Палача ИГ из группы «Битлз» задержали в Лондоне

Член группы палачей, известной как «Битлз» и состоявшей из боевиков ИГ* (террористическая группировка, запрещена в России), Эйн Лесли Дэвис был задержан в Лондоне по обвинению в терроризме.

«Эйна Лесли Дэвиса… обвинили в нарушении статей 15, 17 и 57 закона о терроризме от 2000 года», – приводит РИА «Новости» сообщение полиции Лондона.

Дэвиса задержали накануне в одном из лондонских аэропортов, после того как он прибыл в страну из Турции, где его несколько лет назад также осудили по обвинениям в терроризме. Сейчас он находится под стражей и предстанет перед судом в четверг 11 августа.

Ранее Власти Великобритании передали США доказательства по делу двух боевиков запрещенной в России террористической организации «ИГ*» Александы Коти и аш-Шафи Эльшейха, входивших в четверку палачей, известных как «Битлз».

Группа из четверых боевиков, прозванных «Битлз» за британское произношение, стала известна в связи с казнями пленников, в том числе американских журналистов, которых обезглавили, снимая происходящее на камеру. Главарь «Битлз» Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был ликвидирован в Сирии в ноябре 2015 года. Еще один из палачей Эйн Лесли Дэвис был задержан и осужден в Турции по обвинениям в терроризме.

Британец Джихади Джон из рядов ИГ* стал известен после того, как в августе 2014 года казнил американского журналиста Джеймса Фоули. В марте СМИ опубликовали фотографию террориста из его студенческой анкеты. На снимке была видна дата рождения исламиста – 17 августа 1988 года.

Кроме этого, на фотографии молодого человека в Вестминстерском университете, который он окончил, значится его имя – Мохаммед Эмвази.

Также была обнародована видеозапись, на которой человек, предположительно являющийся Джихади Джоном, снят без маски.

30 ноября 2014 года сообщалось, что секретные агенты США и Великобритании узнали личности более 10 предполагаемых сообщников боевика.