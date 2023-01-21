Подполковник Марочко рассказал о «серьезном и очень точном» оружии ВСУ

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21 января, суббота  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
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Болгария вооружила Украину втайне от болгар

Из Петкова и Василева пытаются сделать спасителей Украины Valentina Petrova/AP/ТАСС
В Болгарии громкий скандал. Выяснилось, что бывшее руководство поставляло на Украину оружие и боеприпасы по схемам, которые больше подходят для мафии. Причем происходило это втайне от болгарского народа – в силу того, что негативное мнение народа было известно заранее. За такие схемы полагается тюрьма. Но ее организаторы, наоборот, рассчитывают вернуться во власть. Они что-то знают. Подробности...
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Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне

Степи Запорожской области становятся ареной активных боевых действий Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В пятницу пришло несколько сообщений о тактических успехах российских военных в Запорожской области на участке фронта между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Там, где в предыдущие месяцы СВО Российская армия укрепляла оборону, отмечено локальное продвижение. С чем связаны эти перемены и открывают ли они возможность освобождения Запорожья? Подробности...
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Президент Грузии испугалась рейсов в Москву

Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила ударить в спину российской оппозиции EPA/ТАСС
Слова Сергея Лаврова о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией вызвали истерику у Саломе Зурабишвили. Она потребовала от своего правительства помогать Украине, а не России. Заодно Зурабишвили хочет закрутить гайки для живущих в Грузии россиян, что в первую очередь ударит по оппозиционерам, сбежавшим из России в Тбилиси. А в восстановлении рейсов между двумя странами в большей степени заинтересованы сами грузины. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Как не замерзнуть Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, научный сотрудник ЦКЕМИ
Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Фактически ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Когда украинцев начнут принудительно мобилизовать в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польша может стать полигоном для отработки мобилизации граждан Украины за границей. А полученный опыт могут распространить на другие страны НАТО с большим количеством украинских беженцев. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

У бывших колоний свое мнение о Второй мировой войне

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если мы ставим себе задачу построения нового многополярного мира, если мы видим Индию и Иран своими стратегическими союзниками, а арабский и латиноамериканский миры – дружественными партнерами, то наши представления о Второй мировой должны будут войти в тесный контакт с представлениями, которыми живут эти страны. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Казахстан пройдет краш-тест

Как болгары спасли Украину

Когда сербы признают новые границы РФ

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
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Когда вы убираете новогоднюю елку?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Киев активизировал попытки вербовки сотрудников Запорожской АЭС
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    Подполковник Марочко рассказал о «серьезном и очень точном» оружии ВСУ

    Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ все чаще применяют заряженные минометными минами беспилотники

    21 января 2023, 09:38

    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины стали чаще применять заряженные минометными минами беспилотные летательные аппараты по типу квадрокоптеров, рассказал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР (в отставке) Андрей Марочко.

    Марочко в комментарии Ura.ru отметил, что у таких крупных БПЛА большая грузоподъемность, они способны нести несколько зарядов, в том числе и минометные мины. Эксперт заявил, что это серьезное и очень точное оружие.

    «В отличие от миномета, здесь можно увидеть, куда наносится огневое поражение, корректировать его очень оперативно», – сказал Марочко, отметив, на большой высоте беспилотные летательные аппараты практически не слышно и не видно.

    Тем не менее, ВС России успевают засечь беспилотники ВСУ, сказал он. Кроме того, сейчас поступают специальные средства, которые мешают, затрудняют управление данными беспилотными летательными аппаратами, добавил Марочко, подчеркнув, что «мы не стоим на месте».

    В начале января журнал Forbes писал, что российская армия активно применяет различные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине, они выводят из строя около 90% украинских БПЛА.

    Немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском
    		    20 января 2023, 17:33
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные понесли серьезные потери у Артемовска, говорится в секретном докладе Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге, пишут немецкие СМИ.

    Под Артемовском украинские силы несут «огромные потери», в докладе БНД шла речь о трехзначных числах за сутки, падение города повлияет на всю линию обороны Украины, поскольку это позволит России продвинуться еще дальше вглубь Донбасса, сообщил Spiegel, передает ТАСС.

    БНД также сообщила, что Российская армия действовала под Артемовском «с беспощадной жестокостью». 

    Ранее Минобороны сообщило, что освобожден поселок Клещеевка в пригороде Артемовска и поселок Лобковое на Запорожском направлении.

    Коментарии (46)
    В Крыму пригрозили США ответом чрезвычайной жесткости
    Сенатор Ковитиди: Атака на Крым вынудит Россию пойти на самый жесткий военный ответ
    		    20 января 2023, 11:30
    Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Пентагон подстрекает Украину к активным военным действиям в Крыму. Мы не раз говорили о том, что полуостров – неотъемлемая часть России. В случае атаки Запад рискует развязать крупномасштабную войну. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила сенатор Ольга Ковитиди. Ранее в Пентагоне заявили о праве Киева «провести операцию» в Крыму.

    «Официальные лица Запада давно потеряли инстинкт самосохранения. Их цель – заработать на этой войне. Они не думают о простых жителях собственных государств. Именно поэтому мы должны пытаться выйти на контакт с населением этих стран, объяснить им, что столь дерзкая политика Вашингтона или Брюсселя может привести мир к катастрофе», – считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

    «Позиция США по поводу того, что Украина может провести военную операцию в Крыму, дает Москве право на ответ чрезвычайной жесткости. Мы четко разъяснили нашу позицию: полуостров – часть Российской Федерации. Вопрос закрыт. Любые поползновения на территориальную и государственную принадлежность Крыма будут пресечены», – подчеркивает собеседник.

    «Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх раскидывается очень громкими словами, не понимая, что за ними стоят жизни миллионов людей. Она, кажется, не осознает, к чему могут привести подобные призывы со стороны Вашингтона. Это печально и страшно, потому что глупость в очередной раз может создать историческую трагедию», – считает Ковитиди.

    «Мы в России не хотим войны. Тем не менее США упорно пытаются ее приблизить, используя Украину в качестве тарана. Жители Крыма демократическим путем определили свое будущее – решили, в какой стране они хотят жить. Мы не можем подвести население полуострова», – акцентирует политик.

    «Атака на Севастополь и Крым станет поводом для начала крупномасштабной войны, в которой могут пострадать в том числе и  граждане многих европейских держав. Западным лидерам необходимо забыть про риторику «камикадзе» и прекратить подвигать Украину на столь необдуманные шаги», – резюмирует Ковитиди.

    Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина вправе провести операцию в Крыму с целью возвращения контроля над полуостровом. При этом она подчеркнула, что США поддержат Киев в деле воссоединения страны любыми средствами.

    Отвечая на вопрос о том, консультируется ли Украина Соединенными Штатами, Сингх сказала, что США не диктуют стране, как именно следует проводить операции. По ее словам, Киев самостоятельно принимает решения о проведении военных действий.

    Напомним, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее назвал одобрение Штатами нанесения ударов Киевом по полуострову фактическим разрешением на проведение террористических актов на территории Российской Федерации.

    Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров.

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    Власти Украины запретили демонтировать танк «Иосиф Сталин» в Ровненской области
    Минкульт Украины приказал не трогать танк «Иосиф Сталин» в Ровненской области на западе страны
    		    20 января 2023, 15:14
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Министерство культуры Украины не разрешает демонтировать советский танк «Иосиф Сталин», установленный на въезде в город Дубно Ровненской области на западе Украины, он имеет историческую ценность, сообщил начальник городского управления ЖКХ Илья Онисько.

    Чиновник в интервью газете «Ровно вечернее» заявил, что Минкульт Украины предупредил, что танк уникальной марки ИС-2 имеет историческую ценность, в случае сноса без разрешения комиссии, грозит уголовная ответственность, передает ТАСС.

    Онисько заявил, что комиссия, дающая разрешение, до сих пор не может собраться, поэтому неизвестно, как предстоит действовать. Он подчеркнул, что танк находится в реестре памятников, находящихся под защитой государства, местным властям «предлагали провести просветительскую работу среди местных жителей, чтобы это объяснить».

    Ранее стало известно, что власти города Каменского Днепропетровской области Украины, в котором родился Леонид Брежнев, не планируют обсуждать вопрос о демонтаже памятника генсеку ЦК КПСС, поскольку на демонтаж все равно нет денег.

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    Власти Запорожской области заявили об ослаблении группировки ВСУ на линии соприкосновения
    		    20 января 2023, 13:30
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    Противник на Запорожском направлении ослаб, большое число группировок перебросили к Соледару и Артемовску. Кроме того, бойцы ВСУ все чаще переходят на сторону России, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель запорожского движения «Мы месте с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВС России взяли под огневой контроль четыре населенных пункта в области.

    «Мы долгое время готовились к обороне, но сейчас вся линия боевого соприкосновения в Запорожской области оживилась. Активно работает наша артиллерия. Нам удалось взять под полный огневой контроль четыре населенных пункта в пригороде Орехова», – рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Интенсивность обстрелов позиций противника рекордная. Только за последние сутки Минобороны Украины подтвердило более 200 наших ударов. Об этом свидетельствуют их внутренние сводки, которые нам удается перехватить. Позже они публикуются в СМИ», – продолжил собеседник.

    Он добавил, что бои идут от границы Запорожской области с ДНР в сторону сел Ольговское, Малиновка, Чаривное, Белогорье вплоть до села Каменское. «Прогнозы – дело неблагодарное, но точно можно сказать, что ВСУ здесь ослабли. Кроме того, огромную часть подразделений перебросили в сторону Артемовска и Соледара», – пояснил он.

    «Также мы отмечаем активизацию перехода на нашу сторону солдат ВСУ. Лично я это связываю с тем, что на Украине усилились репрессии в отношении теробороны. Они не хотят воевать против нас, и уж тем более им не близка идея смерти во имя Зеленского», – замечает Рогов.

    «Однако тех, кто пытается бежать с поля боя, «встречают» заградотряды из запрещенного в России «Азова» и «Кракена». Мне известно о десяти подобных столкновениях за последний месяц. По меньшей мере семь человек были расстреляны, еще порядка 20 – ранены», – рассказал собеседник.

    «Причем над беглецами издеваются, их пытают. Мы фиксировали случаи простреленных коленей, ножевых ранений и избиений. И единственный правильный вариант для солдат ВСУ – обратиться за спасением к России, что они и делают», – говорит эксперт.

    «Желающие перейти на нашу сторону находят в Telegram чат-боты, пишут туда, а мы затем им помогаем. Бывают случаи, когда обращается всего один человек, а иногда и целая группа свыше десяти бойцов», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно о взятии под оперативный контроль четырех населенных пунктов в пригороде Орехова в Запорожской области. Также сообщалось о массовом переходе на сторону России солдат ВСУ. По отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям.

    При этом, отмечал Владимир Рогов, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с какими трудностями придется столкнуться ВС России при освобождении города Запорожье.

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    Минобороны заявило об освобождении поселка Лобковое в Запорожской области
    		    20 января 2023, 14:15
    Фото: t.me/mod_russia

    Успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа на Запорожском направлении освобожден поселок Лобковое. Возле Каменского Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и техникой ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у Табаевки, Тимковки и Берестового Харьковской области. Ликвидировано порядка 30 военнослужащих, бронемашина и гаубицы Д-20 и Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Огнем артиллерии Центрального военного округа на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ возле Макеевки и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Недалеко от Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 40 военнослужащих, две машины пехоты, четыре бронемашины, гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.

    Добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации Южного военного округа на Донецком направлении освобожден пункт Клещеевка ДНР. Рядом со Звановкой ДНР уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ. За минувшие сутки ликвидированы около 60 военнослужащих, три бронемашины, две самоходные артустановки «Гвоздика», а также гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20, сообщил Конашенков.

    Кроме того, в районе Малой Токмачки Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37. Потери противника за сутки составили порядка 90 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронемашины, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30.

    В ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении на огневой позиции уничтожена американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

    Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 78 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах, подытожили в оборонном ведомстве.

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    Участник расправ над жителями Мариуполя «азовец» с позывным Расти раскрыл подробности преступлений

    20 января 2023, 21:25

    Боец нацбата «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Дмитрий Канупер с позывным Расти признался в расстреле мирных граждан в Мариуполе.

    Дмитрий Канупер вступил в «Азов» в феврале 2021 года, там ему присвоили позывной Расти, сообщается на сайте «Трибунал».

    Канупер поступил в подразделение, базирующееся в поселке Юрьевка – в 40 км от Мариуполя в сторону Запорожской области. В обязанности Расти входили занятия спортом и тренировки с пулеметом.

    Ротой группы разведки специального назначения, в которой служил Расти, командовал Александр Пастух (Механик), напрямую подчинявшийся командиру «Азова» Денису Прокопенко (Редису) или его заместителю Тавру. Заместителем Механика был Незнайка.

    В первый взвод роты, где служил Расти, входили: командир Сергей Калиберда (Мангуст) и его фактический зам Кривой, а также Ведьмак, Жека, Ислам, Жрец, Тэйваз, Электрон, Музыка (Панама), Чаки, Ярыло, Тик-Так, Гиря, Вертуха.

    24 февраля 2022 года по приказу Механика рота, в которой служил Расти, и снайперская группа выдвинулись в сторону Мариуполя. В городе «азовцы» заняли школу №42, расстреляв перед этим гражданских, которые укрывались в учебном заведении.

    Позднее боевики расправились в школе еще примерно с 10–12 мирными гражданами. Мангуст, Бык и Панама расстреляли всех людей, которые были задержаны «азовцами» недалеко от своей новой базы и брошены в подвал здания за якобы имевшую место быть съемку на камеру техники «Азова».

    Вместе с сослуживцами Расти, как правило, приезжал уже на готовые позиции: крыши многоэтажек, подъезды и дворы жилых домов, автобусные остановки. В частности, Кануперу были известны такие позиции, как Карбон, Джерело, Редут, Сомалии, Равлик. Задачей боевиков было наблюдение и укрепление в городе позиций ВСУ, Нацгвардии и морпехов. В распоряжении «азовцев» было, в частности, оружие НАТО: гранатометы «Матадор» и NLAW, автоматы МП-9, чешские боеприпасы для АГС, британские приборы ночного видения.

    Примерно 27–28 февраля 2022 года группа, в которой служил Расти, выдвинулась в сторону поселка городского типа Мангуш, чтобы занять позиции для наблюдения за дорогой – по ней, предположительно, могли ехать силы ВС России.

    На выезде с Мангуша Расти услышал выстрелы из БТР в сторону Запорожской области. Из пушки калибра 30 мм стрелок Варг, который в это время находился вместе с механиком-водителем Теплым, расстрелял гражданский автомобиль, ехавший в сторону Мангуша. Все мирные жители, которые были в машине, погибли.

    В начале марта Расти, Мангуст, Тэйваз и Тик-Так находились на позиции в районе дома №35 по улице Латышева. Там же размещались военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие «азовцы» и техника – танк и БТР. Боевики вели артиллерийский огонь по кварталу Азовье. Снаряды попадали по жилым домам № 1, 5, 6. Очевидно, что все находившиеся там гражданские либо получили ранения, либо погибли.

    8–9 марта Расти и Тик-так вели наблюдение с позиции возле автобусной остановки на пресечении улицы Куприна и бульвара Шевченко. Задача состояла в отслеживании местности на предмет появления танков ВС РФ. В это время Мангуст и Гиря находились в ТЦ «Порт-Сити», откуда они намеревались запустить БПЛА. Расти заметил, как по жилым домам Запорожского шоссе начались прилеты артиллерии, которые исходили со стороны размещения украинских сил. Гражданские, которые были в домах, скорее всего, были ранены или погибли.

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    Коментарии (7)
    Неопознанный летательный аппарат заметили над Украиной
    Flightradar заметил неопознанный летательный аппарат над югом Украины

    21 января 2023, 02:48

    Текст: Антон Антонов

    В небе над югом Украины находился неопознанный летательный аппарат, который поднялся в воздух в Николаевской области, свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar.

    Около 15.30 мск аппарат из района населенного пункта Новый Буг направился в сторону Одесской области, пролетел у границы с Молдавией, проследовав до поселка Тузлы, повернул в сторону поселка Сарата и полетел над приграничным пространством, минуя Тирасполь. После этого аппарат оставался над украинской территорией у границы. Около 21.00 мск он был над Кировоградской областью. 

    Затем аппарат, совершавший полет со средней скоростью в 200 км/ч, перестал отслеживаться на Flightradar. Судя по данным Flightradar, аппарат передавал неверный код транспондера из-за неисправности или неправильного программирования, передает РИА «Новости».

    Напомним, полеты над территорией Украины совершают американские самолеты-разведчики.

    Коментарии (6)
    Участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard
    Писториус: Участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard
    		    20 января 2023, 16:46
    Фото: REUTERS
    Текст: Валентина Григоренко

    Участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, еще не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks.

    «Должен констатировать, что единой картины мнений нет, это однозначно. Впечатление, будто есть сплоченная коалиция, и лишь Германия встала у нее на пути, неверное, – сказал он. – Есть основания и в пользу поставок, и против. В нынешней ситуации войны, которая длится уже 11 месяцев, нужно внимательно взвешивать все аргументы за и против», – добавил министр, передает ТАСС.

    «Сегодня мы еще не можем сказать, когда решение по «Леопардам» будет принято и каким оно будет», – добавил он.

    Министр высказал мнение, что западные страны стремятся как можно скорее прийти к общей точке зрения.

    Писториус уточнил, что утром распорядился проверить наличие и состояние имеющихся «Леопардов». Это нужно для того, чтобы «иметь возможность действовать быстро», если коалиция все же решит когда-то отправить Киеву боевые танки.

    Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия пока не хочет передавать танки Leopard 2 Украине из-за собственной истории.

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    Боррель озвучил затраты ЕС на Украину
    		    20 января 2023, 16:37
    Текст: Вера Басилая

    Евросоюз и страны ЕС совместно уже выделили военную помощь Украине на 10 млрд евро, общая сумма помощи, в том числе гуманитарной, приближается к 50 млрд евро, заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Боррель заявил, что Евросоюз и страны сообщества уже выделили Украине военную помощь в общей сумме на 10 млрд рублей, передает ТАСС.  

    Вместе с тем он отметил, что если сложить все, что Европа сделала для Украины, военную и экономическую, макрофинансовую и гуманитарную помощь всех видов, то это будет ближе к 50 млрд евро.

    Ранее министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек заявил, что запасы вооружений советского образца в Евросоюзе исчерпаны, страны ЕС будут экстренно наращивать производство вооружений для Украины и для собственных армий.

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    Рогов сообщил об активных боях у города Орехова под Запорожьем
    Рогов заявил об активных боях у города Орехова под Запорожьем
    		    20 января 2023, 16:08
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    В пригородах Орехова в Запорожской области зафиксированы активные боевые действия, город расположен в 60 км от города Запорожье, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Боевые действия начались в ближайших пригородах Орехова, но это еще не штурм города, заявил Рогов ТАСС.

    Он уточнил, что уже взяты высоты, дающие определяющий огневой контроль над Ореховом и другими населенными пунктами. Дальнейшие действия российских сил зависят от контроля над этими позициями, заключил Рогов.

    В четверг Рогов заявлял, что российские войска установили оперативный контроль над несколькими населенными пунктами около Орехова.

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    В Венгрии разъяснили претензии к Украине по Закарпатью
    Венгерский политолог Кемени: Закарпатье заселяется украинцами, которые никогда там не жили
    		    20 января 2023, 12:52
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дарья Волкова

    Будапешт активно оказывает поддержку закарпатским венграм. Виктор Орбан пытается сохранить культурную идентичность проживающих там людей, однако его действия встречают резкое недовольство украинских националистов. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил венгерский политолог Ласло Кемени. Ранее руководство страны потребовало от Украины прекратить зверства против этнических венгров.

    «На Украине всегда считали, что Закарпатье – это их территория. Поэтому официальному Киеву не особо нравились попытки Будапешта наладить диалог с венграми, проживающими на этих землях. Неудивительно, что их раздражает активность, предпринимаемая Виктором Орбаном на данном направлении», – считает профессор Будапештского университета Ласло Кемени.

    «В частности, в Закарпатье на деньги нашей страны была создана футбольная академия и другие учреждения, куда устремилось множество детей. Конечно, большинство мер поддержки оказывалось молодежи региона. Сохранение венгерской идентичности – важная задача для нашего правительства. Между тем официальный Киев пытается воспрепятствовать действующим культурным связям», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, Закарпатье заселяется украинцами, которые никогда не жили в данном регионе. Со зданий снимаются таблички на венгерском языке в общественных местах. Фактически происходит столкновение двух национальностей: этот вопрос крайне трудно решить, потому что никто никогда не осмелится сдать назад», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается отмены траншей, то я, откровенно говоря, не думаю, что это напрямую связано с обострением вокруг Закарпатья. Все-таки у Венгрии есть и свои внутренние проблемы, решить которые в настоящий момент несколько затруднительно. Поэтому это скорее вопрос бюджетной политики», – считает эксперт.

    Ранее венгерское руководство потребовало от украинской стороны прекратить враждебные действия против этнических венгров в Закарпатской области. По данным СМИ, за последние несколько дней в городе Мукачево, где живет много этнических венгров, сняли венгерские флаги и демонтировали надписи на венгерском.

    В октябре на бастионе мукачевского замка Паланок установили украинский трезубец, до этого там 35 лет находилась скульптура турула – птицы, считающейся одним из символов венгерского народа.

    Мэр Мукачева Андрей Балога в своем Telegram-канале написал, что это знаковое место для общества и всего Закарпатья, именно поэтому там «в честь наших героев – защитников и защитниц – установили наш национальный символ».

    Решение о демонтаже венгерской символики в Мукачеве вызвало негативную реакцию официального Будапешта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто расценил это как провокацию.

    Осенью большой международный скандал вызвал шарф венгерского премьера Виктора Орбана, в котором он появился на футбольном матче национальной команды. На нем была изображена карта «Великой Венгрии» в границах до 1920 года. Тогда в состав венгерского государства входили территории, ныне принадлежащие Словакии, Австрии, Хорватии, Румынии и Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как это скажется на отношениях Венгрии с соседями.

    Добавим, что в первые месяцы СВО на Украине высказывались мнения, что в случае коллапса украинской государственности Орбан должен взять под защиту венгров, проживающих в Закарпатской области. 

    Ранее  Орбан на радио Kossuth выразил уверенность в том, что от конфликта на Украине в основном выигрывают США. А опрос в стране показал, что 97% граждан выступают против санкций ЕС.

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    Вашингтон посоветовал Украине вывести силы из Артемовска
    Agence France-Presse рассказало о предложении Вашингтона вывести украинские войска из Артемовска
    		    21 января 2023, 03:30
    Фото: Nicolas Cleuet/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    По мнению США, Украине следует вывести войска из Артемовска (Бахмута), чтобы подготовить наступление, заявил американский чиновник высокого ранга.

    Попытки вооруженных сил Украины удержать контроль над Артемовском, по мнению Вашингтона, мешает готовить наступление. Чиновник заявил, что бои за Артемовск выгодны России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    AFP заявило, что «США советуют Украине вывести эти силы» для «переоснащения» и «присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование... хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге». Для обучения ВСУ требуется время, так что Киеву предлагается «обменять» Артемовск на такую подготовку. На обе задачи, как полагают в США, может не хватить ресурсов. 

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.

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    В ЕС заявили об исчерпанности запасов советских вооружений

    20 января 2023, 14:41

    Текст: Вера Басилая

    Запасы вооружений советского образца в Евросоюзе исчерпаны, страны ЕС будут экстренно наращивать производство вооружений для Украины и для собственных армий, заявил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек.

    Бек считает, что единственный путь вперед – это вооружать, вооружать и вооружать Украину и вооружаться самим, поскольку запасы советских вооружений исчерпаны, передает ТАСС.

    В ходе дискуссии о траектории отношений ЕС с Россией первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз в тесной кооперации с США не исключает введения санкций против иностранных государств и компаний, сотрудничающих с Россией и не признающих западные санкции.

    За санкции активно выступил профессор Гарвардского института Кеннет Рогофф, который считает, что «даже в случае военного поражения России санкции не должны быть просто отменены, поскольку необходимо добиться смены режима». Он считает, что Россию нужно привести к «ужасающей бедности».

    При этом участники обсуждения заявили, что их тревожит, что санкции против России, помимо 27 стран ЕС, США и Великобритании и Украины, поддержали только девять государств мира. Они считают, что нужно вести антироссийскую пропаганду в Африке и Латинской Америке.

    Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает переломный момент, поэтому Запад должен не замедляться с оказанием военной помощи Киеву.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия заставила НАТО испытать «снарядный голод».

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    Пушилин заявил о переброске подкреплений ВСУ в Марьинку

    20 января 2023, 18:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона продолжает переброску сил в район Марьинки в ДНР в попытке сдержать наступление, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

    Бои в Марьинке ведутся за частный сектор, небольшие промышленные постройки, где ВСУ сдерживают освобождение и продвижение российских сил, заявил Пушилин, передает РИА «Новости».

    Украинские военные перебрасывают туда резервы и пытаются доставить технику, чтобы задержать продвижение.

    Марьинка располагается в пригороде Донецка, в километре от Петровского района города. Оттуда регулярно ведутся обстрелы столицы ДНР.

    Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ перебросили значительные военные силы с Запорожского направления к ДНР и ЛНР.

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    СМИ: Чехия и Словакия намерены передать танки Leopard Украине
    СМИ: Прага и Братислава выразили готовность передать германские танки Киеву

    20 января 2023, 15:59

    Текст: Елизавета Шишкова

    Чехия и Словакия поддержали инициативу Польши передать танки Leopard 2 германского производства Киеву, сообщила газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

    Сообщается, что Прага и Братислава «могут внести соответствующее предложение на встрече министров обороны» стран Запада американской авиабазе Рамштайн в Германии 20 января, передает ТАСС.

    По данным СМИ, речь идет «30 боевых машинах». Эту технику Чехия и Словакия должны были бы получить в рамках «кругового обмена», предполагающего поставки Киеву из европейских стран, кроме Германии, танков советского производства, замену которых Берлин впоследствии производит с использованием собственной материально-технической базы.

    Немецкие танки поступили в Чехию и Словакию в декабре прошлого года, ими стали боевые единицы типа Leopard 2A4».

    Однако такая инициатива может столкнуться с рядом сложностей, в частности с проблемами в подготовке танковых экипажей с Украины, а также в вопросе «обеспечения поставок запчастей».

    Кроме того, отмечает издание, танки могут стать приоритетной целью российских ВС.

    Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия пока не хочет передавать танки Leopard 2 Украине из-за собственной истории.

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