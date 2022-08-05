Хуснуллин назвал сроки восстановления электро- и водоснабжения в Мариуполе

Мастер-план развития Мариуполя президент России Владимир Путин одобрил, поэтому восстановительные работы Мариуполя продолжаются, электро- и водоснабжение в городе возобновят к середине сентября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«В Мариуполе провел штаб по восстановлению города. Мастер-план нам президент одобрил, теперь сделаем пообъектный график работ. Ставлю задачу наращивать темпы строительства», – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он также принял участие в торжественной церемонии пуска газа первому абоненту города Мариуполь. По его словам, сейчас газ уже есть в трех районах города: Приморском, Октябрьском и Ильичевском.

«Продолжаем восстановительные работы. К середине сентября должны восстановить электричество и воду», – добавил вице-премьер.

Кроме того, Хуснуллин вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным встретились с жителями Мариуполя.

«Прежде всего, необходимо восстановить жилой фонд, речь, как о многоквартирных домах, так и о частных. Составим график трехлетнего восстановления всего города. Мастер-план уже есть. Те жители, кто не готовы ждать (восстановления жилья), смогут получить компенсацию. Специально созданная Комиссия организует эти выплаты жителям. Даже если документы на жилье были утрачены вместе с домом, комиссия сможет поднять реестры и на этом основании назначить компенсацию», – написал он в Telegram.

Хуснуллин также уточнил, что часть детских садов и школ в Мариуполе будет восстановлена к началу нового учебного года, остальные – к октябрю.

Ранее глава ДНР Денис Пушили подписал указ об утверждении концепции разработанного в России мастер-плана развития Мариуполя.

В прошлую пятницу президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донецкой и Луганской народным республикам с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях. Вице-премьер России Марат Хуснуллин представил президенту России Владимиру Путину концепцию – мастер-план развития Мариуполя. По словам Хуснуллина, полное восстановление Мариуполя по разработанному мастер-плану возможно в течение трех лет. Как отметил вице-премьер, мастер-план представляет собой документ на 100 страницах, где подробно прописан по годам весь объем работ по восстановлению города.