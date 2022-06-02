Автобус и грузовик столкнулись в Кемеровской области, много пострадавших

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2 июня, четверг | Последнее обновление — 13:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило о прекращении притока на Украину иностранных наемников
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Американские реактивные системы залпового огня, если они попадут в Таврию, в Донбасс, на украино-российскую границу, станут новым орудием террора.
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Бундесвер сейчас находится в очень плохом состоянии: устаревшая техника, недокомплект служащих, крайне низкий авторитет в обществе. Значит ли это, что Германия не сможет воссоздать мощную армию? Нет, не значит.
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Турция сейчас – тот редкий случай, когда, разговаривая с государством, мы можем почти на 100% знать – мы ведем диалог с партнером, а не с куклой, за ниточки которой дергает более могущественный соперник из-за океана.
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Автобус и грузовик столкнулись в Кемеровской области, много пострадавших
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В Топкинском районе Кемеровской области столкнулись рейсовый микроавтобус и грузовик, пострадали 13 человек, сообщил представитель экстренных служб.
«На 203-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись рейсовый микроавтобус с грузовиком. По предварительным данным, пострадали 13 человек», – сказал собеседник РИА «Новости».
Автобус с людьми ехал из Новосибирска в Кемерово, обстоятельства аварии уточняются.
В среду в Москве произошла авария с участием пешехода: автомобиль выехал на тротуар и наехал на стоящего человека.
Лавров: Запад стыдливо умалчивает про попавшие под санкции российские суда-зерновозы
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Западные страны не рассказывают о том, что антироссийские санкции распространяются на российские суда, перевозящие зерно, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Есть проблема с экспортом российского зерна. Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции попали суда, которые ввозят российское зерно. Их не принимают в европейских портах, их не страхуют, и в принципе все логистические, финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, оказались под санкциями наших западных коллег», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что у России в других отношениях нет проблем с обеспечением устойчивого снабжения зерном мировых рынков. Проблема, по его словам, заключается в отсутствии свободного выхода из украинских портов через минные поля, которые были установлены украинскими военнослужащими.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы.
В среду глава МИД России Сергей Лавров сообщал о достижении договоренностей с Турцией о разминировании украинских портов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не препятствует вывозу зерна на судах из черноморских портов, проблема в минировании портов и прибрежных вод, организованном украинской стороной.
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Жена Зеленского: Девятилетний сын дает отцу советы по военным вопросам
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Супруга президента Украины Владимира Зеленского заявила, что открыто говорит с детьми о происходящем на Украине, и рассказала, что ее девятилетний сын дает советы отцу по военным вопросам.
По словам Зеленской, она пытается быть честной с детьми, в том числе и по причинам, по которым им пришлось временно расстаться с отцом, передает Daily Mail.
Она добавила, что дети – 17-летняя Александра и девятилетний Кирилл – знают о том, что происходит.
Зеленская отметила, что дочь уже взрослая, поэтому с ней проще, девочка сама читает новости.
«С сыном по-другому, он подрастающий политолог, он все знает, дает нам военные советы, что нам покупать… И отцу тоже... Какие танки, самолеты, вертолеты надо купить, чего не хватает. Какие страны помогают нам плохо, какие страны помогают нам хорошо. Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами», – поделилась первая леди Украины.
Зеленская рассказала, что ее муж не сам пишет тексты для выступления. По ее словам, она не имеет возможности увидеть тексты лично перед выступлением, как и не всегда сам Зеленский.
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Литва признала «парадоксальный результат» санкций против России
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Санкции против России и ситуация с поставками российских энергоресурсов привели к «парадоксальному результату», заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Науседа заявил, что «налицо парадоксальный результат, когда доходы Кремля как бы не снижаются». По его словам, «это происходит прежде всего из-за роста цен», в связи с чем «значительного воздействия» санкции «на финансы России не имеет». Науседа сказал, что «вечно такое продолжаться не будет».
Кроме того, он признал, что страны Запада «не могут преградить» России «путь к договоренностям с третьими странами, в результате которых она будет получать прибыль от продажи нефти другим государствам», передает ТАСС со ссылкой на LRT.
Науседа также прокомментировал вопрос о кандидатском статусе Украины на вступление в ЕС: «Если дискуссии не приведут к ясному результату или будет послан невнятный сигнал, упакованный в какие-то трудно просматривающиеся одежды, это будет разочарование и для нас самих, и для Украины». Он обещал, что Литва «будем делать все, чтобы эта весть была недвусмысленной и ясной».
Напомним, Прибалтика стала главной жертвой антироссийских санкций. Тем временем Евросоюз принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
Россия ограничила экспорт необходимых для производства полупроводников инертных газов
Правительство России решило до конца года ограничить экспорт инертных газов: аргона, гелия, неона, которые используют для производства полупроводников при изготовлении микросхем.
Россия поставляет до 30% неона от глобального потребления. Теперь же экспорт газа будет доступен только по решению правительства, на основании предложений Минпромторга, пишут «Известия» со ссылкой на постановление правительства.
Отмечается, что с начала пандемии коронавируса в мире начался глобальный дефицит полупроводников – после того как Украина приостановила поставки неона с двух своих заводов.
«Россия решила напомнить недружественным странам об их импортозависимости. Теперь российский Минпромторг определит, кто будет иметь доступ к неону, криптону, ксенону – ключевым и критически важным газам для производства полупроводников, более 30% которых на мировом рынке приходится на нашу страну», – заявил источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Эксперты отмечают, что для вводивших санкции против РФ «партнеров» и их микроэлектронных фабрик это может оказаться весьма чувствительным. Принятое решение дает России возможность рассчитывать на конструктивный и прагматичный подход иностранных производителей к поставкам необходимой микроэлектронной продукции в Россию.
Ранее, согласно санкциям, введенным Евросоюзом в апреле, запрещается экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро. Также ограничения включают в себя запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС.
Напомним, эксперты заявили, что дефицит необходимых для производства техники полупроводников в России, спровоцированный санкциями из-за ситуации на Украине, можно решить за счет налаживания отечественного производства – на это стране потребуется около 15 лет – либо организовать поставки из Китая.
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СМИ: Начата проверка на коррупцию в отношении Чубайса
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Силовики начали опрос свидетелей по делу о коррупции со стороны покинувшего Россию бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса и его окружения, сообщил источник в силовых структурах.
«Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы Роснано Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», – рассказал собеседник ТАСС.
Ранее источник сообщал, что российские силовики проверяют информацию о скрытых в банках Европы счетах Чубайса.
В начале мая представитель Чубайса заявил, что экс-чиновник недавно посещал Турцию, после чего – Израиль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле нет ни возможности, ни желания следить за судьбой Анатолия Чубайса.
В конце апреля источник в окружении Чубайса сообщал, что бывший гендиректор Роснано находится в Италии и возвращаться в Россию не планирует. 21 апреля Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод». В начале апреля Чубайса вызвали в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о мошенничестве и краже в особо крупном размере.
Напомним, 25 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Двумя днями ранее появилась информация, что Чубайса уехал из России. Последним предложением Чубайса стало введение платы за углеродные выбросы.
Запад задумался об отказе от идеи эмбарго на российскую нефть
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Страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной, сообщил президент США Джо Байден.
На Западе, как следует из слов Байдена, ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти». Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене». Как пояснил Байден, в этом случае Россия сможет экспортировать нефть, но по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».
Кроме того, Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе». Он планирует подробнее изложить свою точку зрения в четверг, передает РИА «Новости».
Напомним, Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Украинским беженцам в Германии предложили помощь кабанчика Мыколы
Власти Германии запустили специальный сайт для украинских беженцев, который поможет им адаптироваться в новой стране. Символом ресурса стал кабанчик Мыкола в желто-голубом платке и кепке.
Портал создала Федеральная ассоциация католиков в области экономики и управления.
«Мы не можем заменить вам вашу Родину, но мы бы хотели предложить вам хороший и надежный дом на ближайшее время. (…) На этом сайте ты найдешь много полезного, и все на украинском и немецком языке. Таким образом ты сможешь немного выучить язык», – говорится в сообщении на сайте, скриншот с которого публикует Telegram-канал Zvezdanews.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что не все прибывшие с Украины в Германию являются беженцами, многие просто купили паспорта.
НАТО решило провозгласить Россию главной угрозой
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В новой стратегической концепции НАТО Россию объявят главной угрозой для альянса, сообщила постпред США при НАТО Джулианн Смит.
«Мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО», – приводит слова Смит ТАСС.
Как заявила Смит, «для НАТО это приоритет номер один и будет оставаться таковым в обозримом будущем». НАТО намеревается предпринять шаги, чтобы «укрепиться», сделает акцент на «сдерживании и обороне». По словам Смит, НАТО двигалось в этом направлении до начала Россией специальной военной операции на Украине, но «теперь этому будет уделено больше внимания». Россия «появится в стратегической концепции в качестве имеющей первостепенное значение угрозы альянсу». По словам Смит, «Китай также появится в этом документе». НАТО собирается отразить в своей доктрине и сближение Москвы и Пекина.
Смит сообщила, что сейчас НАТО не рассматривает возможность институционализации отношений с государствами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, хотя «заинтересовано в расширении отношений с внерегиональными партнерами».
Кроме того, США не предвидят какой-либо роли НАТО в содействии транспортировке зерна или иного продовольствия с Украины, прежде всего морским путем, с целью поставок на мировые рынки. Кроме того, она отрицательно ответила на вопрос о том, рассматривали ли США с союзниками по НАТО возможность передачи Украине западной боевой авиации.
Напомним, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи с действиями России у НАТО «нет никаких ограничений», чтобы «иметь прочную позицию на восточном фланге». По словам Джоанэ, альянс должен «гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5» Устава НАТО и «союзниками».
По словам Джоанэ, Москва в Основополагающем акте Россия – НАТО «взяла на себя обязательства не нападать на соседей» и «проводить регулярные консультации с НАТО». По мнению альянса, нарушены оба пункта. «Поэтому я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт по сути не действует из-за России», – сказал он.
В апреле глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли. В марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что угроза столкновения НАТО и России существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется».
При этом в воскресенье стало известно о деталях новой стратегии альянса. Она включит в себя корректировки статуса России и проблематику Китая, который ранее в документе не фигурировал.
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Меркель впервые лично прокомментировала спецоперацию России
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые лично прокомментировала события на Украине, выразив солидарность со страной и назвав происходящее «глубоким поворотным моментом».
«Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону», – цитирует ТАСС ее речь на мероприятии по случаю ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана.
Кроме того, Меркель назвала действия России «вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны» и выразила поддержку усилиям федерального правительства Германии, ЕС, США и партнеров в Группе семи (G7), НАТО и ООН, которые, по ее мнению, нацелены на прекращение боевых действий.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
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Польша предъявила украинским беженцам ультиматум
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Большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, сообщает издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление замглавы министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.
Решение вступит в силу 1 июля. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается. Речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах.
Власти, отмечается в публикации, планируют стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.
«Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину», – передает РИА «Новости» слова польского профессора Петра Длугоша.
Ранее председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что из въехавших в Польшу украинских беженцев 2 млн человек решили остаться на территории страны.
Напомним, с начала лета несколько польских городов решили отменить бесплатный проезд для граждан Украины, который был введен 24 февраля после потока беженцев.
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СМИ: Михаил Прохоров получил гражданство Израиля
Российский бизнесмен Михаил Прохоров получил израильское гражданство, утверждают СМИ со ссылкой на снимок нового паспорта предпринимателя.
Михаил Прохоров стал гражданином Израиля в конце марта, утверждает «СтарХит» со ссылкой на документы.
При этом сообщения о получении израильского гражданства бизнесменом поступали еще в начале апреля, но фонд предпринимателя ОНЭКСИМ опровергал их. По данным фонда, Прохоров уезжал за границу для медицинского обследования.
Россия применила на Украине защищенные от ПЗРК штурмовики Су-25СМ3
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В военной спецоперации на Украине применяются модернизированные штурмовики Су-25СМ3 с бортовым комплексом обороны «Витебск-25», сообщили в силовых структурах.
Источники ТАСС сообщили, что Россия «успешно применяет» Су-25СМ3, которые «оснащены комплексом радиоэлектронной борьбы». «Витебск-25» способен «защитить их от ракетных ударов ПЗРК противника». Указывается, что Су-25СМ3 применяется в основном на южном направлении и в Донбассе. Комплексы «Витебск» установлены в подвесных контейнерах на узлах подвески самолета. Они продемонстрировали «высокие характеристики и в целом достаточно успешно справляются со своими задачами».
Кроме того, комплексы «Витебск» устанавливаются в том числе на вертолеты Ка-52 и семейства Ми-8. Отмечается, что «они успешно использовались российскими военными в Сирии». «И тогда ни один вертолет с «Витебском» не пострадал от ракет ПЗРК, выпущенных террористами», – сообщили источники.
Официального подтверждения предоставленной источниками ТАСС информации не поступало.
Напомним, задачей комплекса «Витебск» является защита летательных аппаратов от всех типов ракет с инфракрасными головками самонаведения. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
Путин поддержал идею возродить почетное звание «Мать-героиня»
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Президент Владимир Путин высказался за возрождение в России почетного звания «Мать-героиня». Женщинам с таким званием будут выплачивать 1 млн рублей, об этом он заявил на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава»
Глава государства рассказал об итогах прошедшего в конце мая заседания Госсовета. Он пояснил, что российские власти условились серьезно обновить и расширить положения указа «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».
«В том числе – хочу это подчеркнуть особо – вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание «Мать-героиня», – передает его слова ТАСС.
«Надо установить единовременную выплату за медаль многодетным семьям 200 тыс. рублей, при ордене «Родительская слава» – 500 тысяч, матери-героине – один миллион», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович обратилась к президенту России с просьбой проработать вопрос о возвращении звания «Мать-героиня».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года было установлено, что матери, родившей и воспитавшей десять детей, присваивается высшая степень отличия – звание «Мать-героиня». Положение о почетном звании «Мать-героиня» и орден «Мать-героиня» были утверждены указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1944 года.
Присвоение звания «Мать-героиня» производилось по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери. Матерям, которым присвоено звание «Мать-героиня», вручался орден «Мать-героиня» и грамота Президиума Верховного Совета СССР.
За 40 лет с момента утверждения звания «Мать-героиня» им были награждены более 750 тыс. женщин. С 1991 года присвоение почетного звания «Мать-героиня» не производилось.
Минобороны: Киев планирует обстрел России американскими ракетами большой дальности
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По достоверной оперативной информации, полученной в результате перехвата радиопереговоров, в городе Шостка Сумской области киевским режимом планируется осуществить очередную провокацию, сообщают в Минобороны России.
«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», – говорится в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве отметили, что «этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения».
«При проведении данной провокации по указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами», – заключили в Минобороны.
Ранее в Минобороны заявили, что украинские боевики планируют обстрелять приграничную территорию России из жилого района Сум, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами.
В среду стало известно, что власти США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
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Экс-командир херсонской теробороны захотел получить российское гражданство
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Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко заявил о намерении оформить российское гражданство для себя и своей семьи.
«На сегодняшний момент люди (жители Херсона) себя чувствуют уверенно. Сам Херсон стал чище по сравнению с предыдущими годами. Я тоже приму гражданство Российской Федерации и буду свою семью просить, чтобы это сделали», – передает РИА «Новости» его слова.
Кузьменко рассказал, как украинские офицеры «обрекли его необученных бойцов на смерть», прикрывая собственное отступление.
По его словам, в первый день российской спецоперации украинский командир связался с ним и заверил, что на херсонском направлении ничего не происходит, а российская армия якобы не станет двигаться в сторону Херсона. При этом он уточнил, что все украинские военнослужащие и сотрудники силовых структур бежали из города в первые два дня после начала российской операции.
Экс-командир рассказал, что 25 февраля он получил приказ раздать оружие личному составу и распустить всех по домам. «Если бы мы тогда раздали оружие тем, кто у нас был, мы бы половины уже не собрали. Из тех людей, что у нас были, только 20–25 явились на сборный пункт. На собрании командования я выступил с просьбой вывести вообще всех из Херсона, так как никакой подготовки и установок по обороне у нас не было. Мне было строго отказано и приказано оставаться на местах», – вспоминает он.
Кузьменко рассказал, что он приказал занять позиции на окраине Херсона и рассредоточиться. При этом до начала боя один из местных жителей предупредил его, что российские военные уже находятся в городе, и смысла в действиях его бойцов нет, добавил он.
Экс-командир теробороны сообщил, что позднее начался бой, начала работать минометная артиллерия, а украинские военные и силовики к тому моменту уже покинули город.
«После выехала БМП и начинала тоже работать по нам. Бойцы побросали оружие и легли на землю. Командир дал команду отходить. Мы не видели, что там были раненые, было понятно, что уже они все трупы лежат. Со мной приехало около 43 человек, осталось на поле боя около 18–20 человек», – сообщил он.
По утверждению Кузьменко, он не отдавал своим бойцам приказа стрелять по российским военнослужащим, а сам не успел применить оружие в попытках сохранить жизни оставшихся людей. Так получилось, что большая часть спутников Кузьменко не слышала приказы и не могла оказывать какое-либо сопротивление из-за полного отсутствия военной подготовки, добавил он.
Украинские силовики бежали из Херсона, прикрыв свой тыл батальоном из числа мобилизованного в ряды территориальной обороны гражданского мужского населения, резюмировал экс-командир теробороны.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль
и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили
о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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