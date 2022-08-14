В аэропорту столицы Австралии слышна стрельба

В МИД заявили о расширении географии спецоперации из-за накачки Украины оружием

Поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации России, заявил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.

«Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», – цитирует его ТАСС.

По его словам, Москва не может допустить, что оставшееся на территории Украины оружие может стать угрозой России, ДНР, ЛНР и освобожденным районам.

Дарчиев подчеркнул, что задачи специальной военной операции России будут реализованы, миллиардная военная помощь Киеву со стороны Запада этому не воспрепятствует. Также он напомнил о рисках для мирового сообщества из-за расползания передаваемых ВСУ вооружений по черным и серым оружейным рынкам, что может быть.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.

Позже замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов.