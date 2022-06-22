В Москве на Поклонной горе завершилась акция «Сад памяти»

В День памяти и скорби, завершилась Международная акция «Сад памяти», цель которой – высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. Финальное мероприятие прошло на Поклонной горе в Москве. Всего за три месяца участники высадили 33 млн деревьев, увековечив память о советских солдатах, узниках концлагерей, блокадниках Ленинграда и просто мирных жителей.

Вместе с молодежью 34 дерева яблони в память о подвиге предков, которые ценой жизни защитили свое отечество, высадили вице-премьер Виктория Абрамченко, заместитель директора Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения Александр Калягин, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко, народный художник РФ, академик Российской академии художеств Вячеслав Желваков, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, а также представители Фонда памяти полководцев Победы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД

«Каждое посаженное дерево – это живой памятник. Приятно видеть, как к проекту каждый год присоединяется талантливая молодежь, которая бережно хранит память о великом подвиге наших предков. «Сад памяти» связывает целые поколения и не дает забыть подвиг, который совершил советский народ. Сегодня у страны есть новые герои: бойцы, которые сражаются в Донбассе, заслуживают такого же уважения и такой же памяти. Мы видим, как акция выходит далеко за пределы России и в этом году объединила 37 государств», – сказала Абрамченко.

Акция на Поклонной горе началась с минуты молчания и возложения цветов к памятной скульптуре «Скорбящая мать» в Музее Победы, затем состоялась церемония награждения победителя конкурса детских рисунков «Сад памяти глазами детей». Работа 12-летней Олеси Тереховой из города Железногорска Курской области пополнила выставку студентов Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, а саму девочку пригласили в Москву на финальное мероприятие. Увидеть ее работу и другие рисунки конкурсантов можно в выставочном зале Музея, экспозиция в рамках «Сада памяти» продлится там до 3 июля.

Уже второй год акция проходит при поддержке Министерства просвещения России и школьники – самая активная аудитория. В этом году к проекту присоединились более 2,5 млн учащихся и учителей. Дети не только высаживали сады в рамках последнего звонка, но и участвовали во Всероссийском уроке Победы. Поэтому сегодня благодарственное письмо вручили и девятикласснице Екатерине Диановой, как самой активной посланнице акции «Сад памяти».

«В рамках третьего сезона «Сада памяти» у нас была особая миссия – нам было важно вовлечь как можно больше молодежи: школьников, студентов, представителей экологических организаций. У каждого была возможность внести вклад в экологию своего региона, увековечив память героев. Совместными усилиями мы не только достигли цели в 27 млн деревьев, но и перевыполнили этот показатель. Наши волонтеры и активисты со всей страны обратились к нам с предложением создать движение волонтеров леса, которые будут охранять наши леса и беречь каждое высаженное дерево. Отрадно, что таким образом наша молодежь готова доказывать свою любовь к нашей стране и экологии», – сказала генеральный директор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, руководителя ВОД «Волонтеры Победы» Ольги Занко, акция уже стала народной – из года в год она объединяет людей по всей стране и за ее пределами. В России же нет семьи, в которой не оставила свой след Отечественная война, – история воевавшего родственника есть практически в каждом доме.

«Сад памяти» – это больше чем акция, это теперь семейная традиция. И нам теперь сложно представить памятные исторические даты – День Победы или День памяти и скорби – без этого патриотического проекта. Нас поддерживают не только в России – жители других стран, ближнего и дальнего Зарубежья. Это очень важно, знать, что во многих странах у нашей акции есть единомышленники, которые чтут память предков, которые 81 год назад освободили весь мир от нацизма. В этом году «Сады памяти» мы также высадили в Донбассе и в Донецке. Там появилась аллея, посвященная Герою России Владимиру Жоге», – отметила Занко.

Сегодня разбить «Сад памяти» приехала и соорганизатор акции, дочь маршала Конева, президент Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева. Памятное мероприятие также посетили внук маршала Рокоссовского – Константин Рокоссовский, правнучка маршала Георгия Жукова Варвара Ерохина и внучка Героя СССР, генерала армии Михаила Малинина – Надежда Малинина.

«Мы люди, которые должны помнить, люди, которые любят своих родителей. Прогуливаясь по этому замечательному саду, который мы сегодня высадили, я буду думать о своем папе. Яблоки, которые здесь когда-то будут, напомнят о том, как мы собирали такие же плоды у нас дома, когда он был рядом. Для всех нас: Жуковых, Рокоссовских и Малининых – это абсолютно святая вещь», – поделилась Конева.

Почетным участником акции стала и Ирина Купченко, вдова народного артиста СССР Василия Ланового. В 2020 году Василий Семенович посадил миндальное дерево в память о своих родителях в Севастополе, а год спустя памятный сад разбили уже в его честь. Теперь артистка театра и кино приходит почтить погибших в годы войны солдат и мирных жителей вместо мужа. На Поклонной горе в яблоневом саду она тоже посадила дерево.

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее цель – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего – 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших.