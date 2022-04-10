В Оренбурге мужчина открыл стрельбу на улице из охотничьего ружья

Полицейские Оренбурга устанавливают обстоятельства происшествия на улице Восточной, где один из участников конфликта выстрелил из охотничьего ружья, никто не пострадал, сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

«В дежурную часть ОП-5 МУ МВД России «Оренбургское» поступила информация о том, что неизвестный мужчина произвел выстрел во дворе дома № 5 по улице Восточной города Оренбурга», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Предварительно сотрудниками полиции установлено, что после словесного конфликта между знакомыми мужчинами один из них выстрелил в землю из охотничьего ружья. В результате происшествия никто не пострадал.

Личность стрелявшего мужчины установлена. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на задержание стрелявшего.

Ранее в Ярославле местный житель в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в воздух на детской площадке, его задержали.