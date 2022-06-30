Бонист оценил новую сторублевую купюру

«Кто-то называет ее фантиком, кто-то говорит, что чем-то похожа на евро. Мне лично она нравится», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Союза бонистов России, кандидат исторических наук Александр Баранов, комментируя вид модернизированной банкноты номиналом в 100 рублей.

Центральный банк России на презентации представил обновленную сторублевую купюру. Зампред регулятора Сергей Белов рассказал, что на лицевой стороне банкноты изображены виды Москвы, а на обратной – Ржевский мемориал советскому солдату.

«На мой взгляд, это достаточно интересная банкнота. Хотя из моих знакомых кто-то называет ее фантиком, кто-то говорит, что чем-то похожа на евро. Мне лично она нравится, только положительные впечатления от нее», – делится Баранов.

Особенно собеседника порадовала оборотная сторона купюры с патриотичной символикой (летящими птицами). На лицевой стороне он отметил наличие парка «Зарядье», расположенного в Москве, Спасской и Останкинской башен.

«Хорошее у меня впечатление о купюре. Жду, когда она появится в обороте, положу в коллекцию. Что касается защиты, то пока я ее не держал в руках, сказать об этом что-то трудно, но вообще российские купюры входят в пятерку лучших по защите», – говорит бонист.

Также он отмечает, что акционерное общество «Госзнак» обладает новыми технологиями и способно даже разработать полимерные (пластиковые) банкноты. Кроме того, купюры пропитываются специальной антибактерицидной пропиткой, чтобы на них не было болезнетворных бактерий, а также при создании банкнот применяются пропитки, улучшающие качество бумаги и обеспечивающие лучшую защиту от влаги.

Во вторник стало известно, что новая банкнота номиналом в 100 рублей будет представлена в четверг, 30 июня. Ранее зампредседателя Банка России Михаил Алексеев рассказал, что на модернизированных сторублевых купюрах появятся контрастные цифры и надписи, а также специальные рельефные метки для незрячих людей.