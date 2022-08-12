В Италии предупредили об угрозе мировой войны из-за шагов Киева

Заявления Владимира Зеленского о том, что необходимо «отобрать у России Крым», могут обернуться полномасштабной мировой войной, пишет Доменико Куирико в статье для итальянской газеты La Stampa.

По его словам, нападение на Крым Москва воспримет гораздо жестче, чем противостояние в Донбассе.

«Если Зеленский, как он объявил в одном из своих последних вечерних обращений к нации, решил начать именно с Крыма «возвращение территорий», эти шесть месяцев окажутся лишь временным этапом перед адом» – передает РИА «Новости» со ссылкой на материал.

Он подчеркнул, что Зеленский не пойдет на этот шаг без отмашки Запада, а такое решение вовлечет США и Европу в прямую конфронтацию.

«Попытка вернуть Крым, маневр, который не может произойти без «зеленого света» со стороны американцев, означает, что преобладающей идеей станет борьба до победного конца, тотальная, без ограничения средств; и ликвидация того немногого, что осталось от возможности договора и урегулирования интересов, единственного пути, который ведет хотя бы к перемирию», – подытожил Куирико.

Читатели газеты согласились с мнением автора о том, что киевский режим ответственен за нынешнее положение дел.

Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.