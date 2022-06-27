Матвиенко высказалась о создании нового молодежного движения

Новая организация детей и молодежи (о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена») не должна быть бездушной бюрократической структурой, ее нужно сделать динамичной и привлекательной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Важно всегда помнить о том, что подрастающее поколение не терпит принуждения и неискренности. Мы должны слышать голос детей и молодежи, учитывать их идеи, особенно в том, что касается вопросов образования и воспитания», – сказала политик в ходе заседания Совета при президенте России по вопросам госполитики в сфере защиты детей, передает РИА «Новости».

По словам спикера, организация должна получить яркое название. Также Матвиенко добавила, что во время встречи с представителями родительского сообщества получила массу предложений, каким должно быть движение.

«На выходе должна получиться не бездушная бюрократическая структура, а живое, динамичное, привлекательное и по-настоящему общественное движение, которое поможет ребятам самореализоваться, найти новых друзей и определить свой путь во взрослой жизни», - сказала Матвиенко.