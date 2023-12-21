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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    9 комментариев
    21 декабря 2023, 23:22

    Полиция Чехии уточнила число погибших при стрельбе в Праге

    Глава полиции Чехии: Жертвами стрельбы в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате стрельбы в Карловом университете в Праге, по уточненным данным, погибли 14 человек, 25 ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, сообщил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек.

    Вондрашек подтвердил 14 жертв преступления и 25 раненых, при этом 10 человек находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

    В четверг на философском факультете Карлова университета в Праге произошла стрельба. Полиция обезвредила нападавшего. Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сообщил, что в результате стрельбы минимум 15 человек погибли и 24 человека получили ранения.

    По данным чешской полиции, стрельбу на территории Карлова университета в центре Праги устроил 24-летний студент Давид К., проживавший в городе Кладно.

    21 декабря 2023, 18:56
    Захарова прокомментировала слова Прилепина о присоединении Узбекистана
    Захарова прокомментировала слова Прилепина о присоединении Узбекистана
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высказывание писателя Захара Прилепина о трудовой миграции и присоединении территории Узбекистана к России являются его личным мнением и не отражают официальную позицию Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат сказала, что Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, передает ТАСС.

    При этом Захарова отметила, что сейчас Россия ведет работу над приданием сотрудничеству в области трудовой миграции более упорядоченного и взаимовыгодного характера.

    Ранее писатель Прилепин заявил, что «территории, откуда к нам едут гастарбайтеры», необходимо присоединять.

    Коментарии (45)
    21 декабря 2023, 09:39
    Российские танкеры застряли на пути в Индию

    Bloomberg: Танкеры с российской нефтью застряли на пути в Индию

    Российские танкеры застряли на пути в Индию
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шесть танкеров, перевозящих 5 млн баррелей российской нефти марки Sokol, застряли на пути в Индию, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров.

    По информации Bloomberg, пять застрявших танкеров принадлежат «Совкомфлоту», судно NS Century 16 ноября остановилось к югу от Шри-Ланки, за последнюю неделю рядом встали еще два танкера компании. Все суда направляются в индийский Вадинар, пишет «Коммерсант».

    Согласно сообщению агентства, еще три танкера с российской нефтью «Неллис», «Крымск» и «Литейный проспект, направляющиеся в порт Парадип на восточном побережье Индии, не дошли до места назначения, точная причина остановки танкеров неизвестна.

    Ранее американский Минфин ввел санкции в отношении танкера SANAR-15 и компаний, причастных к морским перевозкам российской нефти.

    Коментарии (25)
    21 декабря 2023, 14:56
    Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»
    Лавров назвал власти Германии «вороватым народом»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал немецкие власти фразой «народ вороватый», комментируя запрос генпрокуратуры ФРГ в суд для изъятия российских активов.

    «Народ вороватый, мы давно это уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, попыток обмануть. Но теперь вороватый уже в прямом смысле», – сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Тунис, передает ТАСС.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов пообещал симметричный ответ Европе на конфискацию российских активов.

    Коментарии (29)
    21 декабря 2023, 13:02
    Политолог объяснил пустующие тренировочные лагеря для ВСУ в Германии

    Политолог Скачко: Из-за проблем с мобилизацией ВСУ некого отправлять на обучение в Германию

    Политолог объяснил пустующие тренировочные лагеря для ВСУ в Германии
    @ REUTERS

    Украинская власть испытывает проблемы с мобилизацией. Желающих воевать на стороне офиса Зеленского мало, поэтому людей на фронте не хватает. В таких условиях проходить обучение на Западе просто некому. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее в ФРГ заявили о дефиците военных ВСУ в тренировочных центрах.

    «Тренировочные лагеря для ВСУ в Германии пустуют потому, что украинской власти просто некого туда отправлять. Офис Зеленского и рад бы послать солдат на обучение, только он испытывает большие проблемы с мобилизацией», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Все меньше тех, кто готов умирать за украинскую власть, идейных тоже мало. Поэтому всех принудительно мобилизованных сразу отправляют на фронт. Даже те, кто раньше отправлялся на обучение, надеясь потом сбежать, теперь опасаются ехать. Они понимают, что улизнуть вряд ли получится, и все равно придется идти воевать», – отмечает собеседник.

    «И все это создает большие проблемы для Зеленского. Украина использует в основном западную технику, а для работы на ней нужны обученные солдаты. Если таковых нет, то эффективность ВСУ, и без того невысокая, снизится еще больше», – заключил он.

    Дефицит личного состава ВСУ чувствуется не только на фронте: в учебных центрах Германии, где тренируются на Leopard 2, занято лишь около половины мест, заявил журналист Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер. Он подчеркнул, что заявление Зеленского о том, что военные просят дополнительно мобилизовать еще 450–500 тыс. человек, «вызвало шок».

    Напомним, руководство украинской армии предложило провести дополнительную мобилизацию в 450–500 тыс. человек, заявил Владимир Зеленский. По словам, это будет стоить еще 13,4 млрд долларов. Он обратился к премьеру Денису Шмыгалю и министру финансов Сергею Марченко с вопросом о том, откуда взять на это средства.

    Владельцев предприятий на Украине могут обязать лично доставлять в военкоматы сотрудников, которые переехали из других городов и не встали на воинский учет, заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, для этих целей есть реестр военнообязанных «Оберег», но он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами, поэтому будет проще если этим занималось бы руководство компаний.

    Украинские власти провели уже девять волн мобилизации, в настоящее время продолжается десятая волна, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны. Он отметил, что в ее ходе призываются даже ограниченно годные к службе.

    Напомним, Германия уже неоднократно жаловалась на украинских военных в тренировочных лагерях. Так, минувшим летом бундесвер подготовил доклад с пометкой «только для служебного пользования», в котором говорится, что вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки. Об этом писала немецкая газета Bild. В документах отмечалось, что ряд подразделений ВСУ делят «на слишком маленькие составные части», которые выполняют «какие-то действия» без «единого ведения боя».

    Также сообщалось, что, приехав в натовский лагерь, украинские военные игнорируют занятия и предпочитают проводить время в местных барах. Те же, кто оставался на полигоне, по оценкам французской прессы, «бросались вперед, как стадо, и громко кричали». Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему сложилась такая ситуация.

    Коментарии (11)
    21 декабря 2023, 03:50
    Экс-главу ЦБ Латвии приговорили к шести годам за рыбалку в России

    FT: Экс-глава ЦБ Латвии Римшевич приговорен к шести годам за рыбалку на Камчатке

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший управляющий центральным банком Латвии Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за рыбалку на Камчатке, оплаченную акционером банка Игорем Буймистером, сообщило издание The Financial Times.

    Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за коррупцию, он считает себя невиновным и планирует подать апелляцию, передает Ura.ru.

    Дело завели в 2018 году, Римшевича обвиняли в получении взяток от руководства ныне закрытого латвийского банка Trasta komercbanka.

    Напомним, Илмар Римшевич, возглавляющий Банк Латвии с 2001 года, был задержан по делу о вымогательстве взятки в размере более 100 тыс. евро. Акционер банка Игорь Буймистер оплатил экс-главе банка поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью 7,5 тыс. евро, а тот давал советы правлению банка на фоне требований со стороны комиссии рынка финансов и капитала.

    Коментарии (10)
    21 декабря 2023, 08:48
    Немецкие СМИ подсчитали ежедневные потери ВСУ

    Focus: Ежедневные потери среди украинских военных составляют около 800 человек

    Немецкие СМИ подсчитали ежедневные потери ВСУ
    @ Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия ежедневно теряет убитыми и ранеными около 800 человек, пишет немецкое издание Focus.

    По данным издания, в среднем подсчитаны потери украинских военных, они ежедневно составляют около 800 человек, передает RT.

    В статье отмечается, что ВСУ необходимо набирать более 20 тыс. человек в месяц для восполнения потерь.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за контрнаступление превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков.

    Коментарии (27)
    21 декабря 2023, 10:48
    В Грузии массово прошли акции с сожжением флагов ЕС
    В Грузии массово прошли акции с сожжением флагов ЕС
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Противники вступления Грузии в Евросоюз в знак протеста массово сжигают флаги объединения, выкладывая новости об этом в социальные сети, сообщил оппозиционный телеканал «Пирвели» («Первый»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным телеканала, в акции участвуют священнослужители и члены консервативного движения «Альт-Инфо», которое выступает за связи с Россией.

    Член этого движения сорвал флаг ЕС со здания местного самоуправления в древней столице Грузии Мцхета, его задержали и осудили на шесть лет за порчу госимущества.

    После этого акции с сожжением флагом Евросоюза в знак поддержки осужденного стали приобретать массовый характер.

    В «Альт-Инфо» заявили, что «протест расширится и затронет всю страну».

    Там же отметили, что «ЕС – это разврат и вседозволенность, поэтому люди и протестуют».

    Оппозиционный депутат парламента Саломе Самадашвили обвинила правящую «Грузинскую мечту» в том, что та негласно стимулирует подобные акции.

    Несмотря на то, что 14 декабря Грузии присвоили статус кандидата в ЕС, оппозиция называет правящую партию «антизападной силой».

    МВД Грузии приступило к идентификации поджигателей, которым грозят штрафы в 100 лари (370 долларов). За повреждение флагов ЕС, международных организаций и стран, с которыми у Грузии установлены дипломатические отношения, закон предусматривает такое наказание.

    Коментарии (19)
    21 декабря 2023, 18:34
    МИД Узбекистана пригласил посла России из-за высказывания Прилепина
    МИД Узбекистана пригласил посла России из-за высказывания Прилепина
    @ Денис Гришкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов был приглашен в МИД Узбекистана из-за высказывания российского писателя, сопредседателя политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Захара Прилепина.

    До представителя России «в принципиальной форме доведено», что высказанное Прилепиным предложение «присоединить территории Узбекистана к России» было воспринято «с чувством глубокой озабоченности», передает ТАСС заявление узбекского МИД.

    Там отмечается, что такие необдуманные высказывания партийных лидеров не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.

    Накануне в ходе заседания Объединенного совета командиров Прилепин заявил, что «территории, откуда к нам едут гастарбайтеры», необходимо присоединять, тогда рожденные там дети будут учить русский язык сразу.

    Коментарии (46)
    21 декабря 2023, 12:25
    По факту смерти девочки из ЛНР в поезде Тюмень – Адлер возбуждено дело
    По факту смерти девочки из ЛНР в поезде Тюмень – Адлер возбуждено дело
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело заведено по факту смерти несовершеннолетней в поезде Тюмень – Адлер, сообщил Следственный комитет.

    Дело завели по факту смерти девочки в поезде дальнего следствия, согласно данным СК, у 12-летней девочки в поезде ухудшилось состояние, она ехала в составе организованной группы детей, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В Пензенской области к поезду прибыли работники скорой помощи, они зафиксировали смерть ребенка. Для установления точной причины проводится судмедэкспертиза.

    Всего в группе было 125 детей, они отдыхали в лагере «Олимпийская Ребячка» с 12 по 19 декабря, где и заболели, сообщает «Газета.Ru».

    Отмечается, что утром 20 декабря у девочки поднялась температура до 39 градусов, ей дали жаропонижающее, после чего ребенку полегчало. Около 19.00 температура вновь повысилась, и она потеряла сознание. На станции к поезду пришли медики, но реанимировать девочку не смогли.

    По данным прессы, все дети – уроженцы ЛНР.

    В лагере, где отдыхали несовершеннолетние, работает Роспотребнадзор.

    Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что все 124 ребенка, которых сняли с поезда, находятся в больнице. Среди них нет тех, кто бы находился в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

    Напомним, в саратовскую больницу отправили более 100 детей, их сняли с поезда Тюмень – Адлер из-за повышения температуры у одного из них.

    Управление Роспотребнадзора по Саратовской области установило, что дети заболели вирусом гриппа А. Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что порядка 60 детей из поезда имеют признаки ОРВИ, у 15 из них подтвержден грипп А.

    Коментарии (7)
    21 декабря 2023, 13:56
    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины

    Политолог Рар: На Западе стали понимать, что помощь Украине не приведет к поражению России

    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    На Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, хотя начинают осознавать переоценку возможностей Украины. В высказывании президента Франции Эммануэля Макрона слышится понимание о том, что скоро будут нужны мирные переговоры. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины.

    «Запад медленно начинает осознавать переоценку военных возможностей Украины. Там понимают, что дальнейшая военная поддержка украинцев приведет не к желаемому поражению России, а к финансовому и военному ослаблению самих США и ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Вашингтоне и Брюсселе судорожно обдумывают дальнейший план действий, пытаясь реалистично оценить силы Украины. Даже начались разговоры о принятии страны в ЕС и НАТО без утерянных территорий», – подчеркнул собеседник.

    «Но поскольку на Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, соответствующие решения откладываются. Например, в Германии особенно упорно надеются на то, что у Украины может еще что-то получиться. Однако в высказывании французского президента Макрона уже проявляется понимание, что в 2024 году сторонам нужно будет садиться за стол переговоров», – резюмировал Рар.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности приглашения российского лидера Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (15)
    21 декабря 2023, 14:25
    На блогера Ивлееву заявили в прокуратуру из-за «голой» вечеринки

    На блогера Настю Ивлееву заявили в прокуратуру из-за «голой» вечеринки

    На блогера Ивлееву заявили в прокуратуру из-за «голой» вечеринки
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общественники попросили прокуратуру, МВД и Следственный комитет проверить вечеринку, организованную блогером Настей Ивлеевой.

    С просьбой проверить вечеринку на предмет пропаганды ЛГБТ, а также присутствия несовершеннолетних и наркотиков выступило межрегиональное общественное движение «Зов народа», передает телеканал «360».

    В заявлении говорится, что в четверг Ивлеева организовала в одном из клубов Москвы мероприятие, «ставшее эпицентром скандального развлечения, когда Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности». Отмечается, что гости, согласно дресс-коду, должны были прийти на вечеринку в полуобнаженном виде. Утверждается, что среди гостей были Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Филипп Киркоров и другие звезды.

    «Например, Филипп Киркоров отплясывал в сетке со стразами и обтягивающих штанах. Среди гостей заметили целующихся мужчин, не исключено присутствие несовершеннолетних и наркотических веществ», – указывают общественники.

    Пресс-секретарь движения Антон Еговцев подчеркнул, что участники вечеринки продемонстрировали неуважение к бойцам, находящимся в зоне СВО, а появление в Сети снимков с подобных мероприятий негативно влияет на их моральный дух.

    В августе Настю Ивлееву попросили наказать за блюдо из морской свинки, предложенное гостье одного из выпусков шоу блогера.

    Коментарии (30)
    21 декабря 2023, 02:25
    Чехия назвала Россию прямой угрозой безопасности

    ВС Чехии назвали Россию прямой угрозой безопасности в военной концепции

    Чехия назвала Россию прямой угрозой безопасности
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Генштаб ВС Чехии считает Россию потенциальным военным противником, но Прага намерена минимизировать возможность масштабного конфликта в Европе, заявил начальник генштаба ВС Чехии Карл Ржехка.

    Ржехка во вступительном слове к новой концепции, опубликованной на сайте минобороны, заявил, что Чехия считает Россию прямой угрозой безопасности, но необходимо избежать войны и минимизировать возможность, что в Европу вернется насилие, передает Ura.ru.

    В самой концепции говорится, что в армии Чехии наблюдается дефицит беоприпасов, ограничены средства ПВО и внедрение передовых технологий. При этом обозначена главная задача оборонной политики Чехии – это подготовка к длительной оборонительной войне с Россией.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена воевать со странами НАТО и Европой.

    Коментарии (34)
    21 декабря 2023, 20:12
    Возросло число погибших при стрельбе в Праге

    Глава полиции Чехии Вондрашек: Число жертв стрельбы в Праге превысило 15 человек

    Возросло число погибших при стрельбе в Праге
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество погибших в результате нападения вооруженного мужчины на университет в центре Праги превысило 15 человек, сообщил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек.

    По меньшей мере 15 человек погибли и 24 человека получили ранения в результате стрельбы в центре чешской столицы на территории Карлова университета, сообщил Вондрашек в эфире телеканала CT24, передает РИА «Новости».

    В четверг в Карловом университете в Праге произошла стрельба. Полиция обезвредила нападавшего. Местные СМИ сообщили, что стрелком был 24-летний студент-историк, перед нападением он расправился со своим отцом.

    Коментарии (19)
    21 декабря 2023, 19:04
    СМИ назвали число жертв расстрела в центре Праги

    Lidovky: При нападении на Карлов университет в Праге погибли 10 человек

    СМИ назвали число жертв расстрела в центре Праги
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При стрельбе на философском факультете Карлова университета в чешской столице в четверг вечером погибли 10 человек, сообщают местные СМИ.

    При стрельбе погибли 10 человек, девять получили тяжелые ранения, сообщил lidovky.cz, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в центре Праги при стрельбе в учебном заведении были убиты и ранены несколько человек. Самого нападавшего обезвредила полиция.

    Коментарии (5)
    21 декабря 2023, 17:32
    СМИ раскрыли причины недомогания более ста детей в поезде Тюмень – Адлер

    RT: Дети жаловались на недомогание за несколько дней до посадки на поезд Тюмень – Адлер

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шесть детей почувствовали себя плохо за несколько дней до посадки на поезд Тюмень – Адлер, с которого более 100 детей сняли из-за недомогания.

    В лагере ребятам выписали лекарства и посоветовали разместить их в поезде отдельно от других детей, однако школьников отправили в плацкартном вагоне вместе с другими ребятами, просто огородив их шторкой, передает RT со ссылкой на источник в медицинских кругах.

    Напомним, в Саратове более 100 детей госпитализировали с поезда Тюмень – Адлер. У детей с признаками ОРВИ выявили вирус гриппа группы А. Одна из детей, 12-летняя девочка, скончалась. СК возбудил уголовное дело.

    Коментарии (2)
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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

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