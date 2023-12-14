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    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский На смену культуре «нет» приходит культура «да»

    Февраль 2022 года вырвал искусство из круга повторений, избавил от «вторичности», еще раз показав, что все, что происходит здесь и сейчас с нами, происходит первый и единственный раз.

    6 комментариев
    14 декабря 2023, 21:40

    В Госдепе назвали первый шаг для начала переговоров США и России

    Tекст: Ольга Иванова

    Освобождение американцев, которые находятся под стражей в России, могло бы стать первым шагом для возобновления переговоров между Вашингтоном и Москвой, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Так он прокомментировал итоги прямой линии президента России Владимира Путина. Миллер заявил, что если бы Путин «действительно хотел восстановить отношения с Соединенными Штатами или другими странами Запада», то «он мог бы начать с освобождения американцев», задержанных в России, передает ТАСС.

    Напомним, Путин, отвечая на вопрос журналистки New York Times о деле американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение.

    13 декабря 2023, 12:44
    Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским

    Американист Васильев: Байден позвал Зеленского в США, чтобы проверить собственные шансы на переизбрание

    Американист объяснил странное поведение Байдена на встрече с Зеленским
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Байдену для переизбрания приходится переключаться с темы Украины на внутренние проблемы США. И странное поведение американского президента во время переговоров с Зеленским ярко демонстрирует дистанцирование от токсичной проблематики, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее в США прошли переговоры президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.

    «Джо Байден находится под давлением грядущей избирательной кампании. Он вынужден отойти от вопросов внешней политики в пользу более глубокой проработки внутренних проблем США. Американское общество устало от поддержки Украины, которая давно превратилась в глубокое болото, засасывающее в себя миллионы долларов» – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Избирателей интересуют более насущные вопросы, например, защита южных границ Штатов. Этого же требуют и члены Республиканской партии. Поэтому Байдену и требовалось показать готовность прекратить выплаты ВСУ, что он и сделал с помощью фразы о поддержке до тех пор, пока это возможно» – отмечает собеседник.

    «Однако глава США не готов просто так отказываться от Украины. Он еще сохраняет надежду, что общество может принять его мнение о необходимости и дальше отправлять деньги ВСУ. Поэтому прошедший визит Владимира Зеленского организовывался, чтобы в том числе понять – сколько еще граждане готовы терпеть происходящее», – подчеркивает эксперт.

    «Этим объясняется и странное поведение Байдена во время переговоров. Его сморкания поверх слов Зеленского, смешки и прочее – это попытка дистанцироваться от токсичной темы. И тут получается, что сам Зеленский становится заложником ситуации. Он приехал в надежде на моментальные решения по финансированию ВСУ. А на деле стал человеком, с помощью которого президент США оценивает свои личные политические перспективы», – заключил Васильев.

    Ранее в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президент США объявил об одобрении выделения Украине нового пакета военной помощи в размере 200 млн долларов. Он также отметил, что Конгрессу «следует согласовать» дополнительное финансирование ВСУ. Кроме того, глава США поблагодарил коллегу за визит в Вашингтон.

    Джо Байден призвал Зеленского «не терять надежду» Вместе с тем он подчеркнул, что возможности Вашингтона продолжать отправку вооружений ВСУ без дополнительного финансирования стремительно заканчиваются. Примечательно, что риторика американского президента в отношении помощи Украине резко изменилась. Если раньше он говорил о готовности поддерживать офис Зеленского «столько, сколько потребуется», то на прошедшей встрече глава Штатов сообщил, что поставки будут осуществляться до тех пор, «пока это возможно».

    Интересной стала реакция Джо Байдена на вопрос, хочет ли он победы Украины: президент лишь усмехнулся и расплылся в улыбке, фактически оставив журналистов без ответа. В тот момент, когда Зеленский выступал со словами благодарности США за новый пакет антироссийских санкций, глава Белого дома достал носовой платок и высморкался.

    В неловкую ситуацию попал и сам Владимир Зеленский. На вопрос о шансах ВСУ выстоять в текущем конфликте без дальнейшей поддержки Штатов он, не сумев найти ответа, лишь пожал плечами. В западной прессе прошедшую встречу оценивают сдержанно.

    Так, издание Politico пишет, что переговоры стали еще одним доказательством того, что «Джо Байден не волен действовать на мировой арене так, как ему заблагорассудится». Президента США сдерживает «поляризованная политика внутри Штатов», что не дает ему «заверить Зеленского» в вечной готовности Америки «укреплять обороноспособность» Украины.

    The Washington Рost сообщает об отсутствии каких-либо «прорывов» по итогам визита. «Переговоры с Конгрессом по-прежнему находятся в тупике», – подчеркивает издание. Кроме того, на встрече так и не прозвучало «детализированного плана» ВСУ на предстоящий год, что вызывает «серьезную обеспокоенность» у республиканцев.

    «Двухпартийная теплота, с которой Зеленского приветствовали во время его прошлогоднего визита, исчезла», – акцентирует CNN. «Вместо бурных оваций, развернутых украинских флагов и заверений Конгресса в большем количестве вооружений, встреча столкнулась со стеной оппозиции со стороны республиканцев, требующих ужесточения иммиграционных правил», – отмечает телеканал.

    Коментарии (11)
    13 декабря 2023, 22:57
    Песков: США поняли, что Киев их обманул

    Tекст: Вера Басилая

    США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил в интервью «Известиям», что киевский режим обманул Вашингтон, обещая победу на поле боя в обмен на 100 млрд долларов.

    По словам пресс-секретаря президента, американцы поняли, что их обманули: ВСУ проигрывают и теряют свои позиции, и это неизбежный процесс.

    Он также отметил, что американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят такие деньги на Украину. Песков обратил внимание на оговорки США в том плане, что они будут помогать Украине в рамках возможного.

    Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для Байдена.

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    14 декабря 2023, 15:48
    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом «Российской республики»

    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом якобы легитимной «Российской республики»

    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом «Российской республики»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ЦРУ США разрабатывают создание за пределами России виртуальной, якобы легитимной «Российской республики», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на XIX Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ.

    По его словам, ЦРУ прорабатывает проект якобы легитимного государства «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Нарышкина, англосаксонские элиты пытаются умножить число горячих точек по всей Евразии, в зоне риска находятся все регионы: от Балкан до Южно-Китайского моря. Но при этом, отметил он, в фокусе внимания Вашингтона – пространство СНГ, где ставится задача сдержать интеграцию России.

    Нарышкин считает, что агрессивность попыток Вашингтона и его союзников объясняется стремлением добиться дестабилизации на пространстве СНГ.

    Ранее Нарышкин заявил, что созданный при поддержке Запада украинский неонацизм представляет угрозу для народа Украины и для всего мира.

    Коментарии (36)
    12 декабря 2023, 03:58
    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию

    Глава Пентагона Остин заявил о намерении США создать на Украине способную сдерживать Россию армию

    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию
    @ Chad Mcneeley/U.S. Department of Defense/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники хотят создать в будущем на Украине вооруженные силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин сказал, что США и их союзники «полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия». Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину и «сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против союзников по НАТО», передает РИА «Новости».

    По мнению Остина, Украина «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». По его версии, Россия «все более агрессивна» и противодействие ей якобы «укрепит безопасность» США, передает ТАСС.

    Как утверждает Остин, Россия считает, что может «продержаться дольше» Украины и США, но ошибается. Он заявил, что «обязательства Америки» по поддержке Украины «должны быть выполнены».

    Напомним, президент США Джо Байден выразил уверенность в атаке России на страны НАТО в случае победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

    Коментарии (61)
    12 декабря 2023, 00:56
    Палата представителей США проголосовала за запрет на импорт урана из России

    Палата представителей США одобрила законопроект о запрете на импорт российского урана до 2040 года

    Палата представителей США проголосовала за запрет на импорт урана из России
    @ Rosatom/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о запрете до 2040 года на импорт низкообогащенного урана российского происхождения одобрен Палатой представителей Конгресса США, сообщают информационные агентства.

    «Закон о запрете импорта российского урана» предлагает запретить закупку низкообогащенного урана, который был произведен в России или одним из зарегистрированных в России предприятий, передает РИА «Новости».

    При этом министра энергетики США предлагается наделить полномочиями по согласованию с Госдепом и минторгом США снять запрет в случаях, когда других источников поставок не найдется. Также запрет может быть снят ряди национальных интересов США.

    Министерство энергетики США сможет выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, разрешенных действующим американским законодательством, передает ТАСС.

    Одна из авторов законопроекта, председатель комитета по энергетике палаты представителей Кэти Макморрис Роджерс считает, что США оказались «в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива».

    Инициатива была одобрена конгрессменами единогласно.

    Напомним, в октябре закупки российского урана Соединенными Штатами выросли в три раза – до 43,25 тонны. Как следует из данных американской статистики, импорт оценивается в 62,8 млн долларов. Россия заняла второе место в списке основных поставщиков урана в США.

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    14 декабря 2023, 12:57
    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны

    Путин: Не забудем, как американские дружки устроили госпереворот на Украине

    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова к восстановлению отношению с американской, это произойдет тогда, когда США начнут уважать других, сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг. По словам Путина, для этого необходимы внутренние фундаментальные изменения в США.

    «Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы», – цитирует президента ТАСС.

    Он отметил, что государственный переворот на Украине устроили «дружки» из Соединенных Штатов, а европейские страны делали вид, что ничего не знают, передает РИА «Новости».

    До этого момента Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной, даже «по сути, тоже госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти». Он выиграл выборы, но объявили третий тур. «Что это, как не госпереворот? В конституции не предусмотрено было никакого третьего тура», – задал риторический вопрос президент.

    Следующие выборы Янукович выиграл, но оппоненты России пошли на госпереворот.

    «Вы понимаете, в чем проблема? Я всегда говорил, и сейчас [говорю], несмотря на всю трагедию происходящих событий – все-таки русские и украинцы – это единый народ. И то, что сейчас происходит – это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Но в значительной степени они [украинцы] даже здесь не при чем. Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории», – напомнил события глава государства.

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    13 декабря 2023, 13:25
    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте

    Политолог Корнилов: Для каждой аудитории Зеленский выбирает особый тип лжи

    Политолог объяснил ложь Зеленского об «отсутствии успехов» у России на фронте
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Западные СМИ зачастую транслируют позицию Зеленского без критического осмысления его слов, в первую очередь это призвано настроить американцев на дальнейшую поддержку Украины. Однако граждане США начинают видеть, что их обманывают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия за 2023 год якобы не заняла ни одного поселка.

    «У Зеленского для каждой аудитории подготовлены индивидуальные речи. И слова о том, что российская армия якобы не взяла ни одного населенного пункта за 2023 год, нацелены на иностранную публику. Он целенаправленно врет, думая, что эту ложь проглотят. На руку ему играет то, что зарубежная пресса зачастую цитирует высказывания без критической оценки», – заметил политолог Владимир Корнилов.

    «Дело в том, что для западных СМИ Зеленский – все еще «хороший парень», задавать ему неудобные вопросы не принято. Однако постепенно становится все больше тех, кто готов критиковать его слова, оценивать их с более здравой позиции», – отмечает собеседник.

    «Западные СМИ хотят навязать мейнстримную точку зрения обществу, но постепенно их нишу занимают соцсети, где многие лидеры общественного мнения задаются неудобными вопросами. Если мы посмотрим комментарии американцев, то многие из них понимают, что руководство Украины лжет», – подчеркивает он.

    «Для внутренней аудитории у Зеленского другие речи. Он считает, что населению можно говорить полную ерунду – и оно поверит. Но и тут он упускает из виду тот факт, что украинцам надоедают «розовые очки». Невозможно верить словам о победах Украины, когда в реальности семьи теряют родственников на фронте», – заключил Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением о том, что Россия в ходе боевых действий за 2023 год «не заняла ни одного поселка». «Это самое важное, чтобы понять, что происходит», – произнес он в интервью Fox News.

    Вместе с тем в конце ноября подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике. Также в мае российские войска вернули город Артемовск, а в январе возвратили Соледар.

    Накануне Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США, где заявил о возможности призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для действия в войсках на передовой. Ранее люди такого возраста якобы не использовались на линии боевого соприкосновения.

    Американские законодатели на закрытой встрече с Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье», заявил сенатор Конгресса США Эрик Шмитт. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл в свою очередь исключил утверждение помощи Украине до Рождества.

    После встречи с американскими законодателями Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для беседы с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора лидер Штатов усмехнулся и расплылся в улыбке после ряда вопросов журналистов, в том числе о том, хочет ли он победы Украины.

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    13 декабря 2023, 15:42
    Лавров: В США после краха контрнаступления ВСУ говорят о поражении НАТО

    Лавров: В США после краха надежд на контрнаступление ВСУ включили новую мантру

    Лавров: В США после краха контрнаступления ВСУ говорят о поражении НАТО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в США после краха надежд на контрнаступление ВСУ включили новую мантру.

    По его словам, это мантра: «Не дать Путину победить на Украине, а то потом всю НАТО завоюют и тогда, мол, Америке не отсидеться». Лавров подчеркнул, что при этом суть подходов США не меняется, она заключается в намерении Запада заставить «своих киевских клиентов умирать ради интересов хозяев за океаном», чтобы попытаться подорвать развитие России, передает RT.

    Ранее Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась.

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    13 декабря 2023, 06:26
    В Конгрессе обвинили Пентагон в желании «воевать с Россией»

    Конгрессвумен Грин обвинила Пентагон в желании отправить американцев на войну с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    США оказались втянуты в конфликт на Украине и заинтересованы в его продолжении, а после того как у Киева закончатся люди военного возраста, могут отправить американских военных «для войны с Россией», заявила член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин.

    Грин в ходе своего онлайн-выступления в соцсети Х(ранее Twitter, заблокирован в России) заявила, что Минобороны США не может насытиться, поэтому «находится в войне на Украине», хотя сдерживание войн является одной из двух главных миссий Пентагона, передает РИА «Новости».

    По словам конгрессвумен, власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и не стремятся к миру с Россией, «хотят воевать с Владимиром Путиным так долго, как нужно».

    Грин предположила, что когда закончатся украинские солдаты, американские власти отправят туда граждан США военного возраста, потому что «хотят войны с Россией».

    Ранее Грин призвала власти США прекратить финансовую помощь Украине и устроить импичмент Байдену.

    Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что на закрытом брифинге в Палате представителей Конгресса США глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил отправить детей конгрессменов «воевать с Россией».

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    13 декабря 2023, 01:56
    Посол США раскрыл причину разногласий Вашингтона и Пекина

    Посол США Бернс: Между Вашингтоном и Пекином есть разногласия по Тайваню и Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Разное видение урегулирование конфликта на Украине и Ближнем Востоке, а также будущее Тайваня приводит к разногласиям в позициях США и Китая, заявил американский посол в КНР Николас Бернс.

    Бернс заявил, что у США и Китая есть фундаментальные различия видения ситуации с Тайванем и действиями Китая в Южно-Китайском море. Кроме того, есть разногласия по конфликту на Украине и в секторе Газа, передает Ura.ru.

    Посол считает, что Китай не проявляет сочувствие к гибели израильских граждан, а также отказался осудить действия ХАМАС.

    Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что власти КНР примут ответные меры на очередные санкции США против китайских компаний из-за ситуации в Синьцзяне.

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    12 декабря 2023, 04:59
    Российский экономист смог прилететь в США без паспорта, визы и авиабилета

    Российский экономист не смог объяснить властям США, как ему удалось прилететь в страну без паспорта, визы и авиабилета

    Tекст: Антон Антонов

    Российский экономист Сергей Очигава прибыл в Лос-Анджелес из Копенгагена без паспорта, визы и авиабилета, он не смог объяснить властям США, как это произошло.

    Очигава был задержан 4 ноября на пункте паспортного контроля аэропорта. Его не было в списках пассажиров, у него не было заграничного паспорта и въездной визы. Очигава сказал, что не помнит, как попал на борт самолета авиакомпании SAS и как прошел проверки в аэропорту Копенгагена, передает РИА «Новости».

    В документе ФБР сообщается, что Очигава – кандидат наук в области экономики и маркетинга, который «работал в России много времени назад». Как следует из документа, сам Очигава рассказал, что «не спал три дня и не понимает, что происходит».

    В багаже Очигавы обнаружили внутренние «удостоверения личности» России и Израиля, также есть частичная фотография паспорта на мобильном телефоне с его именем, датой рождения и номером документа.

    В авиакомпании SAS рассказали, что Очигава попал на самолет, не предъявив посадочного талона. Он занял место, которое не было распределено между пассажирами. В пути Очигава ходил по салону, пытался разговаривать с другими пассажирами, но те его игнорировали. Также сообщается, что Очигава «просил по две порции в каждый сеанс приема пищи». Кроме того, он хотел «съесть шоколад, который принадлежал членам экипажа».

    В американском суде Очигаву обвинили в проезде на борту самолета без документов. Он взят под сражу.

    Коментарии (7)
    12 декабря 2023, 02:12
    Полянский сравнил киевский режим с умирающим наркоманом

    Полянский в ООН оценил влияние на поле боя поставок западных вооружений Украине

    Полянский сравнил киевский режим с умирающим наркоманом
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки западных вооружений Украине не оказывают существенного влияния на поле боя, кадрами горящей западной техники завален весь интернет, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    На заседании СБ ООН Полянский сравнил киевский режим с «умирающим наркоманом». Он заявил, что действующие власти Украины «выживают сегодня исключительно на западных подачках», которые «в значительной части немедленно разворовываются», передает ТАСС.

    Полянский заявил, что поставки Западом вооружений могут лишь временно отодвинуть «неминуемый крах нынешней преступной, ненародной и насквозь погрязшей в коррупции и кумовстве киевской власти».

    Главной проблемой киевских властей Полянский назвал не отсутствие боеприпасов, а «повсеместном нежелании обманутых украинцев воевать». Он заявил, что украинцы все меньше поддерживают киевский режим после того, как президент Украины Владимир Зеленский «несколько раз обманул и продолжает обманывать» их.

    Полянский указал, что Зеленский обещал «остановить войну на Донбассе» и «защищать права русскоязычных граждан», утверждал, что «Украина выполняет Минские соглашения». Кроме того, отметил Полянский, нынешний украинский лидер «отказался от пока еще выгодных для себя условий мира с Россией в апреле 2022 года и выбрал путь военной эскалации».

    Тем временем, «чтобы убедить американских конгрессменов в необходимости выделения новых объемов помощи Зеленскому и его клике, официальные лица США окончательно сбросили маски и отбросили всю ненужную словесную шелуху типа демократии, свободы, прав человека и так далее», сказал Полянский.

    Как отметил Полянский, Вашингтон признал, что «военная помощь Украине – это выгодный для США коммерческий проект». Он подчеркнул, что «во всем происходящем нет никакой выгоды и никакого позитивного сценария для Украины». При этом Полянский призвал Запад сделать выводы из конфликта на Украине, пока тонущий режим Зеленского «не затянул в свою воронку» своих союзников.

    Полянский отметил, что США тратят на «погрязшую в коррупции диктатуру» десятки миллиардов долларов, передают ей вооружения, но «палец о палец не ударяют для освобождения подвергающегося пыткам в этой стране американского гражданина».

    Дипломат заявил, что в боевиках в финале «должны вмешаться добрые справедливые силы и исправить нетерпимую ситуацию», но «жизнь не кино» и «злодеи порой читают другим нотации и учат их демократии и правам человека».

    Напомним, журналист Такер Карлсон рассказал, что гражданин США и Чили, блогер Гонсало Лира «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление», состоящее в «критике» Зеленского. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск попросил Зеленского объясниться насчет Лиры. СБУ заявила, что задержанный систематически оправдывал спецоперацию и поддерживал Россию, а после предъявления обвинения пытался бежать от правосудия.

    Коментарии (2)
    14 декабря 2023, 08:53
    Кандидат в президенты США заявил, что Киеву придется уступить восточные регионы

    Кандидат в президенты США Рамасвами заявил, что Киеву придется уступить восточные регионы

    Кандидат в президенты США заявил, что Киеву придется уступить восточные регионы
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти должны уступить восточные части страны для урегулирования конфликта, заявил на канале CNN кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.

    По его словам, Киев может пойти на «разумную сделку», уступив территории восточных регионов для сохранения суверенитета страны, передает РИА «Новости».

    Также Рамасвами отметил, что Киеву необходимо взять на себя обязательство не вступать в НАТО, однако только при условии, что Москва «выйдет из венного сотрудничества с Китаем».

    Как добавил кандидат в американские президенты, конфликт на Украине не продвигает интересы США, а увеличивает риски мировой войны.

    Ранее в газете The New York Times появилась публикация, где указано, что западные страны считают склонение Украины к переговорам с Россией единственным способом восстановить мир.

    Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что без помощи Вашингтона Украина будет вынуждена уступить территории России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для президента США Джо Байдена.

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    12 декабря 2023, 07:58
    New York Times оценила попытку США переделать ВСУ на американский манер

    New York Times признала провал попытки США переделать армию Украины по образцу американской

    New York Times оценила попытку США переделать ВСУ на американский манер
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    У инструкторов из США не получилось переделать армию Украины по образцу американской, пишут СМИ со ссылкой на украинские и американские источники. Кроме того, сообщается, что США и Украина разрабатывают новую военную стратегию.

    Как указывает New York Times, украинское контрнаступление 2023 года «строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской». «Критики утверждают, что этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, по большей части безуспешно», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    Подчеркиваются высокие потери вооруженных сил Украины. Издание указывает, что на Западе не рассчитывали, что российская оборона будет такой эффективной. В частности, войскам Украины пришлось иметь дело с более плотной обороной, чем та, преодолевать которую их учили в Германии.

    New York Times пишет, что военное руководство США и Украины в стремлении «оживить шансы Киева» занимаются поиском «новой стратегии» на 2024 год. Для этого на Украину прибудет генерал-лейтенант Антонио Агуто, который прежде находился в Германии. Агуто должен задержаться на Украине, чтобы ВСУ могли получать более обстоятельные советы. New York Times указывает, что это решение может стать шагом к отказу от неразмещения постоянных военных советников на Украине.

    В январе в немецком Висбадене должны пройти военные игры, в рамках которых могут рассмотреть детали новой стратегии. Украина хочет вести наступательные действия. США же предлагают в 2024 году заняться накоплением сил, а также сосредоточиться на сохранении удерживаемых территорий, чтобы сформировать силы, с которыми Москва будет вынуждена считаться. Как пишет издание, это должно подтолкнуть Россию к «содержательным переговорам в конце 2024 или уже в 2025 году».

    Высказываются опасения, что конфликт примет затяжной характер и станет похож на 1916-й год – самый кровопролитный в Первой мировой войне.

    Напомним,  заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер сообщил, что в Белом доме хотят вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильного» противника.

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    14 декабря 2023, 08:36
    Дипломат посольства России в США сообщила о потере 40% состава

    Дипломат посольства в России в США Шумова рассказала о потере 40% состава в ближайшее время

    Tекст: Александра Юдина

    Штат консульского отдела посольства России в США вскоре сократится из-за требований американской стороны почти наполовину, это существенно осложнит его работу, сообщила заведующая консульским отделом посольства Надежда Шумова.

    По ее словам, в наступающем году условия консульской работы в США еще сильнее ухудшатся – уже через десять дней консульский отдел потеряет 40% своего состава, что приведет к тому, что станет сложнее обеспечивать как выезды, так и одновременно полноценную работу консульского отдела на период отсутствия ключевых сотрудников, передает ТАСС.

    Шумова добавила, что сокращение состава отдела произойдет из-за введенных американцами ограничений по сроку пребывания в США российских дипломатов.

    Как отметила дипломат, посольство все еще считает необходимыми консульские выезды, решить все проблемы, которые возникли после закрытия генеральных консульств России в США, не удастся.

    «На сегодня поездки наших консулов в отдаленные регионы США – единственно возможный вариант смягчения остроты существующих проблем по оказанию консульско-правовой помощи», – подчеркнула руководитель отдела.

    Также Шумова рассказала, что в 2022 году она и ее коллеги совершили в общей сложности шесть консульских выездов за пределы Вашингтона. Заключительные сессии прошли в Анкоридже (штат Аляска) и Сиэтле (штат Вашингтон), где российских дипломатов приняли тепло соотечественники, оберегая от возможных эксцессов».

    «Со своей стороны, мы максимально выложились. Работали до последнего посетителя, не считаясь со временем. Получился достойный результат. Оказали содействие примерно тысяче человек. Визит на Западное побережье США в очередной раз подтвердил актуальность консульско-правовой помощи россиянам, проживающим в отдаленных от Вашингтона регионах», – заверила она.

    Как отметила руководитель отдела, дипломаты «смогли решить многие вопросы соотечественников, включая оформление заграничных паспортов и актов о личной явке, необходимых для сохранения пенсионных выплат».

    Кроме того, консул рассказала о том, что Вашингтонская администрация второй год подряд не позволяет российским дипломатам посетить захоронения советских военнослужащих и гражданских лиц на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа (штат Аляска).

    Шумова заметила, что этот факт особенно возмутителен в контексте того, что недавно атташе по вопросам обороны посольства США в Москве разрешили поездку в Мурманск с целью возложения цветов на могилы американских и британских солдат.

    Ранее президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась поддержка россиян за рубежом.

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