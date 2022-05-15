В Италии призвали отложить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс необходимо отложить, заявил лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини.

«То, что приближает мир, должно быть сделано немедленно, то, что отнимает мир, должно быть поставлено на очередь. Приближение границ НАТО к границам с Россией приближает мир? Предоставляю судить вам», – цитирует РИА «Новости» Сальвини.

Ранее сообщалось, что Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).

Напомним, глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.

На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как НАТО расшатывает Балтику.

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