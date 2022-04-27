Киев обиделся на решение Гутерреша посетить Россию до Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Антониу Гутерреша за то, что генсек ООН посетил Украину только после визита в Россию.

Подоляк «удивился» тому, что «представители таких организаций, как ООН, едут сначала в Россию», а не на Украину. По его мнению, «то, что только на 63-й день войны они заговорили о гуманитарных коридорах, звучит странно». Подоляк считает, что «ООН – слабая организация», пишет «Страна.ua».

После визита в Россию генсек ООН прибыл на Украину, где у него в четверг должны пройти переговоры с главой МИД страны Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».