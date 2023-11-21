Главы Тывы и Алтая рассказали о своих регионах на выставке «Россия»

«Отдаленность и транспортная ограниченность, конечно, препятствовали развитию Тувы в прошлом, да и сейчас ограничивают реализацию перспективных проектов. Но смена стратегического вектора развития страны в сторону Востока, в сторону Азии меняет и наше положение. Становится востребованным транзитный потенциал Тувы. Вместе с Красноярским краем мы предлагаем стране новый путь в направлении Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Предложение о создании транспортного коридора Россия – Монголия – Западный Китай через территорию Тувы мы обсудили с коллегами из «Сибирского соглашения». Идея создания Центрально-Евразийского транспортного коридора заинтересовала президента Владимира Владимировича Путина и по его поручению прорабатываем этот вопрос с федеральными органами», – подчеркнул Владислав Ховалыг.

В связи с заявленным президентом «разворотом на Восток» Тыва становится важным логистическим звеном в цепи новых торгово-транспортных артерий между Россией и Китаем. В рамках поручения главы государства о создании Центрально-Евразийского коридора одним из вариантов является прокладка маршрута железнодорожного коридора через юг Красноярского края и далее по территории Республики Тыва с выходом на Монголию и Китай. Проект нацелен на то, чтобы, с одной стороны, разгрузить Транссиб, а с другой – увеличить товарооборот Сибири с азиатскими партнерами.

При поддержке правительства и президента России с 2023 года в Республике Тыва начала действовать программа льготного ипотечного кредитования со ставкой 2%. Начата реализация восьми проектов комплексной застройки территорий. Значимым вкладом Тывы в импортозамещении редкоземельных металлов является освоение крупнейшего в России месторождения меди и молибдена Ак-Суг. В рамках разработки Тастыгского литиевого месторождения на 2026 год запланирован запуск добывающего производства. Предприятие позволит создать порядка тысячи рабочих мест.

Главным событием деловой программы Дня республики является стратегическая сессия «Инвестиции в будущее. Перспективные направления развития Тувы». Здесь будет представлен амбициозный проект создания нового транспортного маршрута, который позволит активизировать торговые связи с Монголией и Китаем, придаст ускорение развитию не только Тувы, но и Красноярского края, Хакасии, других сибирских регионов. Его предлагается реализовать в виде автомобильной дороги, железнодорожной линии, а также новых международных рейсов из аэропорта Кызыла.

Яркой частью Дня республики станет традиционная свадебная церемония: обряды плетения кос невесты и прикрепления накосного украшения, собирание приданого, обычай «первого поцелуя украдкой» после сватовства.

О возможностях туризма и отдыха в Туве рассказала гостям экспозиция республики на выставочном пространстве «Почувствуй Россию». Здесь сегодня запланирована презентация регионального брендового маршрута «Тува инкогнито» и розыгрыш путешествия по нему на двоих. Победители викторины в поездке увидят «жемчужину» республики озеро Азас, поселение староверов, самую высокую гору Восточной Сибири, самый большой буддийский храм в стране, самую древнюю коллекцию скифского золота, а также концерты горлового пения и шаманские обряды.

Гости Выставки также услышат выступление фольклорных ансамблей из Тувы «Вселенная кочевника» и концерт «Там, где рождается Енисей». На стенде Республики также запланированы мастер-классы по камнерезному искусству и изготовлению сувенирного кнута.

Также на выставке «Россия» выступил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. «Основная концепция павильона Республики Алтай – представить наш регион как экологическую столицу России. На пути развития экономики мы стремимся не нанести вред окружающей среде и сохранить сложившийся экологический баланс. Только такой подход позволит сберечь Горный Алтай для следующих поколений, – отметил Хорохордин. – Экология выступает базовым условием развития и в сфере туризма. Для того чтобы сохранить первозданную природу, мы поддерживаем именно те проекты, которые ориентированы на максимально бережное отношение к природе».

Президент России неоднократно заявлял о колоссальном туристическом потенциале Республики Алтай и необходимости его развития в рамках значительно возросшего спроса на внутренний туризм. Регион славится своими уникальными природными и климатическими условиями. Ключевым туристическим объектом в республике является всесезонный курорт «Манжерок». Инвестиционный проект по созданию круглогодичного курорта в Республике Алтай является одним из крупнейших в России. Но помимо экологической привлекательности, по словам главы государства, Алтай является точкой духовного притяжения туристов со всего мира, поскольку исторически является сакральным центром Сибири.

Также особое внимание со стороны федерального центра уделяется аэропорту Горно-Алтайск в столице республики. В мае 2012 года аэропорт принял первый в истории авиарейс из Москвы. За прошедшие годы пассажиропоток увеличился более чем в семь раз, ежегодно растет число направлений и авиакомпаний, в 2024 году будут открыты перелеты в Оренбург и Улан-Удэ. Планируется строительство международного терминала.

В День Республики Алтай посетители Выставки «Россия» узнали о значительных результатах региона в сфере инфраструктурных проектов, сельского хозяйства, возобновляемой энергетики. В рамках образовательной программы прошли лекции, посвященные самобытности сибирской территории: «Чуйский тракт – дорога через время и пространство» и «Этномикс: Алтай и его народы». В рамках культурной программы выступили артисты с концертом «Сокровенный Алтай», алтайскими танцами и горловым пением.