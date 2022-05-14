Байдена обвинили в намеренном обесценивании доллара

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон высказал предположение, что американские власти намеренно разогнали инфляцию в стране, чтобы избежать дефолта.

«Джо Байден очень похож на классического пожарного-поджигателя. Он создал бедствие и теперь говорит, что устраняет его: «Я тут просто мимо проходил, я потушу!» – приводит слова Карлсона RT.

«Это дело рук Байдена. И, кстати, экономистов прошлых лет. Это продолжалось долго, не только при Байдене, но он сделал ситуацию гораздо хуже. Причем намеренно», – объяснил он.

«Американский суверенный долг слишком, слишком высок. По сути, мы национализировали долг, то есть переложили его на налогоплательщиков с… обвалившегося рынка. Итак, у нас слишком большие долги, и единственный выход – это девальвировать доллар США. (…) Нам нужна инфляция, иначе власти США объявят дефолт. Вы должны расплачиваться за их плохую политику. Итак, болванам, которые плохо управляли американской экономикой, нужна инфляция», – пояснил он.

Американский телеведущий отметил, что власти США, между тем, делают вид, что инфляция якобы вызвана действиями России. «Если ты живешь в Вашингтоне и ты в ответе за инфляцию, ты должен притворяться, что тебе есть дело до инфляции и ты считаешь ее чем-то плохим. Джо Байдену было довольно легко говорить об этом, потому что в подорожании продуктов питания, как и в избрании Дональда Трампа, можно обвинить Владимира Путина. Чем он и занимается», – объяснил Карлсон. По его словам, в том числе и поэтому демократы «разжигают войну на Украине», «хотят, чтобы боевые действия там продолжались вечно».

«В действительности, Владимир Путин, при всех его недостатках, не создавал инфляцию в Соединенных Штатах. Ее создали люди в госаппарате США, управляющие нашей экономикой, причем они сделали это старомодным способом: напечатали кучу денег очень быстро и тем самым обесценили нашу валюту, как всегда бывает, когда напечатаешь кучу денег очень быстро», – подчеркнул телеведущий.

Ранее американцы выразили возмущение рассказом Байдена о причинах проблем в американской экономике.

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