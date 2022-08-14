Новый ледовый дворец открыли в Брянской области

В городе Дятьково Брянской области состоялась торжественная церемония открытия ледового дворца «Олимп», сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

В церемонии открытия приняли участие министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, заместитель председателя Госдумы, член Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, губернатор Брянской области Александр Богомаз, спортсмены, тренеры и воспитанники спортивных школ Брянской области, передает официальный сайт правительства региона.

Ледовый дворец построен в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области». На крытом катке будут заниматься хоккеисты, проводиться соревнования по хоккею, а все жители города и района смогут кататься на коньках в любое время года.

Выступая на торжественном открытии ледового дворца, Олег Матыцин поздравил жителей с тем, что теперь в Дятькове есть замечательная ледовая площадка для взрослых и детей. Он отметил важность открытия таких объектов именно в районных центрах, ведь доступность занятий спортом - залог здоровья нации.

Неверов в свою очередь подчеркнул, что в Брянской области развитию спорта уделяется особое внимание. Строятся новые спортивные объекты, спортсменам и тренерам выплачиваются именные стипендии и разовые поощрения, увеличена заработная плата, в том числе и молодым специалистам. Для закрепления профессиональных кадров приобретается служебное жилье. Он пожелал всем дятьковцам с удовольствием заниматься физкультурой и спортом, ведь теперь возможностей для этого стало больше.

Третьяк в своем выступлении сказал, что очень рад такому событию, как сегодня, потому что открытие нового ледового дворца для него так же трогательно и значимо, как рождение ребенка. В регионе построено 12 ледовых дворцов, причем 8 из них возведены за последние четыре года. И благодаря таким объектам, уверен легендарный хоккеист, в Брянской области обязательно вырастут новые чемпионы!

На открытии ледового дворца состоялись два товарищеских матча: матч команд юного поколения спортсменов из городов и районов Брянской области, а также матч команды правительства Брянской области и команды «Красные звезды» (город Москва). По завершении матча хоккеистам вручили памятные кубки и медали, а юным спортсменам – книги с автографом Третьяка.