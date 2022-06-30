В Москве началось прощание с Пьером Нарциссом

В Центральной клинической больнице Москвы проходит прощание с российско-камерунским певцом Пьером Нарциссом, скончавшимся 21 июня, на церемонию пришла бывшая супруга Валерия Калачева, их дочь Каролина-Кристель, а также представители посольства Камеруна.

Гроб с телом артиста поставили в ритуальном зале ЦКБ, его украсили розами. Также на прощание пришли поклонники, близкие певца и его знакомые. При этом на церемонию не явились мать и сестра Нарцисса, передает ТАСС.

«Он здесь 30 лет прожил, он здесь любил. Со всего мира люди стенали и плакали, это говорит о том, что это был настолько уникальный и харизматичный человек, который привлек к себе внимание и объединил всех позитивом и музыкой», – пояснила Калачева.

Она выразила благодарность всем, кто помог с организацией церемонии.

Каролина-Кристель сказала, что ее отец был для нее примером позитива, она запомнит его добрым человеком.

«Я его очень люблю, он навсегда в моем сердце и со мной рядом. Если я даже была не рядом с ним, он постоянно мне звонил», – сказала девушка.

Напомним, назначенное прощание в зале ЦКБ №1 Москвы отменили со скандалом. Собравшиеся узнали лишь за полчаса до начала церемонии о том, что мероприятие отменено из-за конфликтов в семье. Экс-супруга музыканта Калачева сообщала, что прощание с Нарциссом перенесли на 29 июня из-за необходимости урегулировать вопрос о передаче тела.

Представляющая семью артиста певица Милена Дейнега поясняла, что семейная ссора стала причиной переноса похорон российско-камерунского певца Пьера Нарцисса.

Напомним, 21 июня на 46-м году жизни умер Пьер Нарцисс. Он скончался в реанимации в медикаментозном сне, куда его доставили с почечной недостаточностью и проблемами поджелудочной железы и сердца.