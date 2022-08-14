Диетолог назвал дневную норму потребления меда

Молодым здоровым людям рекомендуется употреблять не более двух-трех чайных ложек меда в день, а людям с определенными заболеваниями — не более одной, сообщил доктор медицинских наук врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Людям с ожирением, диабетом, атеросклерозом, гипертонией и т. д. нужно есть мед очень осторожно, не больше чайной ложки в день. Если человек молодой, спортивный, энергичный, то может побольше, две-три чайные ложки в день», – передает ТАСС слова диетолога. Гинзбург отметил, что основной фактор риска при употреблении меда – это высокое содержание сахара.

По словам диетолога, аллергия на мед может возникнуть в любом возрасте. «Людям с аллергической настроенностью, даже если у них нет аллергии на мед, есть мед следует очень осторожно. Половину чайной ложки в день», – отметил Гинзбург. Кроме того, по его словам, мед содержит кислоты, продукты, раздражающие желудок, поэтому чрезмерное его употребление может привести к развитию язвенной болезни, а также гастрита.

При этом мед может помогать при простуде, а также истощенным и ослабленным людям, так как он является источником быстрых углеводов и биоактивных веществ, которые дают энергию организму, добавил диетолог.

14 августа в России отмечается Медовый спас.

Ранее сенаторы Сергей Митин (Новгородская область) и Алексей Майоров (Калмыкия) предложили ввести в законодательство понятия «мед» и «медовый продукт».