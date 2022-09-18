Кризисный центр создали в Японии из-за сверхмощного тайфуна

Правительство Японии сформировало кризисный центр при канцелярии премьер-министра для оперативного реагирования в связи с прохождением чрезвычайно мощного тайфуна «Нанмадол», сообщает телеканал NHK.

В ходе заседания представителей ответственных министерств премьер Японии Фумио Кисида наказал предпринять все необходимые меры по защите жизней и имущества людей, передает РИА «Новости».

Кроме этого, как отмечает телеканал, правительство приступило к корректировки рабочего расписания Кисиды, который должен был утром в понедельник вылететь в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Как ожидается, вылет японского премьера теперь намечается на вечер.

В настоящее время тайфун, получивший свое название в честь памятника микронезийской культуры – комплекса Нан-Мадол – вышел на южное побережье острова Кюсю и движется на северо-запад. Давление в центре тайфуна составляет 930 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65.

В связи с тайфуном в районах прохождения циклона отменены 510 авиарейсов, остановлено паромное сообщение между островами, а также движение скоростных поездов на некоторых участках. Более 141 тыс. домов остались без электроэнергии.

Травмы различной степени тяжести в результате разгула стихии получили уже не менее 11 человек. Несколько миллионов человек получили предписание об эвакуации.

По данным главного метеорологического агентства Японии, ранее в воскресенье четыре землетрясения магнитудой от 4,8 до 6,1 произошли за два часа к западу от южной японской префектуры Окинава.