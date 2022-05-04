Грузинский депутат: Власти Украины никто не спрашивает, какой должна быть власть в Грузии

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Бека Давитулиани призвал официальных лиц Украины не пытаться решить, кто будет во власти в его стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Ни одного представителя украинской власти никто не спрашивает и никогда не спросит, кто будет во власти в Грузии», – заявил он.

По его словам, в нынешней ситуации на Украине там «сложно сдерживать эмоции и проявлять рационализм, но это все равно необходимо делать».

«Украина не впустила президента Германии, обвинив его в коллаборационизме с Россией. О Венгрии говорят, что это «агентура (президента России) Путина. Немножко надо (Украине) сохранять рационализм», – отметил Бека Давитулиани.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что грузины выбрали власть, которая «готова согласиться с тем, что часть территории Грузии ей юридически не принадлежит».

Накануне председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о том, что обвинения, которые раздаются по разным адресам от украинских структур, снижают уровень доверия к ним. Комментируя заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Будапешт был якобы заранее уведомлен о начале Россией специальной военной операции и рассчитывал получить от этого выгоду, Шалва Папуашвили сказал, что «к сожалению, в последнее время мы слышим такие обвинения – сначала по отношению к Грузии, Азербайджану и Армении, теперь к Венгрии». «Выдвигается обвинение к стране-члену НАТО о том, что она связана с Россией. К сожалению, украинские структуры своими заявлениями вредят уровню доверия (к ним)», – отметил он.