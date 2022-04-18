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Путин поручил ускорить переход на рубли во внешней торговле
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Москве нужно ускорить переход к внешнеторговым расчетам в рублях и национальных валютах дружественных России стран, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
По словам президента, ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов.
«Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран — надежных деловых партнеров. Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся, условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами», – цитирует ТАСС Путина. Президент попросил доложить на совещании, как организована данная работа, каких результатов в ней планируется достичь.
Ранее Путин заявил о провале санкционной политики экономического блицкрига в отношении России, и подчеркнул, что одним из последствий антироссийских санкций для европейцев станет падение уровня жизни.
Также президент указал на восстановление ситуации в российской экономике.
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В Эстонии пожаловались на неэффективность санкций против России
Введенные против России санкций не вынудили Москву отказаться от избранного ей курса, а Запад практически исчерпал свои возможности давления на Россию, заявил в интервью Handelsblatt министр обороны Эстонии Калле Лаанет.
«Нужно время, чтобы санкции подействовали. Пока что прошло лишь относительно короткое время, поэтому мы еще не видим желаемых последствий. Хотя у нас еще есть возможности еще больше ужесточить санкции, например, бойкотировать нефть и газ», – приводит РИА «Новости» слова министра.
Лаанет считает, что российскую спецоперацию на Украине «финансирует сама Европа», продолжая покупать российские энергоносители.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто виноват в рекордной инфляции в США и Европе.
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Италия запретила российским кораблям и судам заходить в порты
Итальянские порты будут закрыты для российских судов с воскресенья, 17 апреля, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля, сообщает газета Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.
«С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля», – цитирует РИА «Новости» итальянское издание.
Отмечается, что суда, находящиеся в настоящее время в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после «завершения своей коммерческой деятельности».
Ранее Румыния запретила судам под флагом России заходить в свои порты.
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Антонов заявил о давлении США на Латинскую Америку по теме санкций против России
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пытается угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям, пренебрегая сопутствующими рисками для региона.
Антонов заявил, что «в госдепе растет раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному «крестовому походу» против России и имеют собственное видение украинского кризиса», передает РИА «Новости».
«Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании», – отметил посол.
По его словам, Вашингтон не беспокоит «очевидный вред» санкций для экономического развития стран Латинской Америки, их продовольственной безопасности и социальной стабильности.
События на Украине станут, как ожидается, частью повестки запланированного на 19-20 апреля визита госсекретаря Энтони Блинкена в Панаму, где он примет участие в региональной конференции по вопросам миграции и проведет серию двусторонних встреч.
Ранее востоковед Сергей Лунев оценил в комментарии газете ВЗГЛЯД попытку США уговорить Индию не дружить с Россией.
Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций
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Российская экономика еще имеет запасы, однако они конечны, Россия войдет в период структурной трансформации во втором – начале третьего квартала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Набиуллина указала, выступая в Госдуме, что «период, когда экономика может жить на запасах, конечен, и уже во втором - начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса», передает ТАСС.
Она заявила также, что Банк России не будет пытаться «любыми методами» снизить инфляцию, так как это «помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции, а нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации».
Вместе с тем ЦБ рассматривает возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортерами: «На первом этапе наши ограничения были жестче. Сейчас от части мы отказываемся, как, например, от комиссии за покупку валюты через брокера, часть смягчаем. Рассматриваем возможность сделать и более гибкую продажу выручки экспортерами. Действуя так, мы оперативно реагируем на уровень рисков и по мере их стабилизации снижаем барьеры для ведения внешнеэкономической деятельности».
Набиуллина также сообщила, что после санкций, наложенных Западом на ЦБ, «у нас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов, но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы, но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке».
«К началу 2022 года запас капитала банков с учетом накопленных буферов и макронадбавок составил около 7 трлн рублей, что даже больше половины от общего объема капитала. Этого достаточно, чтобы в моменте покрыть до 10% потерь по кредитам, что в два-три раза превышает уровень годовых потерь в прошлые кризисы», – сказала она.
Однако при том, что запас прочности очень высокий, он распределен неравномерно, подчеркнула Набиуллина. Регулятор будет это учитывать при выработке необходимых мер поддержки.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неизбежным дефолт России. До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что запад перекрывает возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги, пытаясь спровоцировать дефолт в России.
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Стали известны доходы Путина и Мишустина за 2021 год
Президент России Владимир Путин в 2021 году заработал 10 млн 202 тыс. 616 рублей. Об этом говорится в его декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на сайте Кремля.
Это на 207,9 тыс. рублей больше, чем в прошлом году, по итогам которого Путин задекларировал доход в 9 млн 994 тыс. рублей. Рекордным остается доход президента в 2017 году – более 18,7 млн рублей, но эта сумма учитывала в том числе средства от продажи земельного участка в 15 соток, передает ТАСС.
Перечень имущества президента в декларации не изменился. В его собственности квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, две раритетные «Волги» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». В пользовании главы государства также квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.
В 2019 году доход Путина составил 9,72 млн рублей, в 2018 году – почти 8,65 млн рублей, в 2016 году – порядка 8,86 млн рублей, в 2015 году – почти 8,9 млн рублей. До этого заработок главы государства был меньше: в 2013 году – 3,6 млн рублей, а в 2014 году, после повышения денежного вознаграждения президента и премьера, чьи зарплаты на тот момент отставали от доходов подчиненных, он составил 7,6 млн рублей.
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2021 году составил 18 млн 321 тыс. 716 рублей, говорится в декларации о доходах, расходах и имуществе.
«Сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые Мишустин заработал ранее», – пояснили в пресс-службе кабинета министров.
Годом ранее премьер заработал примерно на 1,5 млн рублей больше: 19 млн 853 тыс. рублей. В декларации за 2019 год, когда Мишустин еще был главой Федеральной налоговой службы, он указывал чуть меньший доход – 18,2 млн рублей.
Политолог: Информационные диверсии Запада не дают результатов
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После начала спецоперации на Украине выросло число россиян, одобряющих действия президента и правительства, в то время как рейтинги лидеров Запада пошли вниз. Это говорит о том, что коллективный Запад проигрывает Москве информационную войну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков.
«Социологические исследования продолжают демонстрировать, что в российском обществе растет массовая поддержка президента. Это говорит в том числе о том, что запущенная Западом массированная кампания лжи и информационных диверсий не дает результатов», – пояснил политолог Александр Рудаков.
Западные элиты, которые ведут кампанию против России, стремятся либо цензурировать информацию, либо забивать информационную повестку фейками, отметил собеседник. Но, подчеркнул он, правдивая информация способна успешно конкурировать с виртуальной «картинкой».
Наглядным подтверждением того, что попытки раскачать российское общество не удались, служит стабильность рейтингов президента и исполнительной власти, отметил Рудаков. «Это тенденция, которая хорошо прослеживается с конца февраля, когда российская армия начала специальную операцию на Украине, – указал собеседник. – Еще один заметный тренд – проседание рейтингов ведущих западных политиков, организаторов кампании против России. В их числе и президент США Джо Байден. Показатели доверия к западным лидерам имеют стабильную тенденцию к снижению на фоне их негативного отношения к России и подключения к антироссийским санкциям».
Рудаков напомнил, что намерение ряда стран Запада сократить закупки энергоносителей у России вызвало взлет цен на топливо, что незамедлительно ударило по экономике этих стран и, соответственно, по уровню доверия к политическим элитам. «Вопреки массивному информационному давлению, несмотря на попытки Байдена и его союзников убедить рядового гражданина, избирателя в том, что в экономических трудностях, в инфляции, в росте цен на топливо виновата Россия, жители западных стран формируют собственное мнение в вопросе: «Кто виноват?». Это показывает, что коллективный Запад проигрывает Москве информационную войну», – резюмировал эксперт.
По данным опроса ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы в пятницу, показатель одобрения деятельности президента Владимира Путина за неделю вырос до 79,6%. Для сравнения, на прошлой неделе этот показатель составлял 78,9%. Еще один рейтинговый показатель – уровень доверия Путину остался на прежнем, стабильно высоком уровня уровне – 81,6%. Уровень положительной оценки работы правительства и премьер-министра Михаила Мишустина за последнюю неделю также возрос. С одобрением о деятельности министров высказались 55,1% (ранее – 52,4%), работу Мишустина положительно оценили 55% опрошенных (предыдущий показатель – 53,3%).
Уровень поддержки президента США Байдена сократился с 48% (данные июля прошлого года) до нынешних 38%, сообщило в четверг RT со ссылкой на опрос CNBC. 53% американцев не одобряют работу нынешнего главы Белого дома. CNN называет рейтинг Байдена рекордно низким. Американцы полагают, что Байден не справляется с экономическими трудностями и урегулированием конфликта России и Украины, отмечает американское издание The Hill. Что касается британского премьера Бориса Джонсона, то около 57% жителей Соединенного королевства считают, что он должен уйти в отставку, отмечает Первый канал.
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В Кремле раскрыли подробности участия Путина в первом запуске с Восточного в 2016 году
Президенту России Владимиру Путину рекомендовали согласно рабочему графику уезжать в Москву после первого неудачного запуска с космодрома Восточный в 2016 году, однако глава государства решил остаться, потому что была уверенность, что следующий пуск окажется успешным, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Окружающие лица действительно – поскольку была программа в Москве – то вот все-таки после этой первой неудачи – которая, как потом выяснилось, не была связана с поломкой, это просто датчик барахлил – рекомендовали возвращаться в Москву и продолжать рабочий график. Но президент вечером поздно принял участие в совещании инспекционной группы Роскосмоса», – сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Пресс-секретарь отметил, что это, наверное, самый совершенный процесс, который он видел в своей жизни, передает РИА «Новости».
Песков заявил, что «это специалисты, которых трудно себе представить. И когда он услышал доклады по каждому узлу, он принял решение остаться, потому что была уверенность, что пуск будет удачный».
Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году. Первый запуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года. Первая в истории Восточного ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками должна была стартовать 27 апреля в 5:01 мск, однако автоматика отменила пуск. Запуск был перенесен ровно на сутки, и ракета с космическими аппаратами успешно стартовала.
Эксперт: Все меньше россиян сомневаются в необходимости спецоперации на Украине
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«Все большее число россиян считают, что дальнейшее затягивание конфликтной ситуации в Донбассе представляло бы реальную угрозу безопасности нашей страны», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Так она прокомментировала результаты соцопроса, который показал, что все больше россиян одобряют деятельность президента и правительства.
«Последние данные социологического опроса ВЦИОМ, безусловно, говорят о том, что растет количество граждан, поддерживающих решения как президента, так и правительства», – отметила исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. По ее словам, стабильно высокий уровень доверия к власти связан с решением президента провести спецоперацию, так и действиями руководства страны по минимизации негативных последствий от введения западных санкций.
«Россияне, в том числе те наши сограждане, которые сомневались в необходимости спецоперации, сегодня все больше соглашаются с необходимостью решительных действий. Все большее число россиян считают, что дальнейшее затягивание конфликтной ситуации в Донбассе представляло бы реальную угрозу безопасности нашей страны», – рассказала эксперт.
«Также подавляющее большинство видит, что государство прорабатывает все возможные меры поддержки отраслей и предприятий, наиболее пострадавших от санкций, и планирует наращивать социальную помощь пенсионерам, безработным, малоимущим», – продолжила политолог. «Все это, исходя из приведенных рейтингов, хорошо считывается и одобряется в российском обществе», – заключила Линдигрин.
В пятницу ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия политикам, оценки работы президента и правительства, поддержки политических партий. Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина россиянами за неделю вырос на 0,7 процентных пунктов – до 79,6%, уровень доверия главе государства составляет 81,6%.
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Объявленные персонами нон грата дипломаты России покинули Францию
Самолет с объявленными Францией персонами нон грата сотрудниками посольства России в Париже вылетел в Россию, сообщил руководитель пресс-службы российской дипмиссии в Париже Александр Макогонов.
«По договоренности с французской стороной был организован рейс для вывоза сотрудников посольства, объявленных персонами нон грата. Самолет вылетел», – цитирует ТАСС Макогонова.
Ранее МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов.
Напомним, Россия в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.
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Путин указал на восстановление ситуации в российской экономике
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Ситуация в российской экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Россия выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Товарные запасы в торговых сетях возобновляются, спрос также пришел в норму, заявил президент.
«После недолгого ажиотажа по ряду товаров – а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда – розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются», – указал он.
Президент отметил, что инфляция также стабилизируется, но есть заметный рост.
«Только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%», – обратил внимание он.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.
Напомним, Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых.
В Кремле пообещали соответствующий интересам России ответ на санкции
Ответные меры России на санкции Запада формулируются и прорабатываются в правительстве, они будут соответствовать интересам Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится подготовка ответных мер на санкции в отношении России, что «они формулируются и прорабатываются в правительстве, в правительственном штабе, поэтому будем ждать информацию оттуда, в любом случае мы неоднократно говорили, что ответные меры будут составляться таким образом, чтобы лучше всего соответствовать нашим собственным интересам», передает РИА «Новости».
Говоря о том, будет ли тема подниматься на совещании в понедельник, Песков ответил, что по его данным, этого не планировалось, если только она не будет кем-то поставлена на повестку дня.
За подробностями ответных мер он попросил обращаться в правительство, передает ТАСС.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.
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Paramount объявила о приостановке вещания своих телеканалов в России
Американская компания Paramount приостанавливает вещание своих телеканалов на территории России на неопределенный срок с 20 апреля.
В группу Paramount входят каналы Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а также MTV Russia и MTV Live HD. Компания объявила о приостановке вещания в России еще в середине марта, но не обозначила точную дату. Теперь же российских операторов уведомили, что вещание прекратится на неопределенный срок с 20 апреля, передает «ФАН» со ссылкой на Telegram-канал «Кабельщик».
Ранее компания Discovery объявила об ограничении вещания. Ограничения коснулись 15 кабельных каналов, в том числе Discovery Channel и Animal Planet.
До этого приостановили вещание в России телекомпания CNN и американское агентство Bloomberg.
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Набиуллина объяснила необходимость высокой ключевой ставки
Короткий период высокой ключевой ставки необходим, чтобы не допустить неуправляемый рост инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила, что «мы должны проводить сейчас такую денежно-кредитную политику, которая не приведет к неуправляемому росту инфляции, значит, нужен достаточно короткий период высокой ставки, иначе мы будем все время пытаться догнать инфляцию, повышать, удерживать ставки на высоком уровне», передает ТАСС.
«Это может потребовать длительного времени, этого длительного времени у нас нет. Нужна структурная перестройка экономики», – добавила она.
Ранее Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.
Напомним, Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых.
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Полпред президента в УрФО призвал свердловский оборонный завод на борьбу с санкциями
Машиностроительный завод имени Калинина (Екатеринбург) и его разработки должны помочь решить вопросы импортозамещения в России, считает полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.
Якушев на встрече с гендиректором предприятия Николаем Клейном обсудил вопросы «работы предприятия по направлению импортозамещения, а также конкурентоспособность выпускаемой продукции и кадровая политика завода», передает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу полпредства.
Якушев «выразил уверенность, что имеющийся научный потенциал позволит предприятию и в дальнейшем вести разработку и производство конкурентоспособной продукции и оперативно решить вопросы с импортозамещением».
Клейн сообщил, что портфель заказов у завода сформирован до 2024 года, а на продукцию есть запрос из зарубежных стран. Якушев, в свою очередь, отметил, что предприятие успешно сотрудничает с кафедрами УрФУ и УрГЭУ.
Помимо гражданской продукции, завод имени Калинина («ЗиК») известен своими разработками специального назначения. В частности, предприятие занимается системами противовоздушной обороны С-300, а также крылатыми ракетами «Калибр», которые были успешно испытаны в Сирии.
Ранее Московская область пообещала поддержку занятым импортозамещением компаниям.
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Путин призвал поддержать внутренний спрос в России
Российским властям необходимо поддержать внутренний спрос в экономике страны, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Бюджет России должен насыщать экономику финансовыми ресурсами и поддерживать ее ликвидность, продолжил президент.
«Что касается бюджета, я знаю о дискуссиях, которые идут между Центральным банком и правительством, тем не менее в условиях объективного спада кредитования, конечно, бюджет должен активно поддержать экономику, насыщать экономику финансовыми ресурсами, поддерживать ее ликвидность», – указал он.
Ключевой задачей для правительства должно стать создание долгосрочной устойчивости финансовой системы на федеральном и региональном уровнях.
«Здесь нужны дополнительные решения, и реализовывать их нужно ровно в тот момент, когда это больше всего необходимо экономике. Конечно, нужно быть аккуратным, я понимаю, но при этом ключевым условием, конечно, остается долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне», – подчеркнул глава государства.
Также в понедельник Путин отмечал, что ситуация в российской экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года.