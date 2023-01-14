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14 января, суббота | Последнее обновление — 15:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов и подразделений ВДВ в направлении Соли
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То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» (Хабаровск, Тамбов, Махачкала – нужное подчеркнуть и, главное, не перепутать) и уезжают с холодным сердцем и с гонораром.
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21:02
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Очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам в Соледаре
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Украинские войска наносили удары фосфорными боеприпасами по гумконвоям с беженцами в Соледаре, рассказали очевидцы.
По словам очевидцев, ВСУ били по гумконвоям с беженцами фосфорными боеприпасами, передает РИА «Новости».
Ранее военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин рассказал, что украинские военные в боях в Соледаре и Артемовске применяли химическое оружие, в том числе гранаты иностранного производства. Эксперт рассказал, что были случаи, когда от химоружия пострадали бойцы ЧВК «Вагнер». По словам Гагина, их госпитализировали с отеком легких и ожогами дыхательных путей.
Пригожин: В Соледаре уничтожены не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ
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Основатель ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин подтвердил зачистку Соледара и ликвидацию не пожелавших сдаться украинских военных.
Он заявил, что «мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены».
«Двухсотыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», – говорится в Telegram-канале Пригожина.
Напомним, Российская армия в ДНР ведет зачистку города Соледара и его окрестностей, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре.
Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении.
Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар.
Эксперт оценил назначение Герасимова командующим СВО
Коротченко: Назначение Герасимова командующим СВО должно ускорить освобождение регионов России от ВСУ
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Глава Генштаба Валерий Герасимов теперь будет лично отвечать за успех спецоперации. Его назначение должно ускорить освобождение четырех новых субъектов РФ от украинских оккупационных войск, сказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Игорь Коротченко. Ранее генерал армии Герасимов был назначен командующим Объединенной группой войск.
«Назначение командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба Валерия Герасимова означает, что теперь в руках Генштаба будут концентрироваться все нити управления. Разумеется – с персональной ответственностью за конечный результат. Это позволит резко повысить межвидовую координацию, связать в единый контур систему боевого управления с более четким целеполаганием и постановкой задач группировкам и реализацией соответствующих военных планов», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Собеседник подчеркнул: подобные перестановки могут быть произведены только с согласия Верховного главнокомандующего Владимира Путина. «Рассчитываем, что эти решения позволят нам в ближайшей перспективе изменить ход СВО на более масштабные активные наступательные действия. Также это должно способствовать скорейшему освобождению территории четырех новых субъектов РФ от присутствующих там украинских оккупационных войск», – сказал Коротченко.
В среду министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. В Минобороны уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач и необходимости в тесном взаимодействии видов и родов ВС России.
Заместителями назначены главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
«Очевидно, каждый из заместителей получит свой объем работы с конкретными полномочиями и задачами, а координировать и отвечать за все будет непосредственно Герасимов. Это означает, что весь механизм Генштаба будет работать на успех СВО», – считает Коротченко.
Напомним, в октябре прошлого года Шойгу назначил генерала Суровикина командующим Объединенной группировкой войск.
Валерий Герасимов был назначен на должность начальника Генштаба ВС России в ноябре 2012 года. С того же периода он является членом Совбеза России. Участвовал во второй чеченской кампании и в военной операции ВС России в Сирии. Герой Российской Федерации.
Пушилин прокомментировал сообщения украинских СМИ о «коридоре в Соледаре»
Врио главы ДНР Пушилин назвал сообщения СМИ Украины о «коридоре в Соледаре» дешевым спектаклем
Информационные попытки заявить о некоем «зеленом коридоре» для ВСУ со стороны украинских СМИ выглядят дешевым спектаклем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале он сравнил новые инфовбросы с операцией советских войск по ликвидации сталинградского котла 80 лет назад. «Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», – отметил Пушилин.
Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены.
В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований.
Медведев предрек переименование Львова
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Поставки Украине модернизированных танков Т-72 не спасут распадающуюся на части «искусственную страну», а Львов, который будет называться Лемберг, пристроят «западным» хозяевам, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на встречу во Львове польского, украинского и литовского президентов, где было решено передать Киеву танки «Леопард».
«Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну. А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», – написал Медведев.
Ранее польский президент Анджей Дуда в ходе пресс-конференции во Львове с украинским и литовским президентами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил, что Киев получит от Варшавы роту танков.
Лемберг – австрийское название города Львова, которое было официальным с 1772 по 1918 годы. Оно появилось во времена, когда город входил в состав Австро-венгерской империи после первого раздела Польши.
Пригожин ответил на заявления Госдепа США о ЧВК «Вагнер»
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Высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании не беспокоят, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Вы знаете, меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьезный противник, но в данный момент, не ключевой», – отметил Пригожин в ответ на просьбу телеканала RTVI прокомментировать заявления советника Госдепартамента США Дерека Шолле о том, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у Вашингтона, передает Telegram-канал группы «Конкорд».
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
СМИ: При попытке контратаки на Соледар ВСУ потеряли 200 человек
СМИ: Отступившие из Соледара подразделения ВСУ пытались прорвать окружение и потеряли 200 человек
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Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар, погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», следует из данных радиоперехвата.
Согласно разведданным, отступившие из Соледара сухопутные войска ВСУ пытались прорвать окружение, задействовав силы 46-й и 77-й бригад, но провести операцию не удалось.
«Безуспешный рейд к окруженному Соледару на легкой технике стоил подразделениям ВСУ порядка 200 человек убитыми. В целях занижения потерь в Соледаре погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», – передает RT в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в брошенных на прорыв окружения частях отсутствовали командиры рот и батальонов. Сообщается, что подразделения выдвинулись к Соледару на французских бронетранспортерах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound, которые были обнаружены и уничтожены звеном штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой ВС России.
Кроме того, сообщается, что в ходе неудачной атаки ВСУ потеряли почти всю артиллерию огневой поддержки.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.
Позже стало известно, что ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех после взятия Соледара.
Гребенщиков оскорбил поддерживающих СВО и рассказал о помощи ВСУ
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Музыкант Борис Гребенщиков назвал граждан, которые поддерживают СВО, «фашистами» и заявил, что собрал 12 млн евро, в том числе на нужды ВСУ.
Интервью с Гребенщиковым было опубликовано в мае 2022 года. Музыкант признался, что провел концерт в Берлине у Бранденбургских ворот, где собрал 12 млн евро, часть из которых передал на нужды ВСУ, передает «Царьград».
«Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Нет? Все, конец. У меня никогда, никогда не было фашистов среди друзей. Они – психически больные, но они имеют власть, поэтому могут уничтожить, задавить танками любого человека, которого встретят на улице», – процитировал военкор Александр Коц Гребенщикова в своем Telegram-канал, проиллюстрировав пост фотографией, где музыкант играет на гитаре в компании Михаила Саакашвили. Снимок Коц подписал: «Лошадиная доза «Этодругина».
Ранее звезда фильма «9 рота», актер Артур Смольянинов дал интервью, в котором заявил о готовности воевать на стороне Украины. В беседе с журналистом он также пригрозил убить одного из своих коллег Сослана Фидарова, который принимает активное участие в СВО. Заслуженный артист Северной Осетии Фидаров в свою очередь отметил, что Смольянинов не сможет убить его «на поле боя», потому что «мы оба понимаем, что на поле боя тебя никогда не будет».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем некоторые творческие личности публично занимают антироссийскую позицию и как на это следует реагировать государству и обществу.
В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил в районе Артемовска
Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС России в районе Артемовска
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска.
По его словам, в четверг усиленно работает российская артиллерия, на некоторых участках ВСУ даже не могут вылезти из окопов, что уже привело к сокращению обстрелов Донецка и говорит о том, что российские войска начинают работать более эффективно, передает РИА «Новости».
В связи с этим у российских войск есть продвижения по Авдеевскому направлению и серьезное продвижение в районе Артемовска.
Напомним, в среду ВС России освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска.
Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды СВО
Телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что не жертвовал 200 млн рублей на нужды СВО
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды российской армии, заявив, что у него нет таких денег.
На вопрос о своих планах на будущее, Нагиев ответил: «Лишь бы у будущего были планы на меня! Поэтому я верю в светлое и искреннее! В любовь – в первую очередь». Об этом Нагиев заявил «Москве 24».
Ранее директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина назвала «непонятной информацией из соцсетей» сообщения о том, что артист якобы пожертвовал на СВО 200 млн рублей.
О том, что Дмитрий Нагиев якобы пожертвовал деньги на поддержку СВО, стало известно из поста во «ВКонтакте», опубликованного пользователем Борисом Константиновым, который является однофамильцем режиссера кукольного театра Бориса Константинова, который в свою очередь заявил RTVI, что не знает Нагиева, и информация о пожертвовании артиста является фейком. Сейчас пост удален.
Описан алгоритм мародерства ВСУ в городах Донбасса перед бегством
Экс-посол ЛНР Мирошник: У ВСУ выработался алгоритм по разграблению городов перед бегством
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ВСУ при отходе из населенных пунктов уже традиционно вывозят колонны с личными вещами местных жителей. Разграбить и «загадить» город для них – норма поведения. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Соледаре пожаловались на то, что при отходе из города противник вывез всю бытовую технику и личные вещи населения.
«Реальность такова, что за последние месяцы ВСУ перебросили в Соледар и Артемовск огромное количество живой силы. Среди них было немало людей криминального происхождения. Да и для большей части из них Донбасс – это чужие люди», – сказал Мирошник.
«Ничего другого от боевиков ожидать не приходится. Они в который раз без стеснения грабят города, занимаются откровенным мародерством. Это не пресекается их руководством. Когда наши военные заходят в город, то видят не только разрушения, но и попросту «загаженные» дома», – отмечает дипломат.
«У ВСУ даже появился своего рода алгоритм на этот счет. Вооруженные формирования заходят в город и в первую очередь отбирают автомобили, мотивируя это нуждами армии. Затем они переходят к жилым домам, куда против воли населения расселяют подразделение. Спустя какое-то время из этого здания делается долгосрочная огневая точка», – описал собеседник.
«Также есть неоднократные свидетельства того, как бегущие из городов ВСУ вывозят целые колонны со скарбом местных жителей. И там можно найти абсолютно все – от бытовых мелочей до матрасов и элементов мебели», – указывает он.
«Что касается сообщений о том, что командование ВСУ бросает подразделения, это происходит уже далеко не первый раз. Подобные ситуации фактически становятся своего рода закономерностью, «визитной карточкой» командования противника, наряду с мародерством», – заключил Мирошник.
Ранее местные жители рассказали, что ВСУ увезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города людей. По словам Сергея Кузина, вывозили всё, даже туалетную бумагу.
Украинские военные выламывали двери и ворота пустующих домов, а затем загружали награбленное в гражданские автомобили. При этом, когда сам Кузин это увидел, свое поведение ВСУ мотивировали «поиском удобной позиции».
Кроме того, по сообщениям местных жителей, противник обстреливал Соледар фосфорными снарядами, обвиняя в атаке российские войска. «Но российская армия тогда брала Владимировку, далековато она была», – цитирует Кузина РИА «Новости». Он также отметил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел.
На фоне этого поступила очередная жалоба от самих военнослужащих ВСУ. Как рассказал телеканалу CNN один из бойцов, командование обещало отвести его подразделение, но на деле просто бросило их под Соледаром.
Он также рассказал, что у солдат закончилась еда, вода, среди них есть раненые. «Последняя эвакуация была три дня назад. Нам был дан приказ держаться до самого конца. Если не поступит срочный приказ об отходе, то мы просто не успеем», – цитирует его американский телеканал.
Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что успехи ВС России в Донбассе дали командованию свободу выбора для следующих операций.
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Советник главы ДНР сообщил об оперативном окружении Артемовска
Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об оперативном окружении Артемовска и плотном огне артиллерии
Артемовск (Бахмут) взят российскими войсками в оперативное окружение, формируются два «кулака», сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский
Кимаковский заявил, что «серьезные кулаки» создаются с двух сторон и «делают охват города». По его словам, «практически вокруг» города «плотно работает» российская артиллерия, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии. В четверг подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.
Стало известно о замерзающих военных дронах на Украине
Bloomberg: Из-за сильных морозов военные дроны на Украине замерзли
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В последние дни на востоке Украины отмечается морозная погода, что позволило нарастить применение тяжелой военной техники, однако привело к замерзанию БПЛА, пишет Bloomberg.
По информации Bloomberg, ни российские, ни украинские военные не могут проводить наступательные действия, так как батареи беспилотников и радиостанций из-за холода приходится перезаряжать в два раза чаще, а плохая видимость приводит к их непригодности для разведки и наведения артиллерии, передает «Коммерсант».
При этом в статье отмечается, что промерзание почвы позволило увеличить использование колесных и гусеничных машин. Однако авторы публикации со ссылкой на мнение сотрудника лондонского аналитического центра Королевского института объединенных служб Эда Арнольда признают, что это всего один из многих факторов, которые командование должно учитывать при организации нового наступления.
Ранее офицер ЛНР Андрей Марочко опубликовал видеозапись со сломавшимся от украинских морозов американским бронетранспортером «Брэдли».
С начала СВО в Европу с Украины прибыли около 8 млн беженцев
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ): С начала СВО в Европу с Украины прибыли 7,96 млн человек
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала специальной военной операции РФ в страны Европы с Украины прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев, за последнюю неделю их стало больше на 52 122 человека.
По данным УВКБ, больше всего беженцев с Украины с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года приняла Россия – 2 852 395 человек. Далее следуют Польша (1 563 386 человек), Германия (1 021 667 человек), Чехия (478 614 человек), Италия (167 925 человек), Испания (161 012 человек), Британия (154 600 человек), Болгария (150 510 человек), Франция (118 994 человек), Румыния (106 786 человек), Словакия (105 732 человека) и Молдавия (102 016 человек). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. человек. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 926 369 беженцев, передает ТАСС.
По данным УВКБ, в целом после 24 февраля 2022 года с Украины в соседние страны прибыли 17 408 643 человека. При этом 9 376 677 человек позже пересекли границу Украины в обратном направлении.
Напомним, по другим данным, с февраля 2022 года в Россию с территорий Украины и Донбасса прибыли более 5,1 млн беженцев.
Стало известно о гибели в Соледаре гражданина Британии
Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину компании «Конкорд» сообщила о смерти британца в Соледаре
Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину компании «Конкорд» сообщила, что один из пропавших в Соледаре граждан Британии найден мертвым.
Как сообщила пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» в своем Telegram-канале, 8 января на горячую линию «Спроси Вагнер» пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Британии – Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Пресс-служба компании «Конкорд» информировала, что в среду тело одного из пропавших было найдено, при нем были обнаружены документы на обоих британцев.
По данным Нацполиции Украины, 48-летний Бегшо и 28-летний Перри пропали 6 января. Британцы покинули Краматорск и направились в Соледар, связь с ними была потеряна. Родители уроженца Британии Бегшо подтвердили, что их сын отправился в зону конфликта, передает ТАСС.
Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены. В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований.
Дитер Болен: Нельзя остановить войну на Украине, посылая все больше и больше танков
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Действие вызывает противодействие, поэтому невозможно остановить конфликт, поставляя Украине все новые и новые тяжелые вооружения, выразил мнение немецкий музыкальный модератор и основатель группы Modern Talking Дитер Болен.
По его словам, он всего лишь защищает свою пацифистскую позицию, аргументируя тем, что невозможно прекратить кровопролитие, отправляя все больше и больше танков, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов) со ссылкой на немецкий журнал Stern.
Этим комментарием музыкант пояснил свое заявление во время выступления на конференции для предпринимателей Founder Summit 2022 летом, когда люди рьяно раскритиковали его слова о том, что многих глупостей, в частности, жесткой экономии, политики могли избежать, если бы разумно сели за стол переговоров. «Это все дерьмо с моей точки зрения», – возмутился он тогда.
Как указано в статье, Болен не поддерживает «путь постоянной конфронтации, на который вступила Германия». Музыкант рассказал, что имеет много друзей и в России, и на Украине, а его бабушка и мама родом из бывшего Кенигсберга, который в данный момент является российским городом. Также Болен поделился, что «чувствует в себе печаль русской души и русскую меланхолию».
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