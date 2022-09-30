Украинские войска начали стягивать силы к Запорожской области

Украинские войска стягивают силы к Запорожской области, считая это приоритетным направлением для контрнаступления, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По словам Рогова, киевский режим осознает, что вся территория Запорожской области – это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на этом участке линии фронта больше всего сил, передает РИА «Новости». В том числе переброшены свыше 450 боевиков сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях. Он отметил, что для Киева это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва.

Он отметил, что никто не допустит вторжения украинской армии в Запорожскую область. «Однозначно, вся область будет территорией России», – сказал Рогов.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.