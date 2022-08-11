ПВО отразила атаки ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС

Жители Херсонской области начали возвращаться обратно с Украины

Выехавшие жители Херсонской области начали возвращаться обратно из других регионов Украины из-за запрета общаться на русском языке и отсутствия социальных гарантий, сообщила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

«В большинстве своем это жители области, которые уехали, поддавшись на фейки украинской пропаганды о якобы злых русских, контрнаступлении ВСУ и прочего бреда. Ну, уехали? Увидели, что вакансий на рынке труда мизер, средняя зарплата сравнима с Африкой, а в довесок еще и за русский язык укоряют. Да, можно еще в Европу поехать, но давайте будем объективными, честно признаем, что нигде в мире сегодня нет рая земного. Тем более для беженцев», – цитирует РИА «Новости» Губареву.

По ее словам, проще жить на родной земле с нормальным соцпакетом и иметь перспективы. «Да, есть определенный минус, что может быть «прилет» или какие-то неадекватные в Киеве примут решение устроить диверсию, как это было с «лепестками» в Донецке. Но уж извините – это не мы организовываем, а это нам и вам вставляют палки в колеса», – подчеркнула она.

Губарева заметила, что украинская пропаганда включена на полную мощность и ежедневно вещает о «зверствах», происходящих на освобожденных территориях. Однако она не может повлиять на общение людей между собой.

Она также отметила, что у людей есть выбор: вернуться, получить гражданство РФ, оформить социальные выплаты и пенсии либо же оставаться жить без всяких гарантий на подконтрольных Украине территориях, где наживаются на переселенцах, а соцвыплаты – минимум.

«Пока на Украине людей в качестве пушечного мяса отправляют на фронт, в Херсонской области перед каждым, кто хочет работать и созидать, открываются колоссальные возможности и перспективы», – подчеркнула Губарева.

Ранее глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал, что жители поселений региона начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новой администрации.

Также CNN рассказал о массовом переезде украинцев в Херсонскую область.

Напомним, Херсонская и Запорожская области зажили лучше Украины. Судя по бюджету Херсонской области на август, региону достанется вдвое больше того, на что он мог рассчитывать при киевском режиме. Пенсии в освобожденных районах Запорожской области уже сейчас выше среднеукраинских, а платежки за свет и воду, которые рассылает «Почта Таврии», опровергают заявления украинской пропаганды.

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