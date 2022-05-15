Международный пассажиропоток аэропорта Сочи вырос в 6,5 раза

С января по апрель в 2022 году аэропорт Сочи обслужил более 121 тыс. человек на международных рейсах, это в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, с января по апрель сочинский аэропорт обслужил более двух миллионов человек, передает «Прайм».

«Большая часть пассажиров перемещалась на внутренних направлениях. Вместе с тем фиксируется рост международного пассажиропотока. Он составил свыше 121 тыс. человек, что в 6,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года», – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что популярными среди пассажиров стали такие международные направления как Ереван, Ташкент, Стамбул, Душанбе и Анталья.

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