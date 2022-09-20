Спасатель предостерег от экскурсий к месту гибели Бодрова

Паломничество к месту гибели группы Сергея Бодрова-младшего в Кармадонском ущелье может закончиться для поклонников актера катастрофой: ледник до сих пор представляет огромную опасность из-за его непредсказуемости, а расположенные рядом с ним отели стоят на «пороховой бочке», рассказал заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.

Двадцать лет назад, 20 сентября 2002 года, в Кармадонском ущелье в Северной Осетии со склонов Кавказского хребта сошел ледник Колка. При движении ледовой массы сформировался сель, который пронесся по ущелью со скоростью свыше 100 километров в час и привел к большим разрушениям и гибели более 100 человек, в том числе съемочной группы фильма «Связной» (рабочее название) во главе с Сергеем Бодровым-младшим.

Гофштейн отметил, что ледник Колка известен своим своенравием и «лихим поведением». Он относится к так называемым пульсирующим ледникам: лежит спокойно, потихоньку начинает двигаться, после чего безумно быстро набирает скорость. Заканчивается все «ледовой катастрофой».

«Несмотря на то что Колка достаточно известный и изученный ледник, предсказать его поведение просто невозможно. Для того чтобы оценить степень опасности, требуется гораздо больше информации, чем та, которая у нас есть. А информации о современной жизни ледника нет никакой – не хватает финансирования на изучение», – передает РИА «Новости» слова спасателя.

Эксперт отметил, что никаких выводов после трагической гибели группы Бодрова сделано не было. Наблюдений за ледником по-прежнему не ведется, никто не изучает, сколько времени нужно, чтобы ледник обрушился в следующий раз.

«Все эти экскурсии к месту гибели группы – все равно что засунуть голову в пасть к тигру. Они просто не понимают, какая опасность нависает над ними. То же самое и с отелями и гостевыми домами рядом с ущельем – пороховая бочка. Даже короткое пребывание там может кончиться катастрофой», – подчеркнул спасатель.

Для тех же, кто «вопреки здравому смыслу» отправляется в ущелье, Гофтшейн порекомендовал «изучить последние данные о состоянии ледника, дойти до самых высоких кабинетов, взять прогноз погоды и только после этого подумать, стоит ли туда идти».

Ледник Колка расположен на северном склоне Казбек-Джимарайского массива в истоках реки Геналдон, протекающей по дну Кармадонского ущелья и относящейся к бассейну Терека. Его исток начинается с высоты 3850 метров под крутыми стенами горы Джимарай-Хох. В спокойном состоянии ледник простирался на 3130 метров в длину и занимал площадь 2,47 квадратных километра. Язык Колки оканчивался на высоте 2950 метров. Ледник питается снежными лавинами и обвалами. Колка относится к классу пульсирующих ледников, которые отличаются внезапными продвижениями своих концов, вне видимой связи с изменениями климата.