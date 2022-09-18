Стало известно об активизации усилий Белого дома по закрытию тюрьмы Гуантанамо

Ургант отреагировал на сообщения об отказе встать под гимн России

Телеведущий Иван Ургант опроверг информацию об инциденте перед спектаклем Театра имени Евгения Вахтангова, когда якобы он и Кристина Орбакайте отказались встать под гимн России и почтить память погибших в Донбассе.

«Несмотря на то, что мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам, но вот конкретно в театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле на этом меня не было, я вообще в этот день был дома. Удивительное дело, в театре я не был, но все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, а иногда даже цирк», – цитирует ТАСС Урганта.

«Очень возмутительная и нелепая информация! Такого не было и быть не могло! Я не была в театре Вахтангова очень много лет, а в других театрах при мне гимн России не исполнялся ни разу. Римаса Туминаса уже давно уволили из этого театра, зачем сочинять небылицы? Кому и зачем это надо? Не знаю», – заявила Кристина Орбакайте «Газете.Ru».

По ее словам, в последний раз она была в компании Ивана Урганта в Театре Наций на премьере спектакля «Кабаре» режиссера Евгения Писарева.

«На фото мы с мамой и Ургантом на премьере в Театре Наций, это мой единственный выход в театр за последнее время из-за плотного графика», – заключила она.

В Telegram-каналах появилась информация, что якобы Ургант и Орбакайте пришли на премьеру спектакля театра Вахтангова. Перед показом руководство театра предложило почтить память погибших в Донбассе российских военных. Под гимн России встал весь зал, якобы кроме Орбакайте и Урганта.

Ранее Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9».

Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.