Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.8 комментариев
Российская ПВО отразила атаку беспилотника в Электростали
Мэр Москвы Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку летевшего на столицу беспилотника
Российская система ПВО в Электростали отразили атаку летевшего на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В своем Telegram-канале он указал, что силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.
Известно, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. «Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – отметил Собянин.
Ранее силы ПВО в Богородском городском округе пресекли атаку беспилотника на Москву.