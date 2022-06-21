В Подмосковье решили открыть новый хлебозавод

Энтомолог объяснил важность борьбы с муравьями для истребления тли на даче

Для того, чтобы на дачном участке не было тли, необходимо избавить территорию от большого количества муравьев, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко. Если же насекомые все-таки расплодились, то следует полностью обработать весь огород инсектицидами.

В Татарстане отмечается небывалое нашествие тли. Отмечается, что в этом году насекомые особенно стойкие – сезонное опрыскивание не избавило огороды от вредителя. Более того, тля встречается даже на тех растениях, которые раньше обходила стороной. Есть опасения, что нашествие тли может перекинуться и на другие регионы.

«Если одолевает тля, а она может сильно ослабить растения, то нужно провести опрыскивание разрешенными инсектицидами. Для этого в специализированном магазине необходимо спросить у продавца препарат, а при опрыскивании строго следовать прилагаемой к нему инструкции», – говорит Гниненко.

Однако для того, чтобы тли прямо с весны не было на участке, следует выполнять комплекс работ, продолжает специалист. Например, если тля обитает на кусте смородины, то надо весной, когда только сойдет снег, а почки еще не тронутся, пролить кусты горячей водой.

«Видов тли очень много, и с каждым надо бороться особо. Важно, чтобы на участке не было муравьев, так как они тлю берегут и охраняют, потому что она дает им падь – сладкий корм», – отмечает энтомолог. Он предупреждает, что с муравьями бороться очень сложно, но возможно. Для того, чтобы уменьшить их количество на участке, следует расставить отравленные приманки или можно опрыснуть энтоомопатогеными грибами, например, боверином.

Летом прошлого года в Севастополе местные жители заметили огромное количество гусениц белой американской бабочки. Пользователи Сети публиковали фотографии, на которых видно, что мохнатые насекомые погубили много деревьев, окутав их своей густой паутиной, наползают в большом количестве на стены домов, а вечером они так поедают растения и мебель, что «хруст стоит».