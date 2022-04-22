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Мать заподозрили в убийстве детей в Воронежской области
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Тела двух мальчиков семи и восьми лет найдены в одном из сел Воронежской области; в убийстве подозреваются их мать и дядя, возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК по региону.
«По предварительным данным, 22 апреля в квартире дома на улице Микрорайон села Терновка Воронежской области обнаружены тела мальчиков в возрасте семи и восьми лет с признаками насильственной смерти. В совершении данного преступления подозреваются 28-летняя мать детей и ее 32-летний брат», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следствием возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних, совершенном группой лиц.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия с подозреваемыми. Следствие также даст правовую оценку условиям проживания, воспитания несовершеннолетних и работе органов системы профилактики.
Ранее в Свердловской области 20-летнюю девушку заподозрили в убийстве малолетнего сына, этот поступок якобы был совершен после того, как та приревновала 24-летнего мужа к соседке.
Политолог назвал фаворита второго тура выборов президента Франции
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«Макрон избрал образ «правителя-мага», который на любой вопрос из открытой руки как по волшебству достает решение любой проблемы. А Марин Ле Пен в первые же минуты скатилась в образ «сироты» со страдальческим выражением лица», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее прошли итоговые дебаты двух кандидатов на пост президента Франции.
«Если говорить о Марин Ле Пен, то наиболее сильной ее стороной оказалась содержательная критика в отношении Макрона. Она напомнила электорату о тех обещаниях, которые президент давал пять лет назад и до сих пор не выполнил», – заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
«Кроме того, она снова решила вернуть в свою программу риторику по поводу миграции, но уже в менее радикальном ключе. Что, разумеется, играет Ле Пен на руку. Более того, она затронула темы национальной самобытности французов и сделала акцент на необходимости народовластия и проведения референдумов по ключевым вопросам», – рассказал собеседник.
Говоря о содержательной части дебатов, эксперт также обратил внимание и на заявления Эммануэля Макрона. «Главной линией нынешнего президента Франции стало утверждение о том, что Марин Ле Пен – русский агент. Правда, это не новая идея – уже несколько лет ей припоминают кредит, который она взяла в российском банке и до сих пор выплачивает. Еще одним немаловажным обвинением в сторону Ле Пен стали утверждения о том, что она не понимает, о чем на самом деле говорит и что делает», – рассказал Евгений Минченко.
Несмотря на большое количество разногласий между кандидатами, одна тема все же была близка в оценках. «Они оба осудили происходящий на Украине конфликт. Отличие заключалось лишь в том, что Макрон настаивал на отказе от российских нефти и газа, а Ле Пен в свою очередь говорила, что подобные действия серьезно отразятся на простых французах», – пояснил собеседник.
Большое значение в дебатах, заметил эксперт, играет и то, в каком образе был представлен кандидат аудитории. «Макрон, на мой взгляд, был более точен в своих утверждениях. Он выбрал образ некоего «правителя-мага», который на любой неудобный вопрос умудряется словно по волшебству из открытой руки доставать решение проблем в области образования, военной реформы или аспект ЕС», – сказал Минченко.
«В то же время Марин Ле Пен уже в первые минуты из образа женщины, которая любит Францию, а Франция отвечает ей взаимностью, скатилась в состояние «сироты». Очевидно, что ее плохо подготовили к этим дебатам: она постоянно щурилась, активно задействовала мелкую моторику, потирала пальцы, а с лица не сходило страдальческое выражение», – уточняет эксперт. Он также обратил внимание, что Ле Пен допустила серьезную ошибку, решив, что за отведенное время должна максимально полно изложить свою программу.
По мнению политолога Евгения Минченко, по итогам этих дебатов стало очевидным имя фаворита второго тура выборов президента Франции. «Если изначально социологические опросы показывали победу Макрона с отрывом в 2-4%, то теперь речь идет о 10% или даже 12%. Лично я не вижу того, за счет чего Ле Пен может «выстрелить» в воскресенье», – заключил эксперт.
10 апреля во Франции стартовали выборы президента. Первый тур завершился в пользу Эммануэля Макрона (27,6%), но лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален (23,41%). Газета ВЗГЛЯД писала, при каких условиях Марин Ле Пен могла бы одержать победу во втором туре. Эксперт предположил, как распределятся голоса тех, кто в первом туре предпочел поддержать других кандидатов.
Второй тур состоится уже в это воскресенье, 24 апреля. Социологические опросы все еще предрекают победу нынешнему президенту Франции Эммануэлю Макрону. Аналогичная ситуация складывалась и пять лет назад. В 2017 году оба соперника также вышли во второй тур. Тогда в пользу Макрона было отдано 66,1% голосов.
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Украинское воровство вынудило Румынию отказаться от поставок гумпомощи в Одессу
Румынское отделение Международного комитета Красного Креста (МККК) приостановило поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Международные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста (румынское отделение), приостанавливают все поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений должностными лицами военных администраций города и области поставляемого продовольствия и медикаментов», – заявил Мизинцев, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что жители юга Украины опасаются, что украинские националисты могут пойти на жуткую провокацию в Одессе, устроив кровавую бойню среди мирного населения.
Ударом «Калибрами» уничтожен батальон ВСУ с военной техникой
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Российские войска крылатыми ракетами «Калибр» уничтожили батальон ВСУ с вооружением и военной техникой на железнодорожной станции Мелиоративное, также уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 в районе населенного пункта Новоселка, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам, в районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300», говорится в сообщении официального Telegram-канала Минобороны.
В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожено до 80 военных, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей.
Самолеты ВКС России поразили 58 военных объектов Украины, в том числе четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Кроме того, крылатыми ракетами «Калибр» уничтожен батальон ВСУ вместе с вооружением и военной техникой на железнодорожной станции Мелиоративное.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка в Донецкой народной республики, а также Александровка и Токарево в Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Донецкое расчетом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбита в воздухе украинская тактическая ракета «Точка-У».
Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск в течение ночи выполнили 1285 огневых задач, «уничтожены девять складов горючего, 37 пунктов управления, нанесено поражение 1221 опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника».
ВС России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 520 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2448 танков и бронемашин ВСУ, а также 271 установку реактивных систем залпового огня (РСЗО), 140 самолетов, 106 вертолетов, 257 зенитных ракетных комплексов, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2289 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что войска ЛНР взяли под контроль 90% территории республики. Кроме того, стали известны подробности плана украинских диверсантов подорвать гумконвой из России.
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Эксперт: Россия подготовила для ВСУ несколько сюрпризов
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«Мы уже достаточно хорошо знаем тактику Вооруженных сил Украины. И нет никаких сомнений, что сейчас, когда все внимание сфокусировано на операции в Донбассе, самое время совершить какой-то неожиданный шаг на других направлениях», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Перенджиев.
«Вспоминая дерзкую и успешную десантную операцию в Гостомеле, стоит заметить, что теперь наши военные необязательно пойдут на такой шаг – потому что противник его ожидает на нескольких направлениях. Поэтому в числе главных сюрпризов, подготовленных для ВСУ – активное использование новых видов вооружений, с которыми армия Зеленского пока нечасто сталкивалась», – сказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«Во-вторых, недавнее выступление министра обороны Сергея Шойгу указывает на то, что в скором времени мы увидим некие новые тактики ведения боев. Вероятно, речь идет о новых подходах к боям в городских условиях», – уточнил собеседник.
«Не стоит исключать и вероятность крупных диверсионных операций. Дело в том, что за последние восемь лет ВСУ привыкли вести постоянные перестрелки в городских условиях. И теперь они втягивают нас в бесконечные дуэли. Эту практику тоже предстоит переломить», – говорит Перенджиев.
По словам собеседника, на готовность преподнести сюрприз ВСУ указывает и приказ президента об отмене штурма «Азовстали» в Мариуполе. «Мы видим, что теперь боевики, словно пауки, загнаны в банку с закрытой крышкой. Очевидно, что запертые «азовцы» не будут там ласкать друг друга. Это озлобленные люди, которые, не имея возможности выместить агрессию на противнике, просто перегрызут один другого. Этот опыт можно тиражировать и в других местах», – заключил Перенджиев.
Напомним, в четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела». Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных.
«Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
При этом 19 апреля Сергей Шойгу заявил, что «внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему отмена штурма «Азовстали» принуждает Владимира Зеленского признать поражение ВСУ и почему президент Украины не отводит войска из Донбасского котла.
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Секретарь совбеза Украины рассказал о «допросах-допросах-допросах» Медведчука
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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что с политиком Виктором Медведчуком проводятся многочисленные допросы.
Данилов заявил, что Медведчук дает показания, «рассказывает все, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и так далее», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Общественное».
Секретарь СНБО указал, что не против обмена Медведчука, но прежде нужно его допросить и получить всю информацию.
«Я не вижу здесь (в обмене) ничего удивительного. Но сначала допросы-допросы-допросы, чтобы мы знали все, что и как происходило, кто чем занимался, когда это было», – отметил он.
Напомним, Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его украинской стороной на солдат ВСУ в Мариуполе и жителей города.
Его жена Оксана Марченко обращалась к Путину с просьбой о помощи и заявила, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию, если Москва и Киев договорятся об этом.
Марченко также публично обращалась к президенту Турции Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь и принять участие в судьбе ее мужа.
Суд во Львове изменил меру пресечения Медведчуку, отправив его под арест без возможности внесения залога.
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Эксперт: Один пуск «Сармата» может поразить всю территорию Великобритании
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«Сармат» – новая ракета, способная за счет уникальных энергетических характеристик нести 10 ядерных блоков повышенной мощности. Кроме того, у нее более совершенный комплекс средств преодоления вражеской противоракетной обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее с космодрома Плесецк был проведен пуск ракеты «Сармат» – первый в рамках программы государственных испытаний.
Прием «Сармата» на вооружение, что ожидается уже в ближайшей перспективе, многократно увеличит возможности РВСН в ядерном сдерживании, сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Это знаменует собой принципиально новый этап в развитии отечественного боевого ракетостроения. Вся отрасль будет работать по принципам и технологическим решениям, полностью основанным на российских технологиях», – добавил специалист.
Он напомнил, что «Сармат» придет на смену комплексу «Воевода» (по классификации НАТО – Satan) с межконтинентальной баллистической ракетой Р-36М2, которая сейчас стоит на вооружении российских Ракетных войск стратегического назначения.
«Воевода» – старая советская ракета, созданная на технологиях 50-летней давности. При этом срок эксплуатации этого арсенала подходит к концу. Поэтому перевооружение нашим стратегическим ядерным силам необходимо, – поясняет Коротченко. – «Сармат» же полностью новая ракета, способная за счет уникальных энергетических характеристик нести, например, 10 ядерных блоков повышенной мощности. То есть один пуск «Сармата» теоретически может поразить всю территорию Великобритании, если, конечно, она выступит агрессором. В таком случае именно «Сармат» окажется средством возмездия».
Кроме того, у «Сармата» более совершенный, чем у «Воеводы», комплекс средств преодоления вражеской противоракетной обороны – это ложные цели и активные постановщики помех, отметил эксперт. «Средствам ПРО трудно выявить, где реальная боеголовка, а где ложная. Плюс подавляются радиолокационные станции противника, если те пытаются отслеживать «Сармат» и давать целеуказания своим противоракетам», – подчеркнул собеседник.
«Помимо этого, вместо боеголовок на ракете могут быть размещены ядерные планирующие боевые блоки «Авангард». Таким образом, «Сармат» – это абсолютное оружие, не имеющее аналогов в других странах», – подытожил Коротченко.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о предстоящем перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат».
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Калягин призвал исключить драматурга Дурненкова из Союза театральных деятелей
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Председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Александр Калягин призвал исключить драматурга Михаила Дурненкова из СТД за его высказывания о спецоперации России на Украине.
«Я просто не нахожу слов, чтобы выразить в полной мере все свое негодование высказыванием драматурга Михаила Дурненкова. Никакие аргументы здесь не нужны, цитировать его мне противно», – приводятся слова Калягина на сайте СТД.
«Мне очень жаль, что он является членом СТД РФ, более того, входит в секретариат. Думаю, что находиться в нашей организации он больше не может, и я уверен, что секретариат примет решение об его исключении из рядов театрального союза», – добавил глава Союза театральных деятелей.
Ранее Дурненков в соцсетях высказался с критикой спецоперации России на Украине. А 9 мая 2014 года в театре на Таганке состоялась премьера постановки Юрия Муравицкого «День Победы» по пьесе Дурненкова «Сны о войне». Она вызвала резкую критику сенатора Олега Пантелеева. Выступая в Совете Федерации, он обвинил театр на Таганке в пропаганде аморальности и отсутствии патриотизма. «9 мая, в День Победы, намечена премьера по пьесе Михаила Гринькова «Сны о войне» с оскорбительным отношением к ветеранам Великой Отечественной войны. Смысл пьесы сводится к вопросу: а надо ли защищать свою Родину?» – заявил Пантелеев. Его позицию поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Минобороны показало видео из взятого штурмом укрепрайона ВСУ
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Минобороны распространило видео из оставленного украинскими военными укрепленного района с оставленным там вооружением и телами погибших украинских военных.
«Подразделение украинских националистов, не пожелавшее добровольно сложить оружие, в результате штурма было выбито с укрепленных позиций. Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.
Также в министерстве отметили, что укрепленный район имел разветвленную сеть траншей и окопов, бронированных огневых точек, долговременных фортификационных сооружений, в том числе заглубленные бетонные бункеры.
На представленном видеоматериале видно, что боевики украинских националистических формирований при отступлении бросают и тела своих погибших. При ракурсе на укрепрайон с высоты птичьего полета видно, что он весь «перепахан» воронками от ракетно-артиллерийского огня и авиаударов российских военных. Отдельные блиндажи вдребезги разрушены точными попаданиями боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Подразделение украинских националистов, не пожелавшее добровольно сложить оружие, в результате штурма было выбито с укрепленных позиций. Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ», – сообщили в Минобороны.
Накануне Минобороны показало, как расчеты реактивных систем залпового огня «Смерч» в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили военную технику, вооружение и боеприпасы противника, находящиеся на замаскированном аэродроме.
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Генерал полиции назвал версии двух загадочных убийств российских топ-менеджеров и их семей
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В Москве и Испании обнаружены мертвыми бывшие топ-менеджеры крупных российских компаний энергетического сектора и их семьи. О том, есть ли связь между этими преступлениями и каковы возможные мотивы этих убийств, газете ВЗГЛЯД рассказал генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.
Два одинаковых инцидента, связанных с гибелью бывших топ-менеджеров крупных российских компаний и их семей, произошли на этой неделе. На вилле в испанском городе Льорет-де-Мар найдены мертвыми бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его жена и 18-летняя дочь. По версии телеканала Telecinco, мужчина убил супругу и своего ребенка, а затем свел счеты с жизнью. Ранее в жилом доме в Москве нашли убитыми бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его супругу и дочь. В телах были обнаружены огнестрельные ранения. Предполагается, что Аваев сначала застрелил семью, а затем сам ушел из жизни. Схожесть этих происшествий вызвала подозрения, что между ними существует связь.
«Для того, чтобы выявить, связаны ли инциденты в Москве и Испании, нужно проводить соответствующее мероприятие. К несчастью, такого рода убийства бывают. Но мы сталкивались и с тем, что чисто криминальные преступления маскировались под семейное убийство: когда преступники с целью ограбления или каких-то других криминальных целей совершали убийства и выдавали их за последствия семейной драмы», – говорит Ворожцов.
Он не исключает того, что данные инциденты могли стать результатом отчаяния бизнесменов из-за изменившейся экономической ситуации в мире, но приоритетной считает версию о неурядицах в их семьях.
«Таких людей многие считают «успешными», но я довольно скептически отношусь к этой фразе. Мне приходилось сталкиваться с крупными бизнесменами, и понятие «успешный» существует лишь на бытовом уровне: у них прекрасная квартира, огромный дом, много сотрудников и обслуживающего персонала. Но нередко человек такого уровня испытывает большое психологическое давление, находится в зоне многочисленных рисков, нервно реагирует на многие процессы, не всегда уверен в себе. Многие также имеют серьезные проблемы в личной жизни», – делится генерал-майор. В любом случае, продолжает собеседник, и в первом, и во втором случае необходимо провести тщательное расследование, по результатам которого будет понятно, какие факторы повлияли на исход событий.
Япония официально объявила Южные Курилы «незаконно оккупированными»
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Япония впервые с 2003 года официально обозначила в «Синей книге по дипломатии» за этот год «северные территории» (так в стране называют Южные Курилы) как «незаконно оккупированные» Россией.
Ежегодный доклад был представлен МИД Японии на заседании правительства в пятницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.
В Синей книге за этот год впервые с 2011 года также появилось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией».
Несмотря на то, что в целом позиция Японии в отношении островов остается одной и той же десятилетиями, формулировки «Синей книги по дипломатии» меняются в зависимости от «температуры» российско-японских отношений. Так, если в 2018 году в докладе было определение, что острова принадлежат Японии, то в «Синей книге» от 2019 года оно исчезло и было заменено тезисом о том, что две страны под руководством своих лидеров работают над разрешением территориального вопроса. В 2020 году после резкой критики такой формулировки возвращается определение островов как территорий, «на которые распространяется суверенитет Японии». В 2021 году в докладе сохранилось это же определение.
Напомним, в марте источники, знакомые с текстом чернового варианта документа сообщили, что власти Японии вернули в Синюю книгу по дипломатии за 2022 год резкую формулировку о том, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время якобы незаконно оккупированы Россией.
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В МИДе назвали законной целью транспорт НАТО с оружием на территории Украины
Москва вправе считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он следует по украинской территории, говорим об этом прямо, заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.
«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, Вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», – цитирует РИА «Новости» Кошелева.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине пакет военной помощи на 800 млн долларов, он будет включать тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники.
До этого в Минобороны заявили, что российская ПВО сбила украинский самолет с западным оружием.
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Минобороны: Украинские нацисты мародерствовали в Николаевской области в российской форме
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Киевский режим провел постановочную съемку в поселке Воскресенское Николаевской области, чтобы обвинить российские войска в мародерстве, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По имеющейся достоверной информации, в поселке городского типа Воскресенское Николаевской области киевским режимом заблаговременно подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.
Он сообщил, что по указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съемку «актов мародерства», совершенных якобы российскими военнослужащими в отношении мирных граждан: переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком «Z» демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъемку своих бесчинств на мобильные телефоны.
Ранее сообщалось, что украинские военные намерены провести провокацию в Луганской народной республике на Пасху с применением ракетного комплекса «Точка-У».
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Российский генерал назвал цель второго этапа спецоперации на Украине
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Российская армия в ходе второго этапа спецоперации должна установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
«С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной», – передает ТАСС слова Миннекаева.
По его словам, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты Вооруженных сил Украины.
«Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», – сказал он.
Миннекаев отметил, что российские военные приспособились к тактике украинских подразделений, которую те применяли в первые дни войны. Сообщения СМИ о провалах не соответствуют действительности, сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.
«Понятно, что сейчас много средств массовой информации говорят о провалах каких-то наших [подразделений], но это не так. Первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что отдельные группы российских войск, вырвавшись вперед, попадали в заранее подготовленные засады и несли потери. Но российские ВС очень быстро к этому приспособились и сменили тактику», – сообщил замкомандующего.
По его словам, техническое превосходство российской армии над Вооруженными силами Украины на суше, море и в воздушном пространстве очевидно.
«При нанесении ударов российские вооруженные силы никаких потерь не несут. Это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины. Техническое превосходство российской армии на суше, на море и в воздушном пространстве стало очевидным», – сообщил Миннекаев.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Названа возможная причина падения украинского Ан-26 в Запорожской области
Один человек погиб и двое пострадали при падении самолета Ан-26 в Запорожской области, причиной ЧП, по предварительным данным, стало то, что самолет задел электроопору, сообщила пресс-служба областной администрации.
В обладминистрации сообщили, что известно об одном погибшем, численность экипажа и причины падения выясняются, но, «по предварительной и пока не подтвержденной информации», самолет мог задеть электроопору, в результате чего загорелся двигатель, передает ТАСС.
Самолет упал в 09.00 мск в районе поселка Михайловка Запорожской области. Он выполнял технический рейс, принадлежал Украине. На месте происшествия работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и соответствующие органы, сообщили в обладминистрации.
Ранее сообщалось, что украинский Ан-26 упал в Запорожской области.
МЧС назвало причины быстрого распространения огня в оборонном НИИ в Твери
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В ГУ МЧС по Тверской области после крупного пожара, произошедшего в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны, рассказали, что стало причиной быстрого распространения огня.
«Развитию пожара способствовали пустотные деревянные перекрытия и сильный ветер. На месте пожара работали 69 единиц техники и 243 человека, а также вертолёт Ми-8. Площадь пожара 1500 квадратных метров», – сообщил начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тверской области полковник внутренней службы Александр Жуков, передает АИФ.
Отмечалось, что здание Научно-исследовательского института Министерства обороны 1947 года постройки.
Напомним, в четверг в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери произошел пожар. Возможной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.
Позже стало известно, что число погибших возросло до двух. Через некоторое время экстренные службы сообщили о пяти погибших. Позже стало известно о 6 погибших и 27 пострадавших. Огонь охватил три из четырех этажей постройки. Военная прокуратура начала проверку по факту ЧП.