Проректора Российской таможенной академии заподозрили в продаже наркотиков

Проректора Российской таможенной академии Залима Керефова обвинили в сбыте 2 кг наркотиков с помощью даркнета, сообщило главное следственное управление СК по Московской области.

«Установлено, что обвиняемый приобрел наркотическое вещество в размере 2 кг, затем, расфасовав его на более мелкие объемы, осуществлял продажу наркотиков через даркнет», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Обвинение предъявили по статье о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ведомство уточнило, что удалось установить место производства наркотиков, там проводятся осмотры.

«Также к настоящему моменту уже обнаружено семь закладок с наркотиками, ссылки на которые найдены у обвиняемого в компьютерной технике», – добавили в СК.

В конце июня правоохранители задержали ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимира Мау, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Ректор проходит по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали в октябре 2021 года. Ей и другим фигурантам вменяют хищение средств, выделенных в рамках реализации проекта «Учитель года» по нацпроекту «Образование», Мау же обвиняется в хищении средств возглавляемого им вуза.

Мау отправили под домашний арест на два месяца. Источники сообщали, что ущерб от его деятельности превышает 40 млн рублей.