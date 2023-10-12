Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.7 комментариев
В Омской области пиранья откусила палец ребенку
В Омской области пиранья, обитающая в домашнем аквариуме, откусила палец ребенку, сообщил источники в силовых структурах.
Он рассказал РИА «Новости», что годовалый мальчик вместе с отцом находились в комнате, где был установлен аквариум с рыбой. Мальчик смотрел мультики, а отец играл в телефон. В какой-то момент ребенок встал на игрушечную машинку ногами и опустил правую руку в воду аквариума, в результате чего рыба укусила его за палец правой руки.
Ребенка отвезли в Кормиловскую ЦРБ, с диагнозом «травматическая ампутация основной фаланги второго пальца правой кисти». Отмечается, что пиранью родители купили 10 лет назад и до этого никаких проблем с ней не было. Врачи сообщили о случившемся в полицию.
Ранее ребенку выстрелили в лицо пиротехническим патроном в школе под Казанью.