операции «Висла», осуществленной еще в 1947 году. Почему она теперь, по мнению поляков, не может считаться «преступлением коммунизма» и что именно так возмущает в этом официальный Киев? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина с почетом приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом. Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага России. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............