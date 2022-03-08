В Финляндии заявили о помехах в работе GPS на границе с Россией

На границе Финляндии с Россией в последние дни были зафиксированы нарушения в работе GPS, что повлияло на воздушное сообщение, сообщила газета «Хельсингин саномат».

Издание указало, что в понедельник агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom («Трафиком») уведомило о ситуации авиаперевозчиков, направив им извещение летному составу (NOTAM). В нем говорилось о том, что помехи наблюдаются на восточной границе Финляндии, которая является границей с Россией, передает ТАСС.

Директор департамента воздушного движения Traficom Яри Пентинен сообщил изданию, что не знает, что именно является причиной помех. «Но помехи в сигнале были», – сказал он.

Из-за возникшей ситуации, как отмечает «Хельсингин саномат», одна из литовских авиакомпаний уже в течение трех дней не может совершать полету по маршруту Таллин – Савонлинна.

Ранее норвежское министерство обороны заявило о «причастности» России к сбоям в работе GPS во время учений НАТО. Также Норвежское авиационное управление предупредило пилотов о проблеме с GPS-навигацией в районе северного города Киркенеса.

Напомним, в Совете безопасности России рассказали, что инцидент со сбоем GPS в ходе учений был исчерпан благодаря позиции Финляндии по данному вопросу.