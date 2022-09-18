Почти 57 тыс. случаев заражения ковидом в сутки выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 56751, летальных исходов из-за ковида — на 101, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 58305 случая заражения и 107 смертей, всего с начала пандемии – 20439 095 и 386045 соответственно, передает ТАСС.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 42198 против 49962 днем ранее, до 19387036.

За сутки в России госпитализировали 2232 заразившихся ковидом против 4 216 днем ранее (снижение на 47,1%). Число госпитализаций увеличилось в 7 регионах и уменьшилось в 76, еще в 2 ситуация осталась без изменений.

Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 сентября, в России за сутки в больницы попали 4 216 человек, что на 0,9% больше по сравнению с 16 сентября.