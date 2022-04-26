Путин сравнил признание независимости ДНР и ЛНР с Косово

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26 апреля, вторник | Последнее обновление — 21:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с ИГИЛ
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Россия – едва ли не единственная страна в мире, которая многое может себе позволить. Практически всё! При этом России не нужно обделять, дурить, обманывать весь остальной мир. Мы живем в абсолютно самодостаточной стране.
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Только за счет мобилизации убежденных людей, не высчитывающих собственную выгоду на фоне исторической драмы, а поступающих так, потому что не могут поступить иначе, можно добиться победы.
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Мы можем принять прощение и простить тех, кто ненавидит нас. От этого мир не перестанет пузыриться яростью и местью. Он будет лежать во зле до самого возвращения Христа во славе. Но мы уже не будем частью этого.
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин сравнил признание независимости ДНР и ЛНР с Косово
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Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в связи с признанием ДНР и ЛНР напомнил о решении международного суда по Косово о праве территории объявить суверенитет без согласия центральных властей.
«Я лично читал все документы международного суда ООН по ситуации в Косово. Прекрасно помню решение международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение международного суда. И это решение было поддержано всеми», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, ДНР и ЛНР имеют такое же право объявить о своем суверенитете, не обращаясь к центральным властям, потому что «прецедент создан».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин разъяснил Эрдогану, что требуется от Зеленского в ситуации на «Азовстали»
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Киев должен направить приказ ВСУ сложить оружие на «Азовстали», сообщает пресс-служба Кремля.
«Что касается заблокированных на территории завода «Азовсталь» украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие. Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Главы государств обсудили обстановку на Украине «в контексте специальной военной операции по защите Донбасса и предпринимаемых российской стороной на постоянной основе усилий по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров».
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову
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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звания Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу», – говорится в документе.
Делимханову 52 года, он является советником главы Чечни Рамзана Кадырова, с 2007 года – депутат Государственной думы. С марта принимает участие в спецоперации ВС России на Украине, руководил подразделениями бойцов из Чеченской Республики в ходе освобождения Мариуполя.
Делимханов был награжден тремя орденами Мужества, а также орденом Ахмата Кадырова, высшей наградой Чеченской Республики. Имеет благодарность правительства России (2019), сообщает ТАСС.
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Глава ДНР заявил о новом этапе спецоперации на фоне терактов в Приднестровье
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После выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live», что «нам важна скорость – скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», передает РИА «Новости».
Также он заявил, что задержанные сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах и позициях в Донбассе иностранным разведкам. По его словам, были задержаны люди, не имеющие дипломатического иммунитета.
Ранее в ЛНР нашли доказательства шпионажа миссии ОБСЕ на Украину. В ДНР было возбуждено уголовное дело против шпионивших в пользу Украины сотрудников ОБСЕ, они передавали Киеву составляющие государственную тайну сведения. До этого ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной и заявили о необходимости до 30 апреля свернуть миссию организации в республике.
Напомним, Совбез Приднестровья подтвердил три террористические атаки. Пострадали здание Министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Кроме того, ВСУ несколько раз обстреляли приграничные территории России. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села Нехотеевка и села Отрадное со стороны Украины. При этом Лондон одобрил использование Украиной британских вооружений для ударов по территории России.
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Путин: Россия знает, кто и что делал в Буче
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Армия России не имеет отношения к событиям в Буче, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Он добавил, что Москва знает, кто стоит за этой провокацией, передает ТАСС.
По словам Путина, на переговорах России и Украины в Стамбуле был серьезный прорыв, но затем Россия столкнулась с провокацией в Буче.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.
Эрдоган предложил Путину организовать встречу с Зеленским
Турецкий лидер Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложил организовать его встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским.
«Президент Эрдоган повторил свое предложение вывести стамбульский процесс, который является очень важным этапом переговоров между Россией и Украиной, на уровень лидеров», – передает ТАСС его слова.
При этом Эрдоган заверил, что Анкара продолжит делать все возможное для установления прочного мира на Украине.
«Президент Турции указал на важность прекращения огня, эффективной работы гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации, а также сказал, что Турция будет и впредь делать все возможное, чтобы остановить эти события, которые наносят ущерб всем, и для установления прочного мира», – уточнили в канцелярии турецкого президента.
Ранее стало известно, что Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой ситуацию на Украине. Это – уже пятый разговор двух президентов с начала известных событий на Украине.
До этого турецкий лидер в ходе телефонных переговоров с Зеленским заявил, что Турция настроена «принципиально положительно», чтобы выступить одной из стран-гарантов безопасности Украины.
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В ДНР оценили вероятность прорыва с «Азовстали»
Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе надежно блокирована союзными силами России и ДНР, попытки прорыва со стороны находящихся там боевиков обречены, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«У них эти попытки не увенчаются успехом в любом случае, потому что территория «Азовстали» надежно блокирована нашими войсками совместно с войсками России. В том числе работает артиллерия, чтобы такие попытки блокировать», – сказала она в эфире «Первого канала», сообщает РИА «Новости».
Никанорова заявила, что у противника есть единственный выход – сложить оружие и сдаться, чтобы не погибнуть.
Также, по словам главы МИД ДНР, прозвучавшим в эфире телеканала «Россия 24», «на данный момент никто не воспользовался гуманитарным коридором. Вот 127 человек гражданских, которые вышли по гуманитарному коридору из близлежащих зданий, – это вот все люди в данный момент, кто смог воспользоваться таким гуманитарным жестом».
По словам Никоноровой, с прошлой недели гражданские лица не покидали блокированную территорию «Азовставли», что говорит либо об отсутствии там гражданских лиц, либо желании боевиков держать гражданских лиц в качестве живого щита.
«Это удивительная ситуация. Либо информация о нахождении там гражданских лиц фейк, либо эти гражданские лица просто по сути находятся в заложниках, потому что, скорее всего, если они там действительно есть, то их не выпускают. Соответственно, мы предполагаем, что они (боевики – ред.) делают это для того, чтобы спасти свои собственные жизни, то есть продолжают прикрываться гражданским населением», – заключила глава МИД ДНР.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Путин: Для России в спорте нет недружественных стран
Президент Владимир Путин на встрече с российскими олимпийцами в Кремле, заявил об отсутствии для России недружественных стран в спорте.
«Для России в спорте нет недружественных стран. Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений. За его идеалы – идеалы справедливости, равенства и честной борьбы», – передает его слова РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что Россия приложит все усилия для обеспечения прав своих атлетов.
«Мы приложим все силы для обеспечения прав наших атлетов, будем проводить соревнования, открытые для всех наших друзей и настоящих партнеров, таких как Всемирная ассоциация олимпийцев и Международный совет военного спорта, которые поддержали российских атлетов», – отметил Путин.
Глава государства отметил, что победы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине были блестящими и волевыми.
В ДНР сообщили о подтверждении подозрений в адрес миссии ОБСЕ в шпионаже на Украину
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«Мы с самого начала говорили, что ОБСЕ работает на одну сторону – киевскую. Неоднократно отмечалось, что в отчетах «не замечали» знаковые инциденты», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. В освобожденном Мариуполе обнаружены документы ОБСЕ, которые содержат сводки о военных преступлениях Украины с 2014 года, не попавших в официальные отчеты.
«Мы неоднократно видели, что сотрудники миссии не доезжали на многие масштабные обстрелы. В принципе ничего нового для нас тут нет. Когда я участвовал в политической подгруппе минских переговоров, постоянно этот вопрос перед ОБСЕ поднимался. Они все отрицали, рассказывали, что непредвзято работают, фиксируют нарушения с обеих сторон», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Как оказалось, представители миссии ОБСЕ не только не фиксировали некоторые события, но их данными пользовалась украинская армия. Например, ВСУ имели доступ к камерам, которые размещали ОБСЕ, и активно их использовали, чтобы нанести нам как можно более серьезный ущерб», – отметил донецкий парламентарий.
«Неоднократно наша сторона говорила, что ОБСЕ не дает проверять свои машины, хотя согласно нормам международного права, мы могли это делать. У нас были подозрения, что они перевозят предметы двойного назначения, в том числе и военные. Так и оказалось. Они своим автотранспортом, может, по личной инициативе, перевозили запрещенные вещи. Тем более в составе миссии ОБСЕ были офицеры НАТО. Якобы бывшие, но, вполне возможно, и действующие», – добавил собеседник.
«Россия, конечно, должна – и, я уверен, будет – поднимать вопрос о преступлениях сотрудников миссии и необходимости привлечения их к ответственности. Но будут ли они наказаны сейчас – это большой вопрос. Возможно, они понесут наказания уже по итогам всей нашей спецоперации», – резюмировал собеседник.
Во вторник Telegram-канал Readovka опубликовал информацию о том, что в Мариуполе войска ДНР обнаружили архив ОБСЕ, содержащий сведения о военных преступлениях Украины с 2014 года. В офисе миссии ОБСЕ обнаружена подшивка отчетов сотрудников международной организации, в которых задокументированы военные преступления ВСУ, не попавшие в официальные сводки ОБСЕ на Украине. В гараже организации найдены ящики с минами итальянского производства, что указывает на связь ОБСЕ с поставками оружия Киеву.
Ранее в Луганске были обнаружены документы, которые подтверждают взаимодействие сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ с представителями Минобороны Украины, сообщили в министерстве госбезопасности ЛНР.
Напомним, ранее Россия отклонила продление полномочий мониторинговой миссии ОБСЕ из-за укрывательства преступлений украинских военных и использования машин ОБСЕ украинскими националистами в боевых действиях.
Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина
Безопасность президента Владимира Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Безопасность президента всегда обеспечивается на должном уровне. График, как вы видите, весьма напряженный», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, усилена ли безопасность главы государства на фоне проведения военной спецоперации на Украине, влияет ли это на его график.
Ранее Песков рассказал, что рабочий график президента Владимира Путина не верстается по соображениям того или иного рейтинга, глава государства методично занимается всеми своими обязанностями.
Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя»
Горсовет лишил украинского боксера Александра Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.
«Да, Усика лишили звания «Почетный гражданин Симферополя», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы горсовета.
Отмечается, что Усик был представлен к званию в 2012 году «за значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта, спортивное мастерство, достижение высоких результатов в спорте».
Напомним, 20 апреля парламент Крыма своим постановлением лишил государственных наград республики семь человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич.
До этого украинский боксер назвал «немножко больными» критиков украинских спортсменов, фотографирующихся с коллегами из России. В конце марта Усик покинул Украину ради поединка против британца Энтони Джошуа.
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Путин сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с ИГИЛ
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Завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
«Мы слышим от украинских властей, что на «Азовстали» есть гражданские, но тогда украинские военные должны их выпустить, иначе они действуют как ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная на территории России) в Сирии, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что нужно сделать – это выпустить этих людей. Чего же проще», – цитирует его ТАСС.
Также Путин назвал преступлением удержание гражданских лиц военными Украины на заводе «Азовсталь», отметив, что РФ находится в контакте с теми, кто сидит на заводе.
«Это просто преступление – удерживать там гражданских лиц в качестве живого щита, если они там есть. Мы с ними в контакте. С теми, кто сидит там в подземелье «Азовстали», – сказал Путин.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Путин: Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства
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Президент России Владимир Путин на награждении олимпийских чемпионов заявил, что российская фигуристка Камила Валиева вывела этот вид спорта на высоту настоящего искусства.
«Она (Камила Валиева) вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», – передает слова президента РИА «Новости».
26 апреля Валиева отмечает день рождения, президент предложил поздравить спортсменку. «У меня еще будет возможность в неформальной части это сделать дополнительно», – сказал Путин.
Вместе с тем глава государства отметил, что виртуозные прокаты российских фигуристок остаются недостижимыми для соперниц.
«Уже третью Олимпиаду подряд у России – абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках, и удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова, остаются недостижимой для соперниц вершиной. Это действительно так», – сказал он.
На Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Победительницей Олимпиады в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, серебро в этой дисциплине выиграла Александра Трусова.
В рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.
Политолог: Трибунал по Украине должен осудить организаторов госпереворота в 2014 году
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В ходе трибунала по Украине должны быть преданы суду не только люди, совершившие военные преступления, но и организаторы госпереворота в Киеве в 2014 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Во вторник президент Путин на коллегии Генпрокуратуры обозначил элементы денацификации Украины. В частности, глава государства упомянул необходимость провести трибунал над неонацистами.
«Могу сказать как социолог – в обществе сложился запрос на проведение суда над киевскими военными преступниками, в том числе над организаторами государственного переворота на Украине 2014 года», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Поэтому, подчеркнул он, крайне важно, что глава государства, выступая в понедельник на коллегии Генпрокуратуры, назвал критерии денацификации Украины и в том числе упомянул необходимость трибунала над виновными в военных преступлениях.
«Кроме того, президент отметил, что российское общество не поддалось на идущую с Запада пропаганду и оказалось устойчивым к потоку лживой информации о спецоперации наших Вооруженных сил, – указал Потуремский. – Важную часть этого внешнего давления составляют агрессивная риторика, искаженная картина спецоперации на Украине и фейки о якобы преступлениях российских военных, например, «резня в Буче», атака на роддом в Мариуполе или удар «Точкой-У» по Краматорску».
Кроме того, добавил Потуремский, Путин развеял звучащие из уст западных политиков, СМИ и экспертов мифы о том, что санкции якобы разрушили экономический базис России. «Глава государства отметил, что экономика работает адекватно тем условиям, которые создал нам Запад. Ажиотажный спрос на товары спал, идет коррекция цен – и это показатели здорового состояния экономики», – отметил собеседник. Президент поставил задачу усилить работу по поддержке граждан в непростых условиях, вызванных внешним давлением, напомнил Потуремский.
На прошедшей в понедельник коллегии Генпрокуратуры Владимир Путин заявил, что все следственные органы должны детально фиксировать преступления украинских силовиков, устанавливать их организаторов и исполнителей, возбуждать уголовные дела и доводить до логического завершения – до суда. Он также указал, что Москве известны имена кураторов украинских нацистов из числа западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов.
Глава государства также предупредил: у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. По его словам, российское общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает вооруженные силы страны и усилия, направленные на обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.
Путин: Итоговое место России на Олимпиаде в Пекине оказалось ниже запланированного
Итоговое место сборной России на Олимпийских играх в Китае оказалось ниже, чем планировалось, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.
«Хотел бы отметить, что итоговое место в общекомандном зачете [на Олимпиаде в Пекине] у нашей сборной все-таки ниже, чем было запланировано в Стратегии развития спорта», – цитирует президента ТАСС.
Он попросил главу Минспорта Олега Матыцина изложить доклад по этой теме.
Вместе с тем президент отмечал, что победы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине были блестящими и волевыми.
Сборная России завоевала 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и заняла девятое место в неофициальном медальном зачете зимних Игр. При этом по общему количеству наград российские спортсмены стали вторыми и показали лучший результат за всю историю выступлений на зимней Олимпиаде.
Путин высказался об отстранении пловца Рылова
Президент России Владимир Путин высказался об отстранении российского пловца Евгения Рылова от соревнований, заявив, что дело довели до абсурда.
«К сожалению, мы встречаемся с случаями, которые доводят эту ситуацию или вот такие действия, такую политику наших партнеров, до абсурда. Совсем недавний пример с нашим пловцом Евгением Рыловым. Международная федерация плавания на девять месяцев отстранила его от соревнований только лишь за присутствие, за присутствие на концерте, посвященном годовщине воссоединения России и Крыма. Просто довели дело до полного абсурда», – сказал Путин на встрече с российскими спортсменами, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «Россия постоянно предостерегала партнеров от использования в спорте двойных стандартов и принципа коллективной ответственности. Руководствуясь Олимпийской хартией, мы убеждали, что Игры являются соревнованием не стран, а спортсменов. Призывали очистить мировой спорт от политики, которая девальвирует все его ценности, превращает спорт в инструмент манипуляций».
В пятницу двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов был отстранен от соревнований Международной федерацией плавания на девять месяцев.
Санкции в отношении Рылова введены из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».
В Кремле отметили, что отстранение российского спортсмена из-за его посещения концерта-митинга в «Лужниках» абсолютно противоречит идее спорта и вредит международным соревнованиям.
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