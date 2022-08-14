Борт из Москвы в Анталью совершил посадку в Сочи из-за ухудшения здоровья пассажира

|
14 августа, воскресенье | Последнее обновление — 11:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт объяснил логику ВСУ при обстрелах Запорожской АЭС
Разделы
Если украинский проект тяготеет к закрытости, к созданию общества «для своих», то российский проект в том виде, в каком он сегодня проявляет себя – это проект открытый.
Подробности...
13 августа 1941 года замкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг Одессы. Но обороняемый Красной армией приморский город мог снабжаться по Черному морю – а, значит, еще не все было потеряно.
Подробности...
Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей.
Подробности...
Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...
В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...
В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Борт из Москвы в Анталью совершил посадку в Сочи из-за ухудшения здоровья пассажира
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Экипаж самолета авиакомпании «Ред вингс», следовавшего по маршруту из Москвы в Анталью, принял решение о посадке в аэропорту Сочи из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По прибытии в Сочи пассажиру было выдано направление на госпитализацию, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.
«Сегодня, 14 августа, экипаж воздушного судна авиакомпании «Ред вингс» принял решение совершить посадку в аэропорту Сочи по причине ухудшения состояния здоровья пассажира 1972 г. р. Борт прибыл в аэропорт Сочи в 06.30. На месте медицинским персоналом аэропорта пассажиру оказана первичная помощь и выдано направление на госпитализацию в медучреждение г. Сочи. Рейс выполнялся из Москвы в Анталью», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Уточняется, что в 08.40 борт благополучно вылетел в аэропорт назначения.
Напомним, 1 августа пассажир летевшего из Тель-Авива в Москву самолета, совершившего экстренную посадку в Баку, умер от сердечного приступ.
У воевавших на Украине наемников из США выявили уникальные расстройства психики
|
|
В Пентагоне обеспокоены судьбой вернувшихся с территории Украины наемников. Этим людям сложно вернуться к мирной жизни и они страдают от «уникальных психологических расстройств», заявила нaучный сотрудник аналитического центра минобороны CШA в округе Колумбия Жанна Мантуа.
По ее словам, американские оказались не готовы к тому, что спецоперация на Украине будет коренным образом отличаться от боевых действий в Ираке или Афганистане, хотя там они участвовали в более ожесточенных боях.
«Здесь нас постоянно бомбят самолеты и беспилотники. Танки, БТРы, БМП, все, что только можно себе представить, они перебросили сюда... У них есть крутая техника, прикрытие с воздуха и огневая поддержка. Как ни странно, я проникся новым чувством уважения к нашим старым врагам», – рассказал Мантуа один из наемников. Его слова приводит «Царьград».
Главной проблемой Мантуа – эксперт, который специализируется на изучении условий повышения эффективности спецназа, – считает, что на Украине американцам пришлось вступить в конфликт с европейцами. Раньше военные США пользовались концепцией «глобальной войны с террором», в нее легко укладывалось представление о «своих» и «чужих». Здесь же стало гораздо сложнее дистанцироваться от своих противников, считает она.
Ранее СМИ США писали, что американские добровольцы, которые участвуют в боевых действиях со стороны Украины, могут начать страдать от психологического кризиса после возвращения на родину.
На Украине заявили о «перемалывании» союзными силами укреплений ВСУ под Авдеевкой
|
|
Российские войска и подразделения народной милиции Донецкой и Луганской народных республик постепенно перемалывают укрепления ВСУ в районе Авдеевки, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью украинским СМИ.
Он назвал сложной операцию по освобождению Авдеевки от украинских силовиков. По его словам, в настоящее время бои идут на подступах к населенному пункту.
«Основной упор делается на охват, чтобы в Авдеевке украинские формирования либо были окружены и уничтожены, как в Мариуполе, либо сами оставили позиции», – приводит его слова ФАН.
Эксперт напомнил, что союзные силы выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Пески. Он добавил, что теперь у них есть возможность окружить Авдеевку.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Финны отреагировали на заявление Эстонии о «внутреннем море НАТО»
|
|
Читатели портал Iltalehti отреагировали на заявления министра обороны Эстонии Ханно Певкура о возможном превращении Балтийского моря во «внутреннее море НАТО» и закрытии Финского залива для российского флота.
Комментаторы упрекнули руководство страны в нереалистичности целей, а также встревожились из-за грозящего конфликта, передает РИА «Новости».
«Эстонии не нужно сначала создать собственную армию?» – уточнил Ervasti.
Некоторые указали, что Эстония и Финляндия слишком сильно верят в статью НАТО о взаимовыручке, хотя ее даже не проверяли в реальных условиях.
«Финляндия должна отказаться от такой чепухи. Бессмысленная, а местами и глупая угроза. Ей незачем без нужды закручивать гайки в Финском заливе или у ворот Санкт-Петербурга. Это ни в коей мере не отвечает интересам Финляндии», – заметил комментатор под ником M.
Кто-то отметил, что России явно не понравится блокада Петербурга.
«Это начинает выглядеть тревожно. В России уже простые люди говорят о нашей русофобии. Нас втянули в конфликт, в котором мы ни в коем случае не должны участвовать и разжигать новые разногласия», – заявил Harri_Kivel.
Ранее о том, что Балтика станет «внутренним морем НАТО», заявлял президент Польши.
В Bloomberg назвали событие, которое добьет оставшуюся без российского газа Европу
|
|
Рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа, и добьет ее, сообщает Bloomberg.
«Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине», – пишут авторы статьи, передает РИА «Новости».
Как отмечается в материале, из-за жары в начале следующей недели Рейн продолжит высыхать, что еще больше ограничит поставки жизненно важных товаров в некоторые части ЕС по реке.
По мнению обозревателей, рекордная засуха и ее последствия нанесут новый удар по стоимости жизни в странах ЕС.
Напомним, июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. На фоне низкого уровня выпадения осадков случилось обмеление рек во Франции, Польше и Нидерландах.
Крупнейшая в Великобритании компания по водоснабжению Thames Water предупредила потребителей о серьезных перебоях с поставками из-за жары и отсутствия осадков с июня.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа готовится к тяжелейшей зиме без российского газа.
Американцев восхитили финансовые успехи спецоперации России на Украине
|
|
Действия России в рамках спецоперации на Украине вызвали восхищение у многих западных аналитиков, после того, как они подсчитали материальную выгоду такой политики, сообщает The Washington Post.
В статье издания, посвященной примерной стоимости некогда украинских месторождений, уже находящихся под контролем России, это восхищение сквозит практически в каждой строчке, пишет ФАН. Один из крупнейших глашатаев демпартии США в СМИ несколько дней назад сообщил, что стоимость освобожденных украинских регионов оценивается в 12,4 трлн долларов за счет богатых залежей полезных ископаемых. Тем самым журналисты и аналитики попытались обосновать спецоперацию на Украине с сугубо американской, материалистичной точки зрения в поиске выгоды того или иного геополитического шага, отмечает издание.
На необычную для западных СМИ статью WP обратил внимание ведущий «Радио Комсомольская правда» Сергей Мардан. Он подчеркнул, что природный потенциал уже освобожденных российской армией территорий бывшей УССР высчитывается на самом деле довольно-таки легко. Достаточно взять карту со всеми месторождениями и ознакомиться с аудированными запасами. Вся информация находится в открытом доступе и для подсчета нужен только калькулятор, заметил эксперт.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт объяснил значение освобождения Песков
|
|
Освобождение Песков – это знаковый успех, который усилит наступательный порыв союзных сил, теперь обстрелы Донецка станут реже, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. О том, что в результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в Донецкой народной республике, в субботу сообщили в Минобороны.
«За последние восемь лет в Песках создавались укрепленные оборонительные сооружения, поселок стал знаковым опорным пунктом ВСУ. Именно отсюда украинцы постоянно обстреливали Донецк, причем даже не из дальнобойной артиллерии, а из минометов. Поэтому освобождение Песков – очень знаковый момент. Это освобождение так же важно, как освобождение Волновахи и Попасной», – считает капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.
На этом направлении велись кровопролитные бои, подчеркивает собеседник, поэтому скоро стоит ожидать подвижек на других направлениях, где находятся опорные пункты украинских военных формирований. «Уже есть подвижки в направлении Артемовска, Соледара, Северска», – отметил эксперт.
Успех союзных войск по освобождению Песков стал возможен вскоре после того, как ВСУ оттянули часть войск и артиллерии к херсонскому направлению. «По дороге ВСУ прилично «пощипали» и наши войска сумели добиться успеха», – добавил собеседник.
Об освобождении Песков сообщили в субботу в Минобороны. Кроме того, в ходе наступательных действий союзных сил в районе Артемовска в Донецкой народной республике полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады.
Ранее на этой неделе стало известно, что в районе Песков в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения было уничтожено до 70% личного состава.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине раскрыли новую схему массового уклонения от призыва в ВСУ
|
|
Жителям Украины предлагают выехать за границу под видом студентов с целью уклонения от призыва в Вооруженные силы республики. Посредники за 2,5 тыс. долларов гарантируют поступление в иностранные вузы, сообщает издание «Страна».
Таким способом активно пользуются как реальные студенты, так и посредники, которые гарантируют желающим «поступление и выезд» в польские и прибалтийские вузы за 1,5-2,5 тыс. долларов. В соцсетях много таких объявлений, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Страну».
«Пограничники проверяют их документы с особой тщательностью и, бывает, заворачивают для дополнительных разбирательств», – отмечается в публикации.
По словам экспертов, опрошенных газетой, способ с приобретением студенческой визы для уклонения от мобилизации реально работает. Некоторые вузы даже ввели в этом году обучение на русском языке и дают украинцам скидки, подытоживается в материале.
Ранее служба безопасности Украины раскрыла схему вывоза призывников на подконтрольную России часть Запорожской области.
До этого российские силовики со ссылкой на источники в украинских войсках рассказали, что обеспечивать призыв в армию на Украине стали в основном за счет сельских жителей, у которых не хватает денег откупиться – комиссоваться стоит от 5 тыс. долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как украинцы увидели спасение в России и не желают воевать в рядах ВСУ.
Сильный взрыв прогремел в районе завода «Сокол» в Новой Каховке
В Новой Каховке Херсонской области в районе завода «Сокол» произошел сильный взрыв сильный взрыв, сообщили в администрации района.
«Это центр микрорайона Сокол. Это завод «Сокол», там мирные люди. Это я знаю. <...> Это самый густонаселенный район города», – цитирует ТАСС сообщение властей района.
Ранее ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS.
После ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС была отключена одна турбина.
Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией
США находятся на грани войны с Москвой и Пекином по вопросам, которые частично создали сами, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер Wall Street Journal.
Экс-госсекретарь США отметил, что «все, что можно сделать, – это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель», передает РИА «Новости».
Говоря об Украине, Киссинджер отметил, что раньше «лучшей ролью» для этой страны он считал «что-то вроде Финляндии», которая не входит в Североатлантический альянс. Теперь – из-за проводимой РФ спецоперации – он «считает, что, так или иначе, официально или нет, к Украине после этого нужно относиться как к члену НАТО».
Что касается урегулирования по Украине, то оно, по мнению Киссинджера, сохранит за Россией «Крым и части Донбасса», пишет газета.
Напомним, Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.
Кроме того, Киссинджер заявлял, что Россия играет важную историческую роль в Европе. По его словам, после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно».
Между тем, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, и предупредил, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МИД Украины отреагировали на скандал в Вене
Посольство Украины в Австрии взаимодействует с австрийской полицией в рамках расследования ДТП в Вене с участием машины украинского дипломата, сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.
«Министерство иностранных дел выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Австрии с участием автомобиля украинского военного атташе. Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП», – написал Николенко в Facebook*(соцсеть запрещена в России, как экстремистская), передает ТАСС.
Он отметил, что «дипломатический статус не дает сотрудникам украинских дипломатических учреждений права нарушать правила дорожного движения и подвергать других людей опасности». Также Николенко отметил, что решение по участнику ДТП будет принято по итогам расследования.
Ранее в Вене задержали украинских дипломатов, которые в состоянии опьянения устроили ДТП в центре столицы Австрии, выехав на встречную полосу и врезавшись в другое авто.
Австрийская газета Kronen Zeitung уточнила, что сотрудники полиции быстро приехали на место, но виновник аварии решил сбежать. В результате авто нарушителя удалость настигнуть, и силовики с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров покинуть транспортное средство. Однако те подчинились с большой неохотой, подчеркивается в статье.
«Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяное буйство останется юридически безнаказанным», – пишет издание.
Читатели австрийского издания Kronen Zeitung возмутились поведением пьяных украинских дипломатов в Вене и призвали к ответу президента Украины Владимира Зеленского.
Захарова выяснила, что значит «привилегия» для европейцев
«Привилегия» в понимании европейцев на самом деле – мыться, греться и проветривать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«К вопросу о том, что такое «привилегия» в понимании европейцев на самом деле – мыться, греться и проветривать. Как оказывается. Спасибо премьер-министру Эстонии «по наследству» Кае Каллас за введенное в оборот словечко. Нам отчаянно его не хватало», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
К такому выводу Захарова пришла, после сообщения газеты Parisien о том, что парижские магазины начали штрафовать за открытые двери при включенном кондиционере.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Запорожской области предложили остановить ЗАЭС
|
|
Руководство Запорожской области предлагает остановить работу Запорожской АЭС из-за украинских обстрелов, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов сообщил в Telegram, что «в связи с продолжающимся обстрелами Запорожской АЭС со стороны украинских вооруженных сил, местные власти предлагают остановить этот объект во избежание ядерной катастрофы».
Россия считает, что затягивать с визитом миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС не стоит. По словам Ульянова, «было бы хорошо провести его в конце августа – начале сентября, но не все зависит от нас», передает ТАСС.
Он отметил, что «это очень деликатное мероприятие, очень чувствительное», требуется «согласовать заново маршрут передвижения, вопросы безопасности, примерный график работы, как долго миссия пробудет на станции». Ульянов указал, что «все это проговаривали в мае-июне, но теперь работу нужно начинать заново».
Ульянов сказал, что департамент безопасности Секретариата ООН не смог внятно объяснить, почему в последний момент заблокировал визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. По его словам, Россия и МАГАТЭ «очень плотно работали в мае – июне и подготовили визит», но департамент безопасности Секретариата ООН, который должен был просто «дать зеленый свет для осуществления поездки в неспокойный район», заблокировал поездку.
При этом Ульянов обвинил Financial Times в искажении его слов о возможности визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС: «Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график. Судя по названию статьи FT, это было намеренное искажение».
В интервью «Известиям» Ульянов говорил, что трудно точно назвать сроки возможного визита Гросси, который, вероятно, «обозначит какой-то ориентир». Ульянов предположил, что визит состоится «в самом конце августа – начале сентября». Однако Financial Times утверждает, будто Ульянов заявил, что «визит Гросси не сможет состояться раньше» этого срока. При этом материал Financial Timesвышел под заголовком «Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию».
Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
После ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС отключена одна турбина
|
|
Гидроагрегат Каховской гидроэлектростанции отключен после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), осколки повредили масляное хранилище, появилась угроза возгорания, сообщил замдиректора станции по реконструкции Арсений Зеленский.
«На данный момент у нас в строю три гидроагрегата. До попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата. Но в связи с тем, что появилась опасность разлива масла в результате попадания и разлета осколков, шестой гидроагрегат для обеспечения безопасности станции был выведен из эксплуатации», – цитирует ТАСС Зеленского.
По его словам, Каховская гидроэлектростанция работает в аварийном режиме из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.
«В аварийном режиме мы работаем с первых дней боевых действий, это внештатная обстановка. Собственные нужды станции, резервные 6 кВ, потеряны, работаем в очень опасном режиме», – отметил Зеленский.
Он также предупредил, что повреждения, которые могут быть нанесены плотине Каховской гидроэлектростанции в результате украинских обстрелов, чреваты риском атомной катастрофы на Запорожской АЭС.
«При проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской АЭС. [Это] может привести к развитию ядерной катастрофы», – заявил замдиректора станции.
Ранее ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS.
До этого ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС в конце июля.
Австрийцы призвали Зеленского к ответу за «пьяное буйство» дипломатов в Вене
|
|
Читатели австрийского издания Kronen Zeitung возмутились поведением пьяных украинских дипломатов в Вене и призвали к ответу президента Украины Владимира Зеленского.
«Если посольство Украины откажется снять их иммунитет, всю помощь нужно немедленно прекратить», – считает heartofstone.
«И снова Украина... Скорее всего, эти дипломаты тоже получают социальные льготы! Зеленский, ваша Украина реально раздражает!» – написал verlorenerOptimismus, передает РИА «Новости».
«Это Украина, и таких чиновников там много. Устраивают вечеринки, пока в их стране президент приносит в жертву гражданское население. Богатые уехали еще в самом начале и ездят по ЕС на роскошных внедорожниках», – посетовал Noir1411.
«Господин Зеленский, что вы на это скажете?» – задал вопрос Audite.
«Дипломаты в своем поведении ориентируются на их великого Зеленского», – считает Schmalz.
«Ну, теперь у нас в Австрии так: если вы украинец, можете делать что угодно, ничего за это не будет», – подчеркнул SigloVI.
«Ну привет, дипломаты. Австрия помогает вашей стране, а вы вытворяете такое. Больше мне сказать нечего», – добавил Golfsport.
«Украинские посольства нужно перенести высоко в Альпы, чтобы они не причиняли столько вреда», – предложили читатели.
Ранее в Вене задержали украинских дипломатов, которые в состоянии опьянения устроили ДТП в центре столицы Австрии, выехав на встречную полосу и врезавшись в другое авто.
Австрийская газета Kronen Zeitung уточнила, что сотрудники полиции быстро приехали на место, но виновник аварии решил сбежать. В результате авто нарушителя удалость настигнуть, и силовики с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров покинуть транспортное средство. Однако те подчинились с большой неохотой, подчеркивается в статье.
«Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяное буйство останется юридически безнаказанным», – пишет издание.
Поселок Пески освобожден от украинских националистов
|
|
В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в ходе наступательных действий союзных сил в районе Артемовска в Донецкой народной республике полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады.
10 августа в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Пески Донецкой народной республики (ДНР) в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава.
Начальник медицинской части 56-й бригады ВСУ Анна Корницкая, комментируя ситуацию в Песках, заявила украинская артиллерия стала для вооруженных сил Украины «скорее проклятьем, чем прикрытием».
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала ситуацию в поселке Пески и направление на Соледар, объясняя, почему эти точки принципиально важны для развития боевых действий.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
|
|