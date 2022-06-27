Голикова заявила о введении программ воспитания в колледжах и школах еще 35 регионов

Рабочие программы воспитания в 2022 году будут внедрены во всех образовательных организациях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«С 2021 года стартовал федеральный проект «Патриотическое воспитание» в составе национального проекта «Образование». Уже по итогам 21 года более чем в 92% школ и колледжей внедрены рабочие программы воспитания с охватом более чем 97% школьников и 88% студентов. В этом году такие программы будут внедрены во всех образовательных организациях», – цитирует ее РИА «Новости».

Голикова добавила, что внедряется институт советников, а также должность директора по воспитанию, чтобы помочь педагогам. Он будет принят еще в 35 регионах в дополнение к 10 пилотным. Нормативно-правовая база для этого подготовлена.

По ее словам, ежегодно не менее 2,5 тыс. специалистов бесплатно обучаются на базе специально созданного центра в «Артеке».

«Есть первые результаты. В десяти пилотных регионах, где был внедрен этот институт, все кандидаты в советники прошли серьезный конкурсный отбор. В этих регионах мы отмечаем возросшую вовлеченность школьников в общественно-полезную деятельность, родительской общественности в воспитательную повестку», – уточнила вице-премьер.

В апреле в Совфеде призвали разработать механизмы участия детей в общественной жизни.