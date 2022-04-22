Эксперт: IT-команды уходящих зарубежных компаний трудоустраиваются в России

Для ИТ-специалистов комфортные условия, преференции и бонусы становятся важным фактором для того, чтобы оставаться и работать на российские компании. Текущая ситуация высвободила часть кадров с уходящих зарубежных компаний, ИТ-команд. Часть этих команд остается в России, заявил исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин.

«Еще в 2020 году доля российского ПО была больше по закупкам, чем зарубежного. Но в прошлом году и в стоимостном выражении мы превзошли в деньгах приобретение российских программных продуктов по отношению к импортным. Мы стали превосходить не только в доле, но и в стоимости. Этот тренд только усилится сейчас», – заявил Ренат Лашин на прошедшей в Общественной палате стратегической сессии «Как российской IT-сфере ускорить переход к импортонезависимости?», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По его словам, в тех областях, где еще нет отечественных аналогов иностранного ПО, то «уже создан перечень приоритетных направлений для импортозамещения, проанализированы эти слои ПО и платформ, которые по разным причинам не замещены российскими программными продуктами».

Он рассказал, что для решения этой задачи при Минцифры России в марте этого года в связи с введением иностранными государствами и организациями ограничительных мер был создан оперативный штаб. «Максут Шадаев (министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ – прим. ВЗГЛЯД) со своей командой делает невероятные вещи. Все это вселяет надежды, что мы действительно справимся со всеми трудностями, которые перед нами стоят», – заявил исполнительный директор АРПП.



Лашин подчеркнул, что сейчас для ИТ-специалистов комфортные условия, преференции и бонусы становятся важным фактором для того, чтобы оставаться и работать на российские компании. «Готовится много ИТ-кадров, планы стоят еще больше, но достаточно много сейчас ИТ-кадров уже есть на рынке. Текущая ситуация высвободила часть кадров из уходящих зарубежных компаний, ИТ-команд. Часть этих команд остается и трудоустраивается», – заявил эксперт.

Достижение цифрового суверенитета России на сегодняшний день является одной из ключевых задач, которая стоит перед государством, заявил в своем выступлении председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов. Для этого, по его мнению, в стране имеются необходимые ресурсы и кадры. «Сегодня мы, к сожалению, привязаны в основном, конечно, к импортным продуктам. Радует, что все это понимают: от высшего руководства страны до людей, которые в этом направлении работают. Очень многое в последнее время делается для того, чтобы прийти к полному пониманию цифрового суверенитета и решению этой непростой задачи», – подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что подготовленный Минцифры пакет мер поддержки ИТ-отрасли включает освобождение сотрудников ИТ-компаний от НДФЛ и предоставление им отсрочки от службы в армии на время работы. Также сотрудники ИТ-компаний смогут претендовать на льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы.

Для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских компаниях, вводятся процедуры упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство. Сами компании могут получить гранты на разработку и развитие ИТ- продуктов.