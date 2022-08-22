КТК приостановила отгрузку нефти с двух из трех причалов

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства (ВПУ-1 и ВПУ-2) на морском терминале под Новороссийском из-за обнаруженных повреждений, отгрузка нефти осуществляется в сниженном объеме только через ВПУ-3, говорится в сообщении компании.

«Акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа 2022 года по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно. Погрузочные операции на морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3», – передает ТАСС сообщение КТК. Использование в настоящее время одного ВПУ позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах, добавили в компании.

«Классификационное общество ABS, в частности, подчеркнуло, что в зимний период 2021-2022 годов наблюдались исключительные сложные гидрометеоусловия, которые, вероятно, могли стать причиной обнаруженных повреждений. Напомним, что именно аномальные штормы привели к повреждениям секций плавучих шлангов в марте 2022 года», – добавили в КТК.

Угроза населению и окружающей среде отсутствует, герметичность оборудования сохранена, подчеркнули в КТК. Компания уже разработала техническое задание и намерена провести замену танков из имеющихся в резерве. Для выполнения этой операции выполняется предквалификационный отбор организаций.

Ранее Краснодарский краевой суд рассмотрел жалобу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на решение суда первой инстанции о приостановке работы компании на 30 суток и заменил наказание на штраф в размере 200 тыс. рублей.

Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил, что Казахстан не сможет увеличить экспорт нефти в Европу. «Более того, нынешняя остановка КТК отразится на рынке энергоресурсов. Поэтому будет проще, если казахи договорятся о погашении штрафа и вернутся к нормальной работе», – сказал он.

Напомним, 6 июля суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток после обнаружения экологических нарушений.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала, в ходе которого поставил задачу по диверсификации поставок нефти.