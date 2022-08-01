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В Турции назвали время выхода первого судна с зерном из Одессы
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Первое судно, груженое зерновыми, выйдет в понедельник утром из Одессы, сообщило минобороны Турции со ссылкой на Совместный координационный центр.
«Достигнута договоренность о том, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08.30 по местному времени (совпадает с московским) и направится в Ливан», – передает ТАСС сообщение турецкого военного ведомства.
Напомним, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о высокой вероятности того, что первый корабль с зерном покинет Украину 1 августа.
Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
Названо место атаки на штаб Черноморского флота
Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе проводилась с территории города, а не извне, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», – сказала Ковитиди в беседе с РИА «Новости».
Напомним, в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из-за атаки украинских беспилотников. Глава города Михаил Развожаев публиковал фотографии с места событий. Позже он сообщил, что количество пострадавших при взрыве во дворе севастопольского штаба ЧФ увеличилось на одного.
В Госдуме отметили, что атака беспилотника на штаб ЧФ вызывает лишь желание выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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На родине Зеленского назвали цену на «русских шпионов»
Руководитель украинской администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о награде в 1,3 тыс. долларов за информацию про шпионов и агитаторов.
«К сожалению, есть некоторые твари, кто подло работает на оккупантов. Они получают кровавые деньги и за это сдают дислокацию и перемещения подразделений ВСУ, сообщают о размещении складов, корректируют огонь оккупантов», – пожаловался Вилкул в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что намерен за информацию о подтвержденных «шпионах» лично выплачивать 50 тыс. гривен (более 1,3 тыс. долларов). За «агитаторов» Вилкул пообещал 10 тыс. гривен (270 долларов). Добавим, что Кривой Рог является малой родиной президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее губернатор Николаевской области Виталий Ким на фоне сообщений о готовящихся в Николаеве зачистках от нелояльных Киеву граждан заявил, что подозревает всех жителей города в сотрудничестве с Россией.
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Развожаев опубликовал фото с места атаки ВСУ по штабу ЧФ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прибыл на место атаки украинской стороны на штаб Черноморского флота в городе, он опубликовал фотографии с места.
«Нахожусь с утра в Штабе флота. Повторю: На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются. Еще раз повторю: все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставайтесь дома», – написал Развожаев во «ВКонтакте».
Также он опубликовал снимки с места события. На одном из них запечатлен вход здание, на ступеньках к которому видны следы крови.
Ранее в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из-за атаки украинских беспилотников. По данным главы города Михаила Развожаева, пострадали пять человек.
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В Госдуме прокомментировали удар по штабу ЧФ в Севастополе
Атака беспилотника на штаб Черноморского флота ничего, кроме раздражения и желания выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, не вызывает, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Меры, которые были предприняты – отмена мероприятий – вполне объяснимы. Руководство флота, города, конечно, не хочет рисковать населением», – цитирует его РИА «Новости».
Затулин добавил, что преследуемая украинскими властями цель «запугать» не будет достигнута, атаки вызывают обратную реакцию во всей России.
«Такого рода наскоки, атаки ничего, кроме раздражения и желания довести до конца цели в ходе этой специальной военной операции, ни в Севастополе, ни в России вообще не вызывают. То есть они достигают обратного эффекта – если они рассчитывали запугать, то, как мне кажется, вызывают обратную реакцию. Обратная реакция уже превратила СВО по сути в отечественную войну, учитывая, что мы воюем не только с Украиной, но и со всем Западом, который и поставляет эти средства нападения украинским вооруженным силам», – пояснил он.
Напомним, в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из-за атаки украинских беспилотников. Глава города Михаил Развожаев публиковал фотографии с места событий. Позже он сообщил, что количество пострадавших при взрыве во дворе севастопольского штаба ЧФ увеличилось на одного.
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Эксперты оценили данные о гибели «зернового короля» Украины Вадатурского
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Заявление о причастности российских военных к гибели украинского бизнесмена Алексея Вадатурского вызывает сомнения, заявил политолог Марат Баширов. Отметим, что Вадатурского считают одним из «зерновых королей» страны.
«Зерновая сделка» начинает пожирать своих участников. Якобы в Николаевской области российская ракета попала в дом Алексея Вадатурского – и он погиб. Но, думаю, что это ложная версия», – написал Баширов в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что Вадатурский был в числе владельцев ООО «Нибулон» – аграрной компании страны, одной из крупнейших сельхозпроизводителей и экспортеров. Предприятие в основном экспортирует продукцию водным транспортом.
К началу 2022 года флот компании составлял 81 корабль, у нее есть свое судоремонтное предприятие, перегрузочные терминалы, комплексы хранения и отгрузки по всей Украине.
«А это 27 перегрузочных терминалов и комплексов, на которых размещено 445 зернохранилищ силосного типа – наибольшее количество на Украине. Мощности каждого предприятия: 5-7,5 тыс. тонн/сутки приема с автотранспорта; 2-3 тыс. тонн/сутки объемы сушения; 4-8 тыс. тонн/сутки отгрузка на водный транспорт; 4 тыс. тонн/сутки отгрузка на железнодорожный транспорт; 56 тыс. тонн/сутки общая мощность предприятий компаний по сушению кукурузы», – добавил эксперт.
Одним из главных терминалов является узел в Николаеве, где есть комплексы приемки, отгрузки, сушения и очищения зерна, «Нибулон» может принимать и экспортировать продукцию с гарантированным качеством на уровне мировых стандартов.
«И вот его убили. Моя версия, что ракета или мина украинские, а Вадатурского убрали конкуренты или рейдеры. С украинской стороны он был слишком влиятельным предпринимателем, напрямую участвовавшим в «зерновой сделке», заключенной в Стамбуле», – подчеркнул Баширов.
В то же время блогер Денис Селезнев отметил в своем Telegram-канале, что в свое время Вадатурский «изображал из себя друга России», но в 2014 году «перебежал» на сторону ставшего тогда президентом Петра Порошенко. «Вадатурский типичный куркуль. В 80-х был начальником областного государственного управления хлебопродуктов, после чего в 90-х это управление плавно переросло в его зерновую компанию», – отмечает блогер. «Высосавший соки из родного региона и погибший в темные для Николаева дни. Такая вот эпитафия», – добавил Селезнев.
По данным Telegram-канала МИГ, Вадатурский погиб случайно, от упавшей на его дом украинской зенитной ракеты С-300.
Ранее стало известно, что украинский предприниматель Алексей Вадатурский погиб, по словам украинской стороны, он умер «во время обстрела» Николаева.
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Раскрыты детали атаки на штаб ЧФ в Севастополе
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«За нападением стоит либо агентура СБУ, либо ГУР Минобороны Украины. Именно эти люди несут ответственность за все диверсионные действия на территории Крыма с 2014 года», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя атаку беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе.
«У каждого малоразмерного дрона есть определенный радиус действия. И взлететь с территории Украины он просто не мог. Таким образом, запуск дрона состоялся либо в самом городе, либо с прилегающих к нему территорий», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Собеседник также отметил, что оперативная работа по факту инцидента уже началась. «Вероятно, сегодня-завтра мы сможем увидеть обломки этого беспилотника, а также определить тип и вес взрывного устройства», – добавил он.
«Но уже сейчас очевидно, что за атакой стоит либо агентура СБУ, либо ГУР Минобороны Украины. Именно эти люди ответственны почти за все диверсионные действия на территории Крыма с 2014 года. Плюс они периодически отлавливались нашим ФСБ при попытках организовать теракты, некоторые уже сидят», – уверен Рожин.
Эксперт также заверил, что есть целый комплекс мер, который позволит избежать подобных атак в будущем. «Нам сейчас необходимо усилить контртеррористическую и контрразведывательную работы против агентуры противника и потенциальных диверсионно-разведывательных групп на территории Крыма», – пояснил собеседник.
«С точки зрения борьбы с малоразмерными БПЛА надо задуматься об установке глушилок на важных объектах. Естественно, с оглядкой на гражданскую инфраструктуру. Кроме того, возможно наличие дежурных операторов с антидрон-ружьями, которые нацелены на борьбу с подобными устройствами в городских условиях. Если на крыше будет дежурить пара расчетов, то при обнаружении дрона они смогут оперативно его уничтожить», – заключил Рожин.
Ранее в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. «Рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», – написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В целях безопасности власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в рамках празднования Дня ВМФ, сообщил глава региона. «Смысла переносить праздник нет. Сегодня все, кто в Севастополе планировал отметить тем или иным образом День ВМФ, его бесспорно отметят. Единственное, не будет массовых мероприятий. Сегодня еще спортивное мероприятие было запланировано – соревнования по хайдайвингу, их, скорее всего, перенесем на день, возможно, на два. Переноса официального празднования не предполагается», – цитирует губернатора ТАСС.
Позднее Развожаев уточнил, что число пострадавших увеличилось до шести. «Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные – в легкой. Вся помощь необходимая оказывается», – передает ТАСС.
В Госдуме отметили, что атака беспилотника на штаб ЧФ вызывает лишь желание выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Также стало известно о том, что атака беспилотника проводилась с территории города, а не извне. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. «В городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», – сказала Ковитиди в беседе с РИА «Новости».
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В США назвали ключевой для Украины город
Украинская сторона в случае потери Одессы проиграет в спецоперации, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован.
Одесса еще во времена Советского союза стала важным курортом, взятие этого города под контроль России может произойти не в результате боевых действий, но из-за событий в самом городе, заявил Донован в публикации для журнала American Thinker, передает РИА «Новости».
«И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена», – предположил специалист.
Украине, Соединенным Штатам и Европе, которые вскоре ощутят политическую и экономическую бурю «эпических масштабов», нужно будет перенести грядущую зиму.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что сейчас настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса.
ВКС России уничтожили до 350 националистов «Кракена» в Харькове
ВКС России высокоточным оружием нанесли удар по пункту дислокации боевиков формирования «Кракен» в Харькове, безвозвратные и санитарные потери националистов составили до 350 человек, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также уничтожены 11 единиц военной техники», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что украинские военные провели обстрел промышленной зоны Энергодара, снаряды упали недалеко от складов с гуманитарной помощью.
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Число пострадавших при атаке на штаб ЧФ в Севастополе выросло до шести
Количество пострадавших при взрыве во дворе севастопольского штаба Черноморского флота увеличилось на одного, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Двое [находятся] в [состоянии] средней степени тяжести, остальные – в легкой. Вся помощь необходимая оказывается», – цитирует Развожаева ТАСС.
Он уточнил, что число пострадавших выросло до шести.
Ранее в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из-за атаки украинских беспилотников. Глава города Михаил Развожаев публиковал фотографии с места событий.
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В Севастополе впервые повысили уровень террористической опасности
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Желтый уровень террористической опасности введен в Севастополе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Приняли решение о введении «желтого» уровня террористической опасности. «Желтый» уровень – средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее в Севастополе не повышали уровни террористической угрозы.
Желтый режим вводится для усиления работы спецслужб и не отразится на обычной жизни севастопольцев, отметил глава города. Он призвал сохранять спокойствие, но быть более бдительными. Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.
Ранее в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. В целях безопасности власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в рамках празднования Дня ВМФ, сообщил глава региона. Позже стало известно о том, что атака беспилотника проводилась с территории города, а не извне. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
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СМИ: СБУ отправила блогера в «фильтрационный лагерь» за защиту русского языка
Блогера из Харькова Дмитрия Городецкого задержали во Львове и передали СБУ за пост в соцсетях, где он раскритиковал русофобию на Украине, пишет «Страна.ua».
Президент футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский обвинил блогера в «предательстве» и пропаганде «русского мира», пообещав 10 тыс. гривен (274 доллара) тому, кто назовет адрес Городецкого. «В итоге блогера «вычислили» и, по словам Козловского, передали СБУ», – отмечает издание, подчеркнув, что Городецкий находится в «фильтрационном лагере», передает РИА «Новости».
По информации СМИ, Городецкий после начала российской спецоперации переехал из Харькова во Львов. Он записал видео, в котором возмутился тем, что русский язык во Львове называют «языком оккупанта» и призывают на нем не говорить.
«Мне так интересно у вас узнать: а вы реально не в курсе? Вы не знали? Может, вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная?» – заявил Городецкий в видео.
В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, власти закрепляют это на законодательном уровне. Ранее на Украине вступил в силу очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», теперь нарушение закона грозит штрафом до 8,5 тыс. гривен (300 долларов). Вероятно, штрафы грозят в первую очередь сфере обслуживания на русском языке.
В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. 14 июля 2021 года КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным.
В Минобороны сообщили об уничтожении в ДНР американской гаубицы М777
Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы в районе Новопавловки (ДНР) уничтожили гаубицу М777 производства США, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики уничтожена гаубица М777 производства США. В районе Николаевки – пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и транспортно-заряжающая машина», – цитирует его РИА «Новости».
«Также подавлено девять взводов РСЗО «Град», четыре артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б», пять артиллерийских взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Веселое, Зайцево, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка и Курахово Донецкой народной республики», – сообщил Конашенков.
По его словам, высокоточным оружием воздушного базирования в районе населенного пункта Кодема Донецкой народной республики нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. «Уничтожены до 50 военнослужащих, две гаубицы «Мста-Б» и десять единиц военной техники», – сообщил он.
Конашенков добавил, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области.
Кроме того, российской ПВО за сутки было перехвачено в воздухе 11 снарядов реактивной системы залпового огня в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1649 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4195 танков и других боевых бронированных машин, 773 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3220 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4619 единиц специальной военной автомобильной техники», – сообщил Конашенков.
В военном ведомстве указали, что нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины продолжается.
«За сутки поражено: 13 пунктов управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Майорска Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника противника в 227 районах», – отметил он.
Кроме того, в результате ударов ВКС России в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники.
«Также уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Мураховка Николаевской области, Серебрянка Донецкой народной республики, Змиев Харьковской области и города Николаева», – добавили в ведомстве.
Ранее Конашенков заявил, что ВКС России высокоточным оружием нанесли удар по пункту дислокации боевиков формирования «Кракен» в Харькове, безвозвратные и санитарные потери националистов составили до 350 человек.
Стало известно о гибели влиятельного украинского бизнесмена Вадатурского
Украинский предприниматель Алексей Вадатурский погиб, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян со ссылкой на главу украинской администрации Николаевской ОВА Виталия Кима.
«Глава Николаевской ОВА подтверждает смерть спонсировавшего карателей олигарха. Он еще и герой Украины был, оказывается. Вот это и есть денацификация в действии», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Она выразила сожаление о том, что средства массовой информации получают подтверждение о гибели подобных фигур «из украинских источников».
Главред не уточнила имени бизнесмена, но Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на главу офиса украинского президента Андрея Ермака уточнил, что речь идет о Алексее Вадатурском.
«Ночью в результате обстрела города Николаев трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская. Искренние соболезнования семье и близким», – сообщил Ермак.
На складе продававшего на Украину оружие бизнесмена Гебрева произошел пожар
В городе Каробат в Болгарии произошел пожар на территории склада с боеприпасами, владельцем склада является поставлявший некогда на Украину оружие бизнесмен Эмилиан Гебрев.
«Склады боеприпасов находятся на территории бывших армейских казарм. Пожару предшествовал небольшой взрыв», – цитирует ссылающуюся на предпринимателя местную радиостанцию BNR РИА «Новости».
Бизнесмен указал, что на складе были устаревшие боеприпасы. В результате ЧП никто не пострадал, по данным полиции, взрыва не было.
В 2021 году СМИ сообщали, что Гебрев поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта в 2014 году. Также он хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице.
Тогда же Гебрев заявлял, что на складе во Врбетице хранились не предназначенные для дальнейшей продажи старые боеприпасы времен Варшавского договора.
В Херсонской области назвали Украину «американской корпорацией»
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина давно утратила независимость и превратилась в «американскую корпорацию».
«Никакой независимой Украины давно уже нет. Это иллюзия. Она с 2014 года после госпереворота превратилась в американскую корпорацию, а все органы власти представлены как американские частные компании, включая МВД и минобороны», – заявил он РИА «Новости».
Стремоусов считает, что американцы воспринимали Украину как свою собственную территорию, на которой нет места самому украинскому народу.
«Украина давно не принадлежит украинцам, в ней давно выборы проводились без выбора. За украинский народ все решали за океаном», – заключил он.
Ранее в Кремле заявили, что жители освобожденных территорий Украины сами решат, какое будущее будет у их регионов.