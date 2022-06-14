Российский телескоп ART-XC просканировал более четверти галактики

Установленный на обсерватории «Спектр-РГ» российский телескоп ART-XC после отключения немецкого телескопа eROSITA продолжает составлять карту Млечного Пути, спутник исследовал более четверти галактики, сообщили в Роскосомсе.

«Российской телескоп ART-XC имени М. Н. Павлинского, установленный на астрофизической обсерватории Спектр-РГ, осмотрел чуть более четверти нашей Галактики», — говорится в сообщении в Telegram-канале Роскосмоса.

Научные данные поступают на Землю ежедневно. Благодаря этому ученые регистрируют десятки источников жесткого рентгеновского излучения, многие из которых являются новыми, впервые обнаруженными именно телескопом ART-XC.

Телескоп начал наблюдения по обновленной программе в марте 2022 года.

Цель «Спектра-РГ» – составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт. На составление каждой уйдет по полгода.

Космический аппарат «Спектр-РГ» разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. На его борту размещены два рентгеновских телескопа: российский ART-XC им. М. Н. Павлинского и германский еROSITA.

Ранее германская сторона уведомила об отключении своего телескопа на космической обсерватории «Спектр-РГ» из-за ситуации вокруг Украины, вследствие чего ART-XC продолжил работу в одиночку.

Однако глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин принял решение о восстановлении работы eROSITA совместно с российским телескопом.