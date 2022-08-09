В Молдавии и Румынии начали объяснять план действий при радиационном заражении

Молдавские и румынские эксперты по здравоохранению начали рассказывать гражданам о мерах, необходимых в случаях радиоактивного заражения, если на Украине произойдет авария.

«С начала конфликта на Украине министерство здравоохранения занимается закупкой йодсодержащих таблеток и инициировало кампанию по информированию населения о способах их применения. Выдача населению осуществляется бесплатно на основании рецепта, выданного семейным врачом», – цитирует сообщение минздрава Румынии РИА «Новости».

Министр здравоохранения Александру Рафилэ ранее рекомендовал всем до 40 лет обращаться к семейному врачу и получать рецепт на йодид калия. В случае обострения на Украине спрос на такой товар будет расти, пояснил глава ведомства.

Слова министра подверглись критике в политических кругах страны, они обвинили его в провоцировании паники среди населения.

«Мы следим за новостями об инцидентах на Запорожской АЭС, мы хотим верить, что все будет под контролем и у нас не будет инцидентов с последствиями ядерной катастрофы. Но есть доказательный риск – либо из-за проблем с обслуживанием, либо из-за преднамеренной бомбардировки или уничтожения. Минздрав, другие компетентные структуры ничего не анонсируют и не указывают нам, что делать в случае ядерной катастрофы», – сказал глава управления здравоохранения Кишинева Борис Гылка.

По его словам, население не получает информации о необходимых действиях в случае радиоактивного заражения, о местах убежищ, советов по безопасности в бытовых условиях. Гылка также отметил пользу таблеток с йодидом калия.

«Министерству здравоохранения следует дать дополнительные разъяснения на эту тему: где мы берем эти таблетки, какие дозы нужны по возрасту и, вообще, достаточно ли у нас таких препаратов в аптеках и на аптечных складах. Заодно расскажите, кому эти препараты не рекомендуются», – сказал чиновник.

ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш работал с МАГАТЭ, чтобы организовать визит на Запорожскую АЭС, но он в последний момент сорвался. В МИД России обвинили секретариат ООН в срыве поездки.