Европа переживает упадок, схожий с падением Римской империи, пишет Даниэль Эккерт в немецкой газете Die Welt. По его словам, история развала Рима имеет множество последовательных совпадений с развивающимся кризисом в Евросоюзе.

Первым признаком автор назвал период инфляции, которая поразила до этого стабильную валюту. В Римской империи деньги не обесценивались примерно два с половиной века, однако затем девальвация перевернула с ног на голову общественный порядок.

«Девальвация денег началась во втором веке нашей эры, практически сразу после пандемии. До этого римская валюта, динарий, была очень стабильна в цене на протяжении веков», – передает РИА «Новости» слова автора.

Вторым фактором Эккерт считает пандемию – в Римской империи и за ее пределами до периода инфляции свирепствовала чума Антонина.

«Как именно чума повлияла на развитие цен в империи, определить так же сложно, как и количество жертв. По имеющимся данным, в городских центрах империи погиб каждый десятый житель, а армия частично истребила треть в своих полевых лагерях. Не вызывает сомнений то, что денежный и экономический порядок уже не был прежним после чумы Антонина. Возможно, потому что политики все чаще пытались регулировать цены», - заявил он.

Кроме того, контроль рынка со стороны государства привел к еще большему обострению кризиса. Например, на зерно устанавливались максимальные цены, которые были ниже рыночных, что приводило к сокращению предложения и остановке торговли между городами и провинциями.

Возвращаясь к нынешнему экономическому упадку Европы, Эккерт подчеркнул, что континент также болезненно зависим от свободного передвижения товаров и денежной массы, чему не способствовали ни санкционные ограничения, ни закрытие границ во время пандемии коронавируса.

«Германия дважды пострадала от двух пересекающихся кризисов, потому что, как страна-экспортер, страна больше зависит от безопасных торговых путей, чем почти любая другая страна. Как и в Римской империи 2000 лет назад, наше процветание в значительной степени обусловлено свободным движением товаров и услуг, в то время как перебои с поставками и другие сбои замедляют процветание», – отметил автор.

Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.