Власти Грузии заявили о контроле ситуации на границе с Россией

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил о том, что «нет никакой драматичной ситуации» на грузинских КПП на границах страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Хуцишвили подтвердил увеличение количества желающих попасть в Грузию, но также отметил, что растет численность и тех, кто покидает Грузию.

На брифинге после заседания правительства в понедельник министр отметил, что «ситуация находится под контролем».

«Служба доходов, Таможенный департамент работают в условиях особой нагрузки, – сообщил Хуцишвили. – Мы все видим рост потока, как грузового, так и физических лиц. Мониторинг ведется очень строго».

Между тем, депутат парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Бека Давитулиани заявил, что «поток граждан России, которые пересекают сейчас границу Грузии, полностью поддается контролю».

Он сказал, что получил эти сведения от «соответстсвующих служб, включая спецслужбы».

«Пока нет никакой опасности», – отметил депутат.

«В чем логика не впускать граждан России, которые не хотят воевать? Впуская, мы не даем возможность отправлять их на фронт против Украины», – отметил Давитулиани.

«Мы же должны помочь Украине одержать победу. Если это не противоречит нашим интересам, то надо принимать тех, кто не хочет воевать против Украины», – сказал он.

По словам депутата, если Россия закроет границы, то и проблема пропуска в Грузию россиян уже потеряет актуальность.

Ранее в Грузии отказались вводить визовый режим для граждан России «ни под каким углом».

Напомним, 26 сентября Грузия перевела КПП на границе с Россией на особый режим работы.