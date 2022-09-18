Председатель парламента Грузии примет участие в первом саммите парламентов «Крымской платформы»

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили по приглашению спикера Верховной рады Руслана Стефанчука примет участие в первом парламентском саммите «Крымской платформы» 25 октября в Хорватии. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Между мной и Русланом Стефанчуком сложились очень теплые отношения, мы находимся в тесном контакте», – заявил Шалва Папуашвили.

По его словам, «интенсивные коммуникации есть между группами дружбы в парламентах двух стран».

«Грузия поддерживает Украину даже больше, чем страна, которая находится в такой ситуации, как наша», – отметил председатель парламента Грузии.

«Между двумя странами должны быть теплые отношения», – сказал он.

Тбилиси регулярно обвиняет Киев в навязывании «второго фронта» против России. Вскоре после начала специальной военной операции Украина отозвала посла из Грузии и до сих пор не вернула его.