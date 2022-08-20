Против Киркорова отказались возбуждать уголовное дело за танцы на кресте

Пресс-секретарь общественного движения «Зов народа» Антон Еговцев сообщил о намерении обжаловать решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела против Филиппа Киркорова.

По его словам, организация планирует направить заявление главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием провести повторную проверку выступления артиста на кресте. Параллельно с «Зовом народа» наказания Киркорову добиваются еще как минимум два правозащитных движения, сообщает «Газета.Ru».

Еговцев рассказал, что полиция отказала в возбуждении уголовного дела против Киркорова «в связи с отсутствием события преступления». Заявление организации было подано 15 августа, а решение об отказе участковый подписал через два дня.

«Киркорову можно танцевать на кресте. Выходку одобрило МВД Китай-города, – говорится в сообщении «Зова народа».

В организации заявили о планах направить обжалование решения полиции главе СК Александру Бастрыкину с требованием провести повторную проверку резонансного выступления.

Документ с решением об отказе в возбуждении уголовного дела был приобщен к материалу проверки по аналогичному заявлению, поданному в начале мая другой группой граждан. Вероятно, в эту группу вошли представители правозащитного центра «Царьград». Заместитель руководителя организации Борис Малюткин рассказал, что полиция рассмотрела их заявление в мае и также отказала в возбуждении уголовного дела.

«Данное решение мы направили на обжалование в прокуратуру по Китай-городу, – заявил представитель «Царьграда».

«Мы настаиваем на своих требованиях и хотим, чтобы Филиппа Бедросовича привлекли к ответственности. Потому что мы не видели, чтобы он публично принес какие-либо извинения в адрес заявителей. Также мы не увидели хотя бы привлечения его к административному штрафу и возбуждения проверки», – добавил он.

Ранее общественный деятель, православный бизнесмен-меценат Сергий Алиев обратился в суд с иском против Филиппа Киркорова, обвинив певца в «осквернении поваленного креста». Кроме того, с просьбой проверить выступление в Генпрокуратуру обратился Правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора.

Напомним, скандал вызвали концерты Филиппа Киркорова под названием «55. Gold the greatest hits. Лучшие хиты», которые прошли на сцене Кремлевского дворца с 27 по 30 апреля. В рамках шоу на сцене в качестве декорации был поваленный крест, на который взобрался артист.